5G快速进入我们的生活（新数据 新看点）

7月22日10时，浙江省舟山市金塘岛，高380米的输电铁塔下，红白相间的“机巢”自动开启，一架黑色无人机缓缓升空，针对宁波市镇海区至舟山500千伏西堠门大跨越输电线路的每日例行巡检开始了。

“过去巡检，靠人拿着望远镜在地上看，不仅效率低，还会有漏检。”国网舟山供电公司无人机项目负责人韩磊说，今年7月，由中国联通协助搭建的5G智能无人机自主巡检系统投入使用，高带宽、低时延的5G网络，让数据、图像、视频瞬间传回控制室，一键获取巡检报告，效率提升了4倍多。

工信部最新统计显示，截至6月底，我国5G基站累计超40万个；截至7月底，5G终端连接数已达8800万。

如何看待“超40万个”这一数据？

“超40万个”的背后，是5G网络建设速度和规模超出预期。

7月通车的沪苏通长江大桥，搭建了5G网络。“沪苏通大桥公路铁路两用，5G信号必须双层覆盖，铁塔公司克服高空作业、施工时间受限、需同时兼容2G/3G/4G/5G全频段覆盖等困难，实现一根天线多家运营企业共享使用，节约投资60%，建设周期缩短了60天。”中国铁塔南通市分公司总经理叶路说，这不仅可确保列车行车信号可靠性更高，还能让旅客在行车过程中享受到高网速带来的更多乐趣。

共建共享，让5G网络建设更快、更高效。我国5G基站正以每周新增1.5万个的速度增长，上半年新建5G基站25.7万个，其中超过97%的建设需求通过利用存量资源来满足。

“超40万个”的背后，是5G快速进入我们的生活和对经济社会一点一滴的改变。

“5G网速快，高清视频直播清晰流畅，帮了我大忙！”谈起5G带来的新变化，杭州凤凰山脚下觅旨料理餐厅经理周伟民很感慨，“疫情期间，旅游景点内的餐饮业遭遇困难，起初平均每天只能做2000元流水。”

为了提升客流量，周伟民想方设法：“我想到了直播，用视频直播介绍了我们店的特色，还推出了直播外卖，顺便还请顾客们‘云旅游’凤凰山，生意一天天好转，最多的一天可以做到7000元流水。”

像周伟民一样受益于5G的用户，正以每月几百万的速度迅猛增长。

“超40万个”的背后，也是海量的创新应用。

7月的上海阴雨绵绵，在宝钢股份宝山基地和毗邻长江的码头间，一辆辆无人驾驶重载框架车不停穿梭，10万吨钢卷每日顺畅周转。这是我国冶金行业首次投入工业化应用的最大载重公路无人驾驶车辆，也是宝钢股份与中国电信携手推进5G工业互联网应用的新尝试。

“使用5G+无人重载框架车后，单卷作业速率提高3分30秒，管理人员从原来的130人降至30人。”中国电信上海公司政企客户部首席客户经理徐湧纲表示，未来无人车将超过130辆。

自动驾驶、工业互联网、智慧交通、智慧医疗、智能家居、智慧教育……5G与工业、交通、医疗、教育、能源等传统行业的深度融合，正在迸发出新的火花。数据显示，截至今年6月底，三家基础电信企业累计发展蜂窝物联网终端用户达11.06亿户，同比增长32.7%，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户增长分别达到21.1%、18.2%、21.4%。全国具有较强行业和区域影响力的工业互联网平台超过70个，连接工业设备数量达4000万台。

《 人民日报 》（ 2020年08月15日 02 版）

(责编：马昌)