中国电信广东公司携手华为发布鲲鹏样板点及联合实验室

人民网广州8月14日电（许维娜）12日，以“鲲鹏展翅 无限未来”为主题的广东鲲鹏生态伙伴大会在广州成功举行。各领域的领导嘉宾、行业先锋、学术专家等数百人齐聚一堂，共同探讨计算产业助力大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径，推动鲲鹏产业生态建设。

会上，中国电信广东公司（以下简称“广东电信”）携手华为公司共同发布了鲲鹏样板点及联合实验室。广东省工信厅二级巡视员神志雄、广东省科学技术厅副厅长杨军、广东电信副总经理张国新，华为公司中国区副总裁周建军出席了发布仪式。

广东电信携手华为公司共同发布了鲲鹏样板点及联合实验室。（来源：企业供图）

据了解，广东电信鲲鹏样板点由广东电信、华为公司共同打造，是中国电信首个面向业务云/支撑云、天翼云、网络云、政务云多场景、开放安全的鲲鹏生态样板点。该工作自2019年10月启动，定位于引领运营商在计算领域开放创新，以应对业务连续性风险，构建自主创新、高性能、易扩展的计算体系，并逐步打造创新领先的计算产业、满足多样性算力需求。

目前，广东电信已经完成政企个性化账单的适配和上线，通过生产测试验证，采用鲲鹏服务器的新系统与原系统对比，单机吞吐和响应性能综合提高约20%，并发处理能力提高60%，效率的提升带来运营维护成本降低。

同时，在广东电信数据集约平台中，基于鲲鹏服务器部署的分布式数据库AntDB完成了现有数据库集市应用的替换。在OLAP场景下，基于鲲鹏服务器+AntDB数据库性能优于x86服务器+Oracle的性能，基于鲲鹏的多核架构，单机吞吐和响应性能、并发处理能力均有所提高，节省了数据分析时间。

由广东电信开发的“天翼看家”业务现已完成鲲鹏适配测试，其中包括天翼看家设备云能力平台的兼容性，以及其技术栈的兼容性等。最终将在天翼云完成适配和使用。

目前，广东电信正在规模部署鲲鹏资源池，为后续更多的应用适配做准备。

联合实验室是基于鲲鹏服务器来构建三个中心：业务开发中心，聚焦做广东电信B/O域业务适配开发；To B拓展中心，聚焦做行业解决方案适配开发；展示中心，聚焦做鲲鹏适配和创新成果的展示。联合实验室现已完成安装部署，并开展了鲲鹏适配工作，接下来将邀请更多合作伙伴参与电信业务以及解决方案的适配和创新。

广东电信企业信息化事业部总经理陈赛伦（来源：企业供图）

发布仪式上，广东电信企业信息化事业部总经理陈赛伦作了“云改数转，翼起鲲鹏”的主题演讲。“鲲鹏服务器在吞吐响应能力、高并发处理能力、以及扩展性、兼容性上均能满足应用场景要求，这给我们后期的大规模商用吃了一颗定心丸。”他表示，从长远发展上看，是必须要坚持发展自主创新，并且要持续做强做优的。

陈赛伦分析认为，计划分三个阶段建设一个新计算产业：“第一阶段，通过积极探索，积累能力，完成基础性的、平台性的、合作模式方面的工作；第二阶段，形成规模和生态之间的相互促进，打造丰富的应用，实现全场景、全生态的覆盖；第三阶段，在计算服务上形成领先，围绕5G、工业互联网、云边端协同，打造差异化优势。”

生态的构建是个长期化的过程。广东电信fangm 表示，希望与各个生态伙伴携手，围绕安全可靠、应用丰富、持续发展的三个要求，在标准、应用、智能网络、繁荣生态等四个方面，共同推动区域计算产业的发展。”

(责编：许维娜、夏晓伦)