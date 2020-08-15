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国家统计局发布七月数据

经济稳定恢复 向好态势持续（经济新方位）

本报记者  陆娅楠

2020年08月15日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　数据来源：国家统计局
　　制图：新华社记者 肖 潇

　　规上工业增加值同比增长4.8%，服务业生产指数同比增长3.5%，固定资产投资环比增长4.85%……8月14日，国家统计局在国新办发布会公布7月经济数据。

　　“7月以来，积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发力，经济克服了疫情和汛情的不利影响，继续保持了稳定复苏态势，主要指标继续回暖。”国家统计局新闻发言人付凌晖说，7月经济运行可以概括为两个特点：一是经济稳定恢复，二是向好态势持续发展。

　　商品零售额增速今年以来首次由负转正

　　生产稳中有升。7月，规上工业增加值增速与上月持平，六成产品和行业实现增长，其中汽车、电子支柱型行业增长明显加快。服务业生产指数同比增长3.5%，比上月加快1.2个百分点。

　　需求逐渐改善。从消费看，7月社会消费品零售总额同比下降1.1%，降幅比上月收窄0.7个百分点。其中，商品零售额同比增长0.2%，今年以来首次由负转正。从投资看，1—7月固定资产投资同比下降1.6%，降幅比1—6月收窄1.5个百分点。

　　外贸好于预期。7月货物进出口总额同比增长6.5%，其中出口增长10.4%，连续4个月同比增长，好于预期。外汇储备稳定在3.1万亿美元以上，7月末比6月末增加了421亿美元。

　　产业升级态势没有改变。7月，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长9.8%、13%，均明显快于整个规上工业增长；信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长13.7%，也快于整体服务业增长，现代服务业保持较好增长态势。

　　新旧动能转换持续增强。从生产和消费看，一些新产品增势强劲。网络销售、互联网教育、医疗等快速发展，1—7月实物商品网上零售额同比增长15.7%，增速比1—6月加快。从投资带来的供给结构优化看，促进产业升级和民生改善的投资保持较快增长。从1—7月看，高技术产业投资同比增长8%，社会领域增长8.7%，社会领域中的教育、卫生投资增长都在两位数以上。“这些投资对于当前稳定经济，对于未来发展都会起到良好的作用。”付凌晖说。

　　市场预期仍在整体改善。7月，制造业PMI是51.1%，比上月提高0.2个百分点；非制造业商务活动指数是54.2%，制造业和非制造业PMI都是连续5个月高于临界点。

　　付凌晖说，市场需求在增加，企业活力在增强，有利于经济恢复。“从下半年看，改革开放创新的力度还会加大，为经济注入新动力。”

　　城镇调查失业率5.7%，农民工就业形势整体改善

　　7月，全国城镇调查失业率为5.7%，与上月持平，就业形势总体稳定。25—59岁就业主体人群的调查失业率为5%，比上个月下降0.2个百分点。

　　“随着稳就业政策的发挥，农民工就业形势整体改善。”付凌晖介绍，一季度，由于疫情影响，大量农民工滞留在原地。随着统筹疫情防控和经济社会发展的持续发力，复工复产取得成效。二季度末，外出农民工达1.775亿人，相当于去年同期的97.3%。对比看，二季度外出农民工比一季度增长了5500多万人。7月，城镇外来农业户籍人口农民工的调查失业率是5.7%，比4月6.4%是回落的。“农民工总量在增加，同时就业水平也在提升。”

　　随着经济形势恢复，就业需求也在扩大，灵活就业在增加。如直播带货、移动出行、网络零售等增加了新型就业，对稳定就业发挥了重要作用。

　　但目前看，就业压力依然存在。7月，城镇调查失业率比上年同期高0.4个百分点。同时随着大学生集中进入劳动力市场，20岁—24岁大专及以上人员（主要为新毕业大学生）失业率在上升，比去年同期高3.3个百分点。

　　“对这些重点群体面临的压力要给予高度重视，特别是一些个体工商户、小微企业生产经营还面临不少困难。要落实好援企稳岗政策，带动整体就业岗位增加。”付凌晖说。

　　全年物价保持基本稳定有基础有条件

　　菜篮子、米袋子，是百姓关注的话题。特别是今年，洪涝灾害引起了社会对农业生产、粮食安全的高度关注。

　　“南方地区洪涝灾害对早稻单产产生了影响，不过今年早稻播种面积增加较多，目前总的判断早稻有可能丰收。”付凌晖说，今年夏粮产量比去年增长0.9%，为全年粮食增产奠定基础。

　　从整个粮食生产看，秋粮占全年粮食产量70%以上。目前看，60%秋粮在北方地区，受洪涝影响相对较小。付凌晖表示，近几年农业投入加大，国内抗灾减灾能力增强，全年保持粮食生产稳定有条件、有基础。

　　仓廪足，物价涨势也温和。由于汛情，7月居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，比上月略有扩大，总的看仍低于3%，是温和上涨。

　　年初以来，CPI整体回落，但近两月CPI价格涨幅有所扩大。付凌晖分析，7月食品价格同比上涨13.2%，占整个居民消费价格总涨幅的99.3%，是推动CPI上涨的主要因素。

　　从结构上看，影响食品价格上涨主要是两方面。一个是猪肉价格上涨，7月猪肉价格同比上涨85.7%，影响居民消费价格上涨幅度是2.3个百分点。二是7月鲜菜价格同比上涨7.9%，影响居民消费价格近0.2个百分点。

　　付凌晖分析，猪肉价格上涨一方面是随着企业复工复产，餐饮服务逐渐恢复，餐饮相关猪肉需求有所扩大，另一方面是7月南方汛情对于生猪生产调运产生不利影响。去年以来，由于不合理的限养禁养措施，生猪产能受到一定影响。各级政府及时增加了生猪产能，从调查情况看生猪存栏量逐季上升，但从供给情况看生猪生产供给还处于紧平衡，价格高位运行会持续一段时间。此外，鲜菜价格主要是短期因素冲击，鲜菜生长周期比较短，对整体价格影响不会产生明显推动。

　　食品价格中最主要的还是粮食，我国连续5年粮食生产稳定在1.3万亿斤以上，库存较充足。全年食品价格保持稳定有基础、有条件。同时，目前工业消费品价格同比下降，加上服务价格大幅上涨的基础不存在，因此全年物价保持基本稳定有基础、有条件。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月15日 02 版）
(责编：马昌)
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