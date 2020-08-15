“全面小康”目标已基本实现 须加快补短板

人民网北京8月15日电 （杨曦）作为全面建成小康社会的收官之年，2020年已过一半有余。当前，全面建成小康社会取得了哪些决定性进展？“跑好最后一公里”，还有哪些短板需要补齐？近日，国家统计局有关负责人对此进行了回应和解读。

全面建成小康社会取得决定性进展

国家统计局局长宁吉喆表示，改革开放以来，小康目标内涵不断丰富，小康社会建设持续加强。经过不懈奋斗，全面建成小康社会取得决定性进展，全面建成小康社会目标已经基本实现。

党的十九大明确，到建党一百年时建成经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实的小康社会。

看经济——实力大幅跃升、结构逐步优化。经济实力是全面建成小康社会的强大物质基础，2019年，我国国内生产总值990865亿元，折算达到14.4万亿美元，稳居世界第二位；人均国内生产总值达到10276美元，稳居上中等收入国家行列，与高收入国家差距进一步缩小。

看民主——民主法治建设不断加强。民主法治是全面建成小康社会的制度保障。人民群众通过人民代表大会行使国家权力制度不断完善，社会主义协商民主优越性充分发挥，爱国统一战线更加巩固。科学立法、严格执法、公正司法、全民守法深入推进，宪法得到全面贯彻实施。

看教育——教育质量和国民素质大幅提高。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，办好人民满意的教育是全面建成小康社会的重要目标。我国各类教育普及程度明显提高，教育公平持续推进，国民素质明显提升。

看文化——文化事业繁荣兴盛，文化产业快速发展。让人民享有健康丰富的精神文化生活，是全面建成小康社会、不断满足人们对美好生活向往的重要内容。我国文化内容创作百花齐放，公共文化服务体系日趋完善，文化产业快速发展。

看社会——民生安全网织密扎牢。社会保障是民生安全网、社会稳定器，老有所养、弱有所扶是全面建成小康社会的重要内容。我国覆盖城乡的多层次社会保障体系基本建立，社会保障水平持续提高，社会保障服务能力明显增强。

人民生活水平方面，国家统计局住户调查办公室主任方晓丹表示，我国人民生活总体上达到了小康水平。党的十八大以来，居民收入水平持续较快增长，消费水平稳步提高，消费结构优化升级，生活质量明显提升，农村贫困人口大幅减少，区域性整体贫困基本得到解决，人民生活正阔步迈向全面小康。

看收入——全体居民收入翻番目标接近完成。党的十八大提出，到2020年要实现城乡居民人均收入要比2010年翻一番。按可比价看，2011—2019年全国居民人均可支配收入9年累计实际增长96.6%，全体居民收入比2010年翻一番的目标接近完成。

看消费——人均消费支出迈过2万元大关。新世纪以来，随着居民收入的持续较快增长，居民消费水平不断提高。2019年全国居民人均消费支出21559元，首次迈过2万元大关。农村居民消费支出增速快于城镇居民，居民消费结构不断优化升级。

跑好攻坚路上“最后一公里” 须加快补短板

宁吉喆表示，全面建成小康社会面临的短板问题必须正确认识，若干领域还需要啃一些“硬骨头”，一些地方还有“最后一公里”亟待打通。

一是剩余贫困人口攻坚任务艰巨。截至今年2月底，全国还有52个贫困县尚未摘帽、2707个贫困村未出列、建档立卡贫困人口未全部脱贫，虽然同过去相比总量不大，但都是贫中之贫、困中之困。

二是区域发展不平衡问题客观存在。“三区三州”等深度贫困地区均位于中西部，贫困人口较为集中，是“短板中的短板”。2019年末，按现行农村贫困标准测算，超过90%的农村贫困人口集中在中西部地区。中西部地区经济发展水平和居民收入仍落后于东部地区。

三是生态环境、公共服务、基础设施等方面短板犹存。重点地区大气污染治理任务艰巨，秋冬季重污染天气多发，少数地区水环境质量改善不明显，土壤污染防治压力大。养老、教育、医疗等公共服务水平与人民群众期待相比还存在明显差距。中西部地区基础设施建设相对滞后，贫困地区水电路讯等状况较差。

四是经济社会全面发展还面临一些难题。城乡之间、不同群体之间收入差距依然较大。一些领域风险隐患有待进一步防控和化解。市场经济秩序仍需规范，社会文明水平尚需提高，全面依法治国任务依然繁重，社会治理体系和治理能力有待加强。

五是新冠肺炎疫情带来新问题新考验。今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展造成前所未有的冲击，也给全面建成小康社会补短板工作带来新挑战。受疫情影响，一季度经济增速大幅下降，就业压力明显上升，贫困地区农村居民实际收入减少，巩固脱贫成果难度加大。

(责编：杨曦、孙阳)