税务总局：释放税收政策红利 为脱贫攻坚注入强劲动能

“2019年以来，郓城县税务局积极落实上级号召，精准帮扶40户贫困户，使乡村面貌发生了很大变化。”

“自从3年前湖南省税务局派来扶贫工作队，村里发生了巨大变化，年人均纯收入从3000多元增加到9000多元，2018年底顺利脱贫摘帽。”

这是山东省郓城县李集乡刘浩村、湖南省汝城县文明瑶族乡三合瑶族村的乡亲们给国家税务总局党委书记、局长王军来信中的内容，在村两委的带领下，在当地税务局和各有关部门的定点帮扶下，路通了、灯亮了、水清了，文化生活越来越丰富，致富的路越走越欢畅，村民们日子一天天红火起来。

今年是全面建成小康社会的关键之年和脱贫攻坚的决胜之年。在面对新冠疫情外生冲击的严峻形势下，税务部门根据党中央、国务院决策部署，压实攻坚责任，坚持精准方略，创新举措落实，落实相关税费优惠政策，在推动产业扶贫、创业扶贫、就业扶贫、消费扶贫上切实发挥职能作用，为如期打赢脱贫攻坚战，实现同步小康贡献税务力量。

摘帽不摘不摘责任

第一书记成“带不走”的扶贫力量

“目前，全国有一万多名税务干部，包括四千多名驻村第一书记，正奔波在祖国的四面八方，忙碌在脱贫攻坚一线，代表全体税务人与各族同胞一起，为创造美好生活、打赢脱贫攻坚战而努力着、奋斗着。”在给村民们的回信中，王军局长这样写道。

党的十九大以来，党中央把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的三大攻坚战之一。真扶贫、扶真贫贵在精准滴灌，要想做到精准，首先要了解情况。

近年来，税务部门选派了一批政治素质高、工作能力强的党员干部担任帮扶村第一书记，建立一整套税务第一书记派驻长效工作机制，从人力统筹、要素配置等方面强化保障支持。

在重庆，自80后税务工作者刘超担任起悦崃镇悦来村第一书记以来，全村共发展有机水稻720亩，脆红李640亩，辣椒400亩，猕猴桃400亩，实现林下套种土豆等矮秆作物240亩。通过产业发展，该村已整村脱贫，贫困户增收效果明显，已基本实现“两不愁三保障”，2019年4月，石柱县成功摘掉了“国家级贫困县”的穷帽子。

在三湘四水，湖南税务600余名税务干部坚守在脱贫攻坚的一线，从生态农业到农村电商、从特色种养到乡村旅游，仅2019年全省税务直接投入资金6300多万元、扶持当地194个龙头企业和农村合作社， 5.1万建档立卡贫困人口脱贫。

湖南省税务局驻汝城县三合瑶族村帮扶工作队队长、第一书记李海波指导村民种植有机蔬菜。

在助力脱贫攻坚过程中，税务部门派驻贫困村的“第一书记”积极探索党建工作与扶贫工作的集成融合，努力把党的组织优势转化为脱贫的攻坚优势，做到摘帽不摘帮扶、不摘责任，打造“带不走”的税务扶贫力量。

释放税收红利 助解脱贫难题

110项税收优惠政策精准帮扶

位于河西走廊东北部的民勤县，被腾格里和巴丹吉林两大沙漠包围，极度缺水的沙漠地带，却非常适合肉苁蓉生长。

（税收优惠政策让芸丰苁蓉合作社成员获得感满满。）

2012年起，芸丰苁蓉合作社承包青土湖生态保护区2000亩梭梭林，开始人工栽培肉苁蓉，截至目前每年肉苁蓉产量达120吨，可实现经济效益超过300万元，合作社成员人均收入3万余元，肉苁蓉产业的发展为当地贫困户的脱贫致富开辟了一条新路。

“经济效益越来越好，政策红利越来越多。”税收优惠政策让芸丰苁蓉合作社负责人何德荣获得感满满，“2019年大规模减税降费优惠政策让我们共享受到10万元税收减免，为企业带来了实实在在的优惠，节约了企业的融资成本。”

作为湖北贫困山区脱贫致富的支柱产业，茶产业直接关系到全省500万农户的脱贫增收。

“有国家出台的小微企业相关税费减免政策做后盾，再加上马上到位的300万元‘农行税e贷’贷款，我们尽最大努力保证签约茶农不减收，保障脱贫户不返贫，带动更多茶农脱贫。”谈及复工复产情况时，宜昌市滨江茶城经营户代表、宜昌市五峰茶业协会副会长谭敦宇说道，据了解，滨江茶城所有商户（含电商平台）累计享受免征增值税税额260余万元的税收优惠。

