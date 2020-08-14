融联易云：赋能金融机构数字化转型

日前，中国人民银行清算总中心与三家银行签署区块链福费廷交易平台合作协议。据了解，区块链福费廷交易平台由融联易云金融信息服务（北京）有限公司（以下简称“融联易云”）作为平台运营、运维服务方，并为平台提供云服务。

据介绍，融联易云是由中国银保监会指导，十六家银行联合发起设立的金融科技服务机构。用1年多时间，融联易云推动了近50家银行加入平台，累计交易额超过3000亿元，金融科技生态圈建设初现雏形。

融联易云相关人士表示，由于银行间体量、业务范围、发展路径的不同，数字化程度不一。融联易云具有开放性和多方兼容性，一方面可以直达大型国有银行，另一方面对城商行、农商行等中小银行也可以起到赋能作用，成为促进各银行间沟通的桥梁和平台。（牛广文）

(责编：许维娜、夏晓伦)