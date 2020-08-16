强产业补链条 全国海关助力打赢脱贫攻坚战

今年四月初的两场降温，给河南省卢氏县吴家沟村的樱桃带来了考验，作为驻村第一书记，王晓骞和村干部、驻村工作队带领农户每天凌晨下到田间点烟防寒，最大限度遏制了樱桃减产，樱桃产量受冻害影响降低40%的情况下，销售收入逆势提升30%。

这个扶贫路上的小小缩影，背后是全国海关派驻在全国扶贫一线130名驻村第一书记的日夜奋战。

党的十八大以来，海关总署以强烈的使命担当切实履行定点扶贫政治责任，推进海关定点扶贫工作并取得重大进展。截至2020年2月，海关总署定点帮扶的河南省鲁山县、卢氏县、民权县全部脱贫摘帽。

海关扶贫干部王晓骞和村民围着火盆谈心

因地适宜 科学确定扶贫产业项目

刀在石上磨，人在事上练。全国海关奋战在扶贫一线的驻村第一书记聚焦“精准”二字，以扶贫村为重点，因村因人施策，对症下药、精准滴灌、靶向治疗，辐射、带动县域经济发展。

在卢氏县南石桥村，驻村干部利用当地毗邻县城、集体荒地多的优势，推广中药材连翘种植，投资150万元，平整3000亩集体荒山栽植连翘，带动全县大力发展连翘人工抚育种植，目前发展至近百万亩，形成“卢氏连翘”品牌，既带动了贫困地区的脱贫，又守住绿水青山。

鲁山县上竹园寺村利用海关和社会资金，成立竹园农产品销售有限公司、绿源中杏农业科技有限公司，集体收入超过60万元，贫困群众人均可支配收入从2600元增加到4500元，兴办产业解决了劳动力剩余问题，增加了农民收入，村民呈现出良好精神状态。

如何让阳光照到最需要的地方，使那些无劳动能力的特困户不愁吃、不愁穿，全国海关扶贫队伍积极探索建立产业盈利再分配机制。在卢氏县南石桥村，他们注册成立海富合作社，制定“公司+合作社+农户”分配方案，一方面激励能人带头致富，另一方面让贫困户分享增收红利。

扶上马，还要送一程。为确保群众稳定脱贫，全国海关扶贫队伍建立完善扶贫开发长效机制，增强持续发展后劲。

一是明确产权归属。针对村民对扶贫产业产权的疑虑，通过专题调研，提出“撬动资金”方案，按照海关投资1/3，申请国家扶贫补助1/3，帮助村民申请贴息贷款自投1/3，产权属于村民，给群众吃下“定心丸”。

二是给扶贫村锻造一支带不走的“战斗队”。海关总署指导第一书记全面履行党建主体责任，强化支部班子建设，帮助总结党员干部联系群众“四必到、四必访”工作法。

三是持续深化基础设施建设。修建村文化广场、党群活动室、图书室和教育设施，打井筑坝，兴建桥梁，硬化路面，安装路灯，架设健身器材，提升农村生产、生活和教育设施水平。

产业扶贫是基础，教育扶贫是根本。从2017年起，海关总署把贫困县基层干部培训列入总署年度培训计划，共举办10期培训班。四年来共培训贫困县基层干部2411人，培训技术人员1万余人次。自2016年起，先后从全国海关招募志愿关员6批46名老师到卢氏、鲁山山区小学支教，直接受教学生12000余人。

海关支教关员徐晓慧给孩子们上课

发挥优势 跨境电商助力精准扶贫

2019年1月，在海关总署机关党委办公室从事定点扶贫工作近十年的房季主动请缨挂职中共民权县委常委、副县长。

立足当地实际情况，如何找准脱贫突破口？

房季找准海关与民权发展的结合点，利用海关政策优势推动民权申请建立了保税物流中心，民权县列入了国务院第四批跨境电商零售试点城市。他积极发挥电商作用推动产业扶贫，将阿里巴巴等电商巨头引入民权，推动建成双塔芦笋扶贫产业基地，当年带动500多名贫困户脱贫。