脱贫既是攻坚战，也是持久战，需要税收优惠政策持续发力。

记者从国家税务总局了解到，新版支持脱贫攻坚税收优惠政策指引已于近日出炉。这份新出炉的支持脱贫攻坚税收优惠政策指引梳理了110项税收优惠政策，涉及支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展、激发贫困地区创业就业活力、推动普惠金融发展、促进“老少边穷”地区加快发展以及鼓励社会力量加大扶贫捐赠六大方面。

西南财经大学西财智库总裁、教授汤继强表示，税务部门积极运用税收优惠政策助力脱贫攻坚意义重大，是一种税务红利“反哺”经济社会发展的突出表现，是一次打赢脱贫攻坚战的主动作为。关键时刻灵活运用税收政策，积极释放税费红利，可以为解脱贫难题精准发力，可以为攻坚任务凝聚合力，可以为脱贫工作注入强劲内生动力，可以为攻坚工作提振必胜信心。

精准施策 善用合力

多措并举助力打赢脱贫攻坚战

在稳定脱贫成果的新阶段，扶贫帮扶帮什么？成为了摆在各地税务部门面前的新课题。

近年来，税务部门充分发挥职能作用，落实减税降费政策，引导广大贫困群众结合实际发展集体经济，降低生产经营成本，走产业脱贫的路子。

“去年鲜竹酒销售突破20万元，今年预计还要翻番。”井冈山茅坪乡神山村村民左香云说。

神山村有毛竹4500亩，左香云因地制宜的办起了竹筒加工厂。“一人富不算富，只有大伙一起富起来才是真的富。”左香云带头成立神山村种植业合作社，吸纳8户贫困户加入。以前做竹制品加工，一根竹子卖50元，现在做竹酒，能卖到250元。

“办竹加工厂和合作社，税务部门给了很多帮助。他们把促进就业创业、涉农税收优惠、抗疫情助复产等减税降费政策及时送到合作社和农户手中，几年来，减免税收有30多万元。”左香云说。

产业发展是脱贫的根本，支持贫困地区立足资源禀赋发展涉农产业，是实现脱贫的重要一环。

中央财经大学财政税务学院党委书记、教授樊勇表示，我国在优化土地资源配置、促进农业生产、鼓励新型经营主体发展、促进农产品流通、支持农业资源综合利用等方面实施了一揽子税收优惠政策,助力从根本上解决脱贫攻坚问题。

如果说产业扶贫帮助增加收入，那么就业扶贫则帮助稳定收入。

（刚就业的当地农牧民在《文成公主》后台准备）

“天下没有远方，人间都是故乡......”阔别半载的西藏文化旅游名片《文成公主》藏文化大型史诗剧第八季再度开演。据记者了解，《文成公主》全剧有800多名演员参与演出，其中95%为当地农牧民，有效促进了当地民众就业增收。

“就业创业是最有效、最直接的脱贫方式。国家通过税收优惠方式不断加大创业就业政策支持力度、扩大小微企业优惠范围、加强对失业人员、残疾人等重点群体或特殊群体就业创业的政策扶持，有力增强了贫困地区群众脱贫致富的内生动力。”樊勇说。

资金周转困难是扶贫企业发展绕不开的问题。除落实税收优惠政策外，税务部门还通过加强银税互动，在企业授权的基础上，将纳税信用、出口订单等税务数据推送给银行金融机构，降低扶贫企业融资门槛，为企业畅通资金链、打破发展瓶颈注入“蓝色税动力”。

“纳税信用变真金白银，真是帮了大忙。”茌平牧龙养殖有限公司经理王海洋说，该公司是聊城市重点扶贫企业，茌平县税务局跟进辅导，通过“税e贷”帮助企业获取贷款500万元，并争取到100万元贴息政策。如今该企业规模逐步壮大，与企业结成帮扶对象的100户贫困户从中受益，平均每户每年可增收3600元。

在回信中，王军局长指出，党的十八大以来，在脱贫攻坚的战场上，税务人始终与乡亲们心连心、手牵手、肩并肩，共同谱写了战胜贫困、摆脱贫困、奋力创造幸福生活的生动篇章。

(责编：栗翘楚、孙阳)