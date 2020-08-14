助力脱贫攻坚 万达集团线上线下齐推消费扶贫

2020年，是打赢脱贫攻坚战的决胜之年。万达集团于日前发起消费扶贫行动，积极推进扶贫产品销售，助力脱贫攻坚。

8月8日，一场扶贫专柜落地万达广场仪式拉开了万达集团消费扶贫行动的序幕。当天上午，万达集团总裁齐界在北京通州万达广场宣布，万达集团全面开展启动消费扶贫行动，该行动的第一个举措就是在全国200多座城市超过320座万达广场，分批落地超过3143台扶贫专柜，用于销售国务院扶贫办公示的《全国扶贫产品名录》上的相关产品，助力贫困农户增收脱贫。

万达集团消费扶贫行动暨扶贫专柜落地万达广场启动仪式。（来源：企业供图）

据介绍，在北京通州活动现场，万达集团还搭建了极具创意的助农市集，邀请内蒙古科尔沁右翼中旗和贵州省丹寨县的代表销售当地的特色农产品和极富民族特色的手工艺品。浓郁的民族风情和优质的特色产品吸引了万达广场的消费者出手购买，部分来自贫困地区的农产品和手工艺品一度供不应求。

与此同时，同日，全国海拔最高的商业综合体项目拉萨万达广场开业，线下门店数正式超过330家。目前，万达广场已覆盖全国超过200个城市，2019年整体客流42.7亿人次。

万达商管集团相关负责人表示，为了确保扶贫专柜产品的销量，特意挑选广场入口、室内步行街、扶梯、电梯等人流必经之地落地专柜，且确保绝大多数万达广场落地的扶贫专柜不低于10台。

万达集团搭建助农市集现场。（来源：企业供图）

“扶贫专柜落地的点位，历来是商业综合体场内经营的核心地段，可谓是寸土寸金，用如此优质的资源来落地扶贫专柜，展现了万达集团推动消费扶贫的诚意与决心。”该负责人坦言。

除了拿出各大万达广场真金白银外的优质资源之外，万达集团下属商管公司还利用线上平台带动扶贫产品销售。

据介绍，万达广场小程序是万达商管全力助推商户经营的自有线上消费平台，为全国万达广场品牌商户全面开放超7000万线上用户、超12亿年访问量。目前，万达广场小程序已经面向全国消费者上线丹寨助农优选公益店，今后这一小程序还将不断增添其他贫困地区的优质产品，拉动消费扶贫。

据悉，万达集团近年来致力于参与社会扶贫行动，万达集团在贵州丹寨首创“企业包县、整体帮扶”的社会扶贫新模式取得了良好成果，在万达集团捐资修建的丹寨万达小镇的引领下，丹寨县旅游产业发展迅速，该县已于2019年正式宣布整体脱贫。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)