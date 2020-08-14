拉萨万达广场开业 增加4000个就业岗位

日前，拉萨万达广场开业，这是万达集团在西藏自治区开业的第一座万达广场，是万达的第330座万达广场，也是全国海拔最高的万达广场。
拉萨万达广场开业。（来源：企业供图）
拉萨万达广场相关负责人表示，拉萨万达广场位于拉萨市城关区东城新区，总建筑面积13.5万平方米，拥有195个国内外知名品牌，其中75个品牌首次入驻拉萨，包括众多国际潮流时尚品牌。精心打造的“茶马古道”餐饮主题街区集中47家各具特色的美食品牌，成为拉萨新晋美食打卡地。值得一提的是，项目还为拉萨新增4000个城市服务业就业岗位。
据悉，拉萨万达广场由万达商管集团与拉萨市国有城投公司采用“轻资产”模式合作建设，即万达不出项目投资资金，只输出品牌，和负责设计、建设与运营。自2017年初宣布全面实施“轻资产”战略以来，2020年计划开业的45个万达广场中，32个是“轻资产”项目。
“‘轻资产’战略使万达广场发展大幅提速，加快实现全国布局，万达商管集团也彻底转型为商业运营管理企业。”上述负责人说。（许维娜）
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