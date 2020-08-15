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上海自贸区临港新片区揭牌一年来引资逾2700亿元

2020年08月15日19:19  来源：新华网
 

　　新华社上海8月15日电（记者 杨有宗）在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区即将迎来挂牌周年之际，临港新片区管委会发布的成绩单显示，截至目前，从《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》中分解出的78项政策和制度创新任务完成过半，已落地45项，另有22项已形成方案；累计签约项目358个，涉及总投资额2713.63亿元。

　　临港新片区揭牌一年来，接轨国际通行规则的投资贸易自由化便利化制度体系加快形成。如临港新片区率先实行企业名称告知承诺制，将企业名称登记速度从改革前的1天提升到实时，共有约2400家企业通过该方式获得企业名称。

　　临港新片区持续加大对外开放力度，合资理财公司汇华理财有限公司落户临港。目前，临港新片区还探索在电信、科技、教育、卫生等领域放宽外资持股比例，并在全国率先允许境外知名仲裁机构设立业务机构。

　　2020年5月16日，洋山特殊综合保税区正式挂牌运作，成为全国151个海关特殊监管区域中唯一一个特殊综合保税区。

　　一年来，高端资源要素在临港新片区加速集聚，区域内新增注册企业15115户，同比增长70%。2020年1月至7月，临港新片区全社会固定资产投资预计同比增长32.8%，产业投资同比增长69.8%，工业总产值同比增长26%，呈现出“热度不减、势头不减、改革力度不减”的良好态势。

　　上海自贸区临港新片区管委会常务副主任朱芝松说，下一步，临港新片区管委会将对标国际最高标准、最好水平，大胆闯、大胆试、自主改，进一步发挥对外开放“试验田”“风向标”作用，加大开放型经济风险压力测试，拿出更多突破性、引领性的改革创新成果，全力打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。

(责编：李枫)
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