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数字人民币来了 没网也能转账

2020年08月15日15:13  来源：北京日报
 

本报记者 潘福达

数字人民币离我们正越来越近。商务部近日印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知》称，将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的地区开展数字人民币试点。

什么是数字人民币？它将如何影响我们的生活？据央行相关负责人和金融专家介绍，央行数字货币是纸钞的数字化替代，具有可离线转账、降低防伪成本和损耗、有效打击违法犯罪、推动人民币国际化等独特优势。

没有网络也能转账

根据商务部《通知》第93条“全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措及责任分工”内容，央行制订政策保障措施，数字人民币试点先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军表示，数字货币能像纸钞一样流通，它的定位就是现金的替代，跟现金一样是法币，有国家信用背书，具有无限法偿性，任何人都不能拒绝接受。

“数字货币的功能和属性跟纸钞完全一样，只不过它的形态是数字化的。”央行数字货币研究所所长穆长春曾描绘这样的使用场景：手机上有数字钱包，连网络都不需要，只要手机有电，两个手机碰一碰，就能把一个人数字钱包里的数字货币转给另一个人。

中国民生银行首席研究员温彬表示，数字货币的另一大优势是“可控制匿名性”，能满足匿名支付的需求，但如果支付涉及洗钱、逃税、赌博等违法犯罪交易行为，数字货币交易信息可以被监控和追溯。

并非完全取代纸币

央行副行长范一飞表示，央行数字货币注重替代M0（即纸钞和硬币），并且保持了现钞的属性以及主要特征，满足了便携和匿名的需求，将是替代现钞的最好工具。

不过这并不意味着数字货币会完全取代纸币。穆长春介绍，央行数字货币要从替代流通中的纸钞和硬币入手。实际上，商业银行账户里的余额已经是以数字化形态存在了，没有必要再进行替换。

赵锡军认为，数字货币取代纸币面临两个约束，一是使用者是否愿意用，二是技术条件能否满足。在多位行业人士看来，数字货币不可能完全取代纸币，因为还要考虑到上了年纪的人群需求，未来数字货币和纸币两种形式将并存。

不过，当数字人民币推行，未来使用移动支付的用户或许会变少。数字货币凭借离线支付等优势，将对移动支付领域造成冲击，二者使用规模可能会此消彼长。

正式推出尚无时间表

在移动支付大规模普及，纸币需求已经非常有限的今天，为何我国还要推行数字货币？央行行长易纲介绍，法定数字货币的研发和应用，有利于高效满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济加快发展。

央行较早就启动了数字货币的研究工作。2014年，央行成立专门团队，开始对数字货币发行框架、关键技术、发行流通环境及相关国际经验等问题进行专项研究。今年4月，“央行数字货币在农行内测”“央行数字货币首个应用场景将在苏州相城区落地”等消息持续发酵，一张农行账户内测的照片更是在网络流传开来。

从图片来看，数字货币主要功能与银行电子账户日常支付与管理功能基本相似，如农行数字货币钱包首页中有“扫码支付”“汇款”“收付款”“碰一碰”四大常用功能。央行数字货币研究所对此回应称，网传信息为技术研发过程中的测试内容，并不意味着数字人民币正式落地发行。数字人民币目前的封闭测试不会影响上市机构商业运行，也不会对测试环境之外的人民币发行流通体系、金融市场和社会经济带来影响。

易纲近日也披露，数字人民币研发工作正进行内部封闭试点测试，并不意味数字人民币正式落地发行，何时正式推出还没有时间表。

近年来，全球多个国家央行正在加快数字货币推进步伐。业内人士分析，央行在数字货币测试上迅速取得进展，将使中国占据全球金融数字化时代的市场主动权。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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