电商热点：各平台发布政策管控粮食浪费 网上零售持续向好

人民网北京8月14日电 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：近日，我国决定采取有效措施，建立长效机制以制止餐饮浪费行为。四大行业协会联手外卖与生鲜电商平台，共同推出了餐饮减量杜绝浪费的实招，倡导文明风尚，将厉行节约的行动推向深入。继外卖与生鲜电商平台接连发布措施后，各视频平台与微博也发布公告称将对部分网络大胃王吃播浪费粮食严重的现象予以管控。国家统计局14日发布数据表示，7月份我国生产供给继续复苏，市场需求逐渐回暖，就业物价总体平稳，新动能成长壮大，市场信心趋于增强，国民经济运行保持稳定恢复态势。

（倡导“光盘”行动 杜绝“舌尖上的浪费”）

1. 拒绝“舌尖上的浪费”，四大行业协会倡议餐饮减量

中国商业联合会、中国烹饪协会、中国饭店协会、中国连锁经营协会联合美团点评向餐饮行业发布了倡议书。该倡议提出，各餐饮单位要进一步创新宣传手段，利用企业宣传屏幕、公众号、小程序、直播等方式，将倡导文明风尚，厉行节约的行动推向深入，参与到这场“食物保卫战”中。目前国内已有近60万家餐厅响应饿了么号召，主动推出了“半份菜”“半份饭”。生鲜电商也在同步行动，叮咚买菜推出了“一顿吃光”系列食材，倡导公众践行勤俭节约的用餐理念与生活方式。苏宁菜场在食材供给端也正式推出了“小份净菜”专区。

2. 人民日报“人民的美好生活”首场直播完美收官

8月11日晚，人民日报新媒体联合抖音进行#人民的美好生活#直播带货专场，邀请好物鉴赏官佟丽娅，一“佟”为美好生活助力。为了更好地助力扶贫，为人民的美好生活添彩，人民日报新媒体携手抖音平台策划了“五朵金花”系列直播带货专场活动，8月11日的直播为该系列活动的第一场。本场活动也是人民日报抖音账号的首次带货直播，持续近6个小时，累计观看人数达到3861.3万，位列抖音热门直播间NO.1，最终订单量破亿，达到10567万单，直播间成交总额达到5099万元。

3. 抖音、快手、斗鱼、微博将对 “大胃王吃播”采取措施

8月12日，抖音平台相关负责人对媒体表示，他们已关注到网上舆情，并将客户端搜索设置里的“吃播”、“大胃王”等关键词的检索内容进行了“拒绝浪费，合理饮食”的提示，呼吁用户珍惜粮食。对浪费粮食的行为，一经发现，平台将在第一时间按违规程度进行处罚。同时，快手相关负责人也向媒体回应称，一旦发现用户创作中有暴饮暴食，以假吃、催吐、宣扬量大多吃等方式博眼球的行为，将根据情节严重程度，给予删除作品、关停直播、封禁账号等处罚。斗鱼回应对于部分吃播主播浪费将加强内容审核，杜绝餐饮浪费行为。新浪微博也发布公告称，近日将对以量大多吃、食量惊人为噱头，以假吃催吐为手段吸引流量的视频和直播进行限制，会根据具体情况对相关内容采取删除、停止直播、禁言和关闭账号等处置措施。

4. 国家统计局：1-7月全国网上零售额60785亿元 同比增长9%

8月14日，国家统计局公布多项7月份宏观经济数据。7月份，社会消费品零售总额32203亿元，同比下降1.1%，网上零售持续向好。1-7月份，全国网上零售额60785亿元，同比增长9.0%，比1-6月份加快1.7个百分点；其中，实物商品网上零售额增长15.7%，比1-6月份加快1.4个百分点。

5. 天猫双11升级为购物狂欢季

8月12日，阿里巴巴集团副总裁、天猫平台营运事业部总经理刘博透露，今年的天猫双11将升级为购物狂欢季，分为两个售卖期：11月1日起是第一波售卖期，11月11日为第二波售卖期。据介绍，今年“双11”，阿里希望用创新的方式给中小商家、新国货商家、外贸工厂、产业带商家、农产品商家创造更多增长空间。

