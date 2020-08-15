国家统计局：7月大中城市房价涨幅收窄

原标题：7月大中城市房价涨幅收窄

本报讯（记者 曹政）进入下半年，杭州、宁波等地的楼市调控政策突然收紧，给升温势头明显的市场迅速浇了一盆凉水。从国家统计局昨天发布的数据来看，调控政策效果明显。7月，70个大中城市新房、二手房价格上涨城市数量相比上月均有所下降，新房、二手房价格涨幅略有收窄。

7月，一线城市新房销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.1个百分点，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.3%、0.4%、0.8%和0.6%；二手房环比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.3个百分点，北京持平，上海、广州和深圳分别上涨0.5%、1.6%和1.2%。

31个二线城市新房销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.4个百分点；二手房环比上涨0.5%，涨幅与上月相同。35个三线城市新房二手房环比分别上涨0.8%和0.5%，涨幅均与上月相同。

随着疫情逐渐好转，市场热度回升，上半年部分城市的房地产市场升温过快，尤其以深圳、杭州等地明显，但很快引来更严厉的调控政策。7月中旬，深圳加码限购的“靴子”落地，为深圳本地户籍设下了“落户满3年且社保满36个月”的购房门槛。此举在全国都少见，被评为“史上最严调控”。

“国内疫情影响逐步褪去，市场逐渐回温。随着前期积压的需求逐渐释放，市场重回理性，加之7月份部分楼市过热的城市陆续出台调控政策，新房、二手房市场热度均有所回落。”诸葛找房数据研究中心分析师陈霄说，深圳、宁波、杭州等陆续出台调控新政为楼市降温，市场热度有所下降，但整体仍处于较高水平。

以深圳为例，7月新房价格指数上涨0.6%，涨幅较上月收窄0.2个百分点，新政后市场有所降温；深圳上涨1.2%，涨幅收窄0.7个百分点，但仍领先其他一线城市。二线城市中，杭州受到调控影响，新房价格涨幅环比收窄1个百分点。

“整体看，当下房价依然处于高位中，但走势明显出现了冲高回落。”中原地产首席分析师张大伟判断，6月份房价上涨幅度很可能是2020年的顶部，因为楼市政策取向已经出现变化，多地政策、甚至中央部门政策已经收紧。据不完全统计，截至8月全国已经累计有11个城市收紧楼市调控政策。

对于8月楼市风向，“收紧”或继续是多地的调控主题词。“对于上半年房价涨幅偏高的城市，接下来或将跟进调控，以实现房住不炒的要求。”陈霄判断。

(责编：李都也(实习生)、李栋)