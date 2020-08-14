“鲲鹏展翅 无限未来” 广东鲲鹏生态伙伴大会举行

人民网广州8月14日电（许维娜）8月12日，以“鲲鹏展翅 无限未来”为主题的广东鲲鹏生态伙伴大会在广州成功举行，来自政府、产业、学界等各领域的领导嘉宾、行业先锋、学术专家齐聚一堂，共同探讨计算产业助力大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径，推动鲲鹏产业生态建设。

大会由广东省政务服务数据管理局、广东省工业和信息化厅、广东省科学技术厅为指导单位，广州市工业和信息化局作为支持单位，广东软件行业协会主办，广电运通金融电子股份有限公司、广州“鲲鹏+昇腾”生态创新中心协办。

广东省人民政府副秘书长、省政务服务数据管理局党组书记、省政务服务数据管理局局长杨鹏飞指出，广东拥有全国规模最大的软件产业和完善的基础芯片配套产业，应用创新基础丰富，人才和关键技术储备雄厚。华为推出的鲲鹏计算架构以及产业生态圈快速发展壮大，基于鲲鹏架构的计算产品已经在政务服务、公安、金融、交通、通信等领域加速推广应用。下一步，广东将加快数据要素资源与产业发展融合，推动技术创新与产业转型升级互促共进。

华为高级副总裁、云与计算BG总裁侯金龙，广东软件行业协会会长单位代表、广州无线电集团有限公司党委副书记、总经理，广电运通金融电子股份有限公司董事长黄跃珍也分别为大会致辞。

侯金龙表示，“华为云与计算业务致力于云、AI、5G的应用落地，提升数字经济与实体经济的融合发展，为推动广东数字经济发展再上新台阶提供强力支撑。”

黄跃珍表示：“广州无线电集团、广电运通将秉承国家战略，与生态伙伴共建鲲鹏+昇腾计算产业生态，助力新一代信息技术产业的加速发展，为数字基建，为产业链供应链的现代化，贡献更大力量！”

产业为基，人才为本。任何产业的发展都离不开人才的培育，而人才培育离不开政府和高校的支持与投入。在本次大会现场，广东省及广州市政府与华为及中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、广东工业大学、广州大学、广东邮电职业技术学院、广东轻工职业技术学院共八大高校，共同启动“广东鲲鹏生态人才计划”。

据介绍，该计划将进一步深化人才培养模式创新，助力广东高校培养鲲鹏计算产业人才，为大湾区计算产业的可持续发展和信息产业战略提供源源不断的动力。同时，广州无线电集团携手华为打造的广州“鲲鹏+昇腾”生态创新中心将持续立足广州，服务全省面向全国，聚焦万亿级的计算产业蓝海，长期培育和孵化鲲鹏计算产业人才。

广东省工业和信息化厅、广东省科学技术厅、广州市工业和信息化局、广电运通金融电子股份有限公司、华为技术有限公司共同宣布了广电鲲鹏服务器产线下线，标志着该产品正式批量投产，为开展市场销售和服务合作奠定基础。

今年7月11日，位于广州市黄埔区占地99亩，建筑面积19.8万平方米的广电运通新一代AI智能设备产业基地已正式奠基动工，该基地也将承担起广电鲲鹏服务器整机量产的任务，为市场提供强大的产能支撑。

同时，由省工信厅、省科技厅、广东电信与华为联合发布了基于鲲鹏产品的广东电信样板点&联合实验室，将联合双方优势，进一步推进多样性计算产业建设。广州“鲲鹏+昇腾”生态创新中心向来自10余个行业的28家生态合作伙伴代表单位颁发了鲲鹏技术认证伙伴证书，代表着更多基于鲲鹏架构的解决方案已完成鲲鹏兼容性测试互认证正在加速，可为各行业用户提供成熟、稳定、优质和差异化的联合解决方案。

最后，广东电信分享了基于鲲鹏的使用经验，华为介绍了发展鲲鹏产业的具体进展，来自佳都科技、北明软件、利通科技和长亮科技的代表分别就智慧城市、政务服务、智慧交通、金融科技等领域分享鲲鹏适配和应用创新的成功经验。

(责编：许维娜、夏晓伦)