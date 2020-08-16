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去年互联网平台服务企业收入增长24.9%

平台经济添彩百姓生活(新数据 新看点)

本报记者  王  珂

2020年08月16日04:34  来源：人民网－人民日报
 

　　“真没想到，一款空调单品能在短短半小时内销售突破1000万元！”今年“6·18”促销期间，美的“FUN星”空调成为“爆款”。得益于京东平台提供的消费大数据，美的空调研发设计的新品更“懂”消费者，赢得了更多青睐。从6月1日至6月18日，京东平台累计下单金额达2692亿元，187个品牌实现下单金额破亿元。

　　近年来，我国平台经济快速壮大，一批新产业、新模式、新业态发展方兴未艾。中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书（2020年）》显示，去年我国互联网平台服务收入较快增长，以提供生产服务平台、生活服务平台、科技创新平台、公共服务平台等为主的互联网平台服务企业实现业务收入3193亿元，同比增长24.9%。

　　——“24.9%”的背后，是平台经济带给百姓生活的新便利。

　　前不久，辽宁省大连市的江女士看中一套位于大连甘井子区的二手房，急着定下来，可房东常年在外地。要在以前，那只能干着急。如今，有了“贝壳找房”等第三方平台，买卖双方不见面也能签约。在贝壳找房的线上核签室，江女士和房东仅花了15分钟就完成了签约。

　　中国信息通信研究院的数据显示：截至去年底，我国市场价值超10亿美元的数字平台企业达193家，市场价值总额达2.35万亿美元，过去5年的年均复合增长率达31.1%。在线看房、视频直播、网上教育、远程医疗等领域平台茁壮成长，让人们的衣食住行更为方便。

　　——“24.9%”的背后，是平台经济带给产业升级的新动能。

　　河北省围场满族蒙古族自治县种植户张宝利从小跟着父亲种土豆，以前，不但规模做不大，还常常为销售发愁。现在，张宝利在美菜网的帮助下建立美鲜薯合作社，统一选种、播种、施肥、浇水，并聘请农业技术专家指导培训。土豆还没刨出来，就已在美菜农业大数据平台获得订单，不再担心销售。如今，合作社从最初几十亩种植面积扩展到1000多亩，带领当地80多户、数百人脱贫。

　　当前，平台经济已与国民经济深度融合。从农业到工业再到服务业，互联网平台作为新的组织方式和重要的外部资源，帮助各领域的传统企业解决采购碎片化、研发能力弱、产品同质化等问题，提高生产和运营效率，加快转向高质量发展。

　　——“24.9%”的背后，也是平台经济带给就业创业的新机遇。

　　今年春节后，在广东省广州市经营了22年的粤菜小吃店孖记士多，受疫情影响一度面临关店危机。困难之时，该店在互联网平台上线外卖服务。借助平台的订单流量，短短一个多月，孖记士多订单量从日均不到10单飙升至日均200多单，挺过了难关。

　　今年，人社部联合国家市场监管总局、国家统计局向社会发布了新职业，其中“网约配送员”“互联网营销师”“在线学习服务师”等都和互联网平台息息相关。以“网约配送员”为例，作为数字经济平台的美团发挥新就业形态优势，提供了更多灵活就业机会，今年上半年，美团新增有单“骑手”138.6万人。

　　专家表示，我国平台经济对优化资源配置、推动产业升级、拓展消费市场以及增加就业，都起到了有力的推动作用。未来，平台经济将释放更多活力潜力。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月16日 01 版）
(责编：曹昆)
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