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创业板涨跌幅限制将设为20%

孙杰

2020年08月15日15:14  来源：北京日报
 
原标题：创业板涨跌幅限制将设为20%

　　本报讯（记者 孙杰）昨天，深交所表示，创业板注册制首批企业将于8月24日上市。届时，创业板交易规则将同步切换，与科创板规则接轨，创业板新股上市的前5个交易日将不设涨跌幅限制。从当日开始，800多只创业板老股日涨跌幅限制也将从目前的10%放宽至20%。

　　4月27日，中央深改委审议通过《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。近四个月来，创业板改革并试点注册制相关业务规则陆续发布，上市委员会、行业咨询专家库和股票发行规范委员会相继设立，企业申报、受理、审核、注册、发行等工作有序推进，相关技术系统改造稳步落地，市场组织和投教培训全面展开，廉政监督制度体系同步运行，各项准备工作就绪。

　　深交所称，计划于8月24日组织创业板注册制首批企业上市。截至目前，创业板注册制已有305家企业提交IPO申请，其中受理105家，并已有23家注册生效。深交所表示，将在中国证监会领导下，坚持稳字当头，持续抓好改革落地实施各项工作，推动创业板改革稳起步、开好局，增强对创新创业企业的服务能力，更好服务国家创新发展战略，更好促进经济高质量发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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