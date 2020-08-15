去年人民币跨境收付金额近20万亿元

本报北京8月14日电 （记者徐佩玉）中国人民银行14日发布的《2020年人民币国际化报告》显示，2019年，人民币跨境使用逆势快速增长，全年人民币跨境收付金额合计19.67万亿元，同比增长24.1%，在去年高速增长的基础上继续保持快速增长，收付金额创历史新高。人民币跨境收支总体平衡，净流入3606亿元。人民币跨境收付占同期本外币跨境收付总金额的比重为38.1%，创历史新高，较上年提高5.5个百分点。

根据《报告》，2019年，人民币在国际货币基金组织成员国持有储备资产的币种构成中排名第5，市场份额为1.95%，较2016年人民币刚加入SDR 篮子时提升了0.88个百分点；人民币在全球外汇交易中的市场份额为4.3%，较2016年提高了0.3个百分点；据最新统计数据，人民币在主要国际支付货币中排第5位，市场份额为1.76%。

《报告》指出，2019年，人民币国际化再上新台阶，人民币支付货币功能不断增强，投融资货币功能持续深化，储备货币功能逐渐显现，计价货币功能进一步实现突破，人民币继续保持在全球货币体系中的稳定地位。

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