6. 苏宁斗鱼818直播合作

8月12日，苏宁易购与斗鱼直播平台在微博互动表示，818期间苏宁易购&斗鱼超级带货大"狮"上线，8月14日-8月18日斗鱼平台多个头部电竞主播将联合苏宁易购进行直播带货，聚焦在手机电脑等游戏人群喜爱的3C消费电子领域。此次苏宁易购和斗鱼的直播合作，请到了斗鱼平台英雄联盟、绝地求生、王者荣耀等游戏分区板块的头部主播，播还有各大品牌厂商全力加盟，业内3C头部品牌均有参与。

7. 商务部推进便利店品牌化连锁化 力争2022年总量达到30万家

近日，商务部《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》，要求到2022年，全国品牌化连锁化便利店总量达到30万家，销售额累计增长超过50%，全国中等以上城市每百万人口不少于200家门店，连锁便利店24小时营业门店的比例不低于30%(含无人零售店)，成为服务民生、便利消费的重要载体。

8. 菜鸟裹裹联手通达系设立商学院

近日，快递平台菜鸟裹裹宣布，联手中通、韵达、申通、圆通、百世、德邦等主要快递公司一起，成立菜鸟裹裹商学院，商学院的数字化学习平台也已同时上线。通过菜鸟裹裹包裹侠APP，目前50万快递员可免费参加培训，快速获得技能提升，促进就业、增收。据介绍，平台已有近50门免费在线课程，供快递员利用闲暇学习。这一平台对新手可将原本7-10天的熟悉时间缩短为二三天，所有快递员也有了成长路径：不仅建立起数字化学习档案，随着接下来认证体系上线，各项服务技能认证还可在行业通行，方便就业。

9. 淘宝开启开店创业大赛：首小时收到63份脑洞方案

8月12日下午，淘宝宣布将全网征集开店计划，来瞧一瞧这届年轻人创业到底还能多野。本次开店计划征集大赛结束后，淘宝将为三位获奖网友提供“送钱、送人、送秘籍”三大超级福利。三位网友将分别获得6万、3万和1万元的开店创业基金，并由专人手把手指导开店。如果希望了解更多技巧，获奖者也可以免费学习价值3万元的淘宝大学店铺运营课程。开店计划征集大赛启动后首小时，投稿邮箱就收到了63份开店方案。

10. 滴滴推出“橙意”促就业计划

8月12日，滴滴出行宣布，将投入2亿专项资金，推出“橙意”促就业计划，帮助更多人群通过平台实现灵活就业。滴滴此计划包括“促、帮、稳、学”等举措。“橙意促”举措，将用于新加入网约车司机师傅的加入奖励、租车补贴、适应期收入补贴、保险购买补贴等；“橙意帮”举措，将帮助困难和特殊群体在平台就业，如对贫困地区司机开展专项扶贫促就业；“橙意稳”举措，将为新加入的网约车司机设置3个月助力期，给予多项免费金融产品支持，包括赠送意外保险等；“橙意学”举措将为通过平台灵活就业人群持续开展技能培训。

【媒体观察】

1. 证券日报：电商加速“死亡”之谜：成本高企堪比线下店 多隐患易引发“骨牌效应”

电商行业早已走过了“三台电脑、两个人”就可以运营的时代，如今在充分竞争、人员物流成本极高的时期，电商对现金流和网络资源有极高的要求，这也是传统电商大企业都纷纷布局线下的原因。近两年里，有一定融资规模的新兴电商开始出现新一轮集中倒闭和洗牌，它们大多“死于”商业模式匮乏、资金链断裂。在新技术、新需求和新消费之下，电商正在被赋予新的意义，其模式正在不断创新，平台正在不断丰富，直播电商等新形式兴起，跨圈融合是未来的方向。

2. 国际商报：农产品电商：向运营要效率

未来五年将是数字农业发展的窗口期和机遇期。电商企业也正纷纷投身数字农业基地建设，建立规模化的数字农业基地，实现优质农货原产地直供，让消费者吃上更安全、更有品质的食品。同时，借助高科技加持的供应链，帮助农民提高种植、流通、销售各环节的效率，进而增加农民收入。

(责编：毕磊、夏晓伦)