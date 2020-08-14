国产电动车品牌自主研发增程系统 兼顾“续航里程和动力”

随着新国标政策的落地，以及疫情对出行方式的改变、推动快递外卖等行业的发展等因素，电动自行车行业回暖明显。然而，两轮电动车续航里程和动力无法兼顾仍然是电动车企业亟待解决的痛点。近日，雅迪对外发布了最新研制的TTFAR 7级增程系统，并首发搭载了这一先进系统的新产品冠能M8、冠能T5。

据悉，雅迪推出自主研发的TTFAR 7级增程系统由7大核心部件组成，分别为：TTFAR电机、TTFAR石墨烯电池、TTFAR能量回收控制器三大相辅相成的核心部件，以及TTFAR电能监测仪表、TTFAR低滚阻轮胎、TTFAR降电阻电缆和TTFAR低风阻车身等硬件。

雅迪集团高级副总裁周超表示，为了真实检验雅迪冠能系列产品的续航能力，雅迪在国家检测中心、江南公证处的监督见证下，在市区、郊区、山区、高原等地区骑测冠能M8、冠能T5等车型的续航里程。在同样搭载60V-20Ah铅酸电池的条件下，普通车型一次充电续航69公里左右，而搭载TTFAR 7级增程系统的同规格雅迪冠能车型最远达到了122公里。

周超指出，目前电动自行车还处于发展初级阶段，未来的总体规模可能会发展到一万亿左右，雅迪也将打造更多差异化的产品，满足消费需求。（毕磊）

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