海关总署机关党委一级调研员挂职河南省民权县副县长房季走进直播间推销民权农产品

在阿里巴巴“双11”演播大厅，房季亲自上阵直播带货销售民权农产品，推出民权花生品牌，把民权花生电商销售从不足500万元提升到2000万元，并成功签下3600吨花生油供销合同。在他推动下，民权红酒、贡麻花、香酥鱼、香菇酱和桑葚系列产品等，从线下商品零销模式推广到线上电商销售模式。

民权县黄河故道秋水湖上有500多家养殖户，因此湖被确定为商丘市水源地，养殖围坝被拆除，养殖户面临事业返贫危险，他推动县政府下决心投资7千万元，修建了背河洼地公路、拉上电线，帮助500多家养殖户协调解决了3万亩水面的新养殖场。

除了奋战在一线的工作人员，全国海关在扶贫工作上坚持“一盘棋、一条心、一股劲”，各部门单位充分发挥职能作用，全力支持总署定点扶贫工作。

海关总署财务司在财政预算非常困难的情况下，确保扶贫经费按时足额到位；统计司为羊肚菌设立海关税号，帮助将卢氏县羊肚菌推向国际市场；关税司积极协商中储粮总公司，使其同意河南分公司把核桃油加工企业落户卢氏县；人教司批准设立平顶山海关办事处，为鲁山县发展扩大对外贸易搭建平台；发挥检验检疫新划入的商品检验司、卫生检疫司等部门职能优势，推动民权县建成“国家级冷冻冷藏设备质量监督检验中心”、“河南省制冷机电产品质量监督检验中心”和“河南省葡萄酒检测中心”3个检测平台顺利投入运营，为民权县制冷机电设备和葡萄酒产业两个核心工业经济发展和转型升级提供重要支持。

地方海关也在行动。郑州、武汉海关帮助卢氏县与随州12家食用菌企业签订100多万斤香菇购销协议，销售金额约4000余万元，有力支持卢氏县香菇产业发展。哈尔滨海关、福州海关积极推荐当地木耳、菌草种植项目并协调做好原材料、技术支持。

据统计，2017年以来全国海关投入扶贫资金4600余万元，引进帮扶资金3亿元，帮助销售农产品8.3亿元，捐赠图书、电脑、衣物等折合人民币7000余万元。

持续强化 高标准完成定点扶贫指标

海关总署高度重视定点扶贫工作，把做好扶贫工作作为一项重大的政治任务抓紧抓实抓细。总署党委在每年的全国海关工作会议上，把脱贫攻坚工作放在突出位置，重点研究部署。

脱贫攻坚收官之年遭遇疫情大考，各项工作任务更重、要求更高。

今年以来，海关总署强化攻坚措施，建立定期研究和督办工作机制，一个节点一个节点抓落实，巩固提升脱贫攻坚成果，确保如期全面完成脱贫攻坚任务。

推动扶贫干部坚守一线。新冠疫情爆发后，海关总署第一时间组织扶贫干部提前结束春节假期，及时返回工作岗位，帮助驻在县、村抓好疫情防控，同时入户开展调研摸排，全面掌握疫情对脱贫攻坚带来的不利影响，加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户监测，制定应对方案，坚决防止因疫致贫返贫现象发生。

高标准完成定点扶贫指标。今年以来，海关总署多次召开视频座谈会，组织驻县、村扶贫干部一起研究制定2020年总署定点扶贫责任书指标落实措施，派员赴一线具体指导，督促推动扶贫干部加快工作进度。截至6月底，共投入帮扶资金1292.95万元，引进帮扶资金2075.9万元，培训技术人员2422名，帮助销售农产品58770万元.

持续强化海关政策扶贫。发挥海关政策优势，支持民权县保税物流中心（B型）建设，帮助商丘市申请成为国务院第四批跨境电商零售试点城市，帮助引进阿里巴巴公益基金会项目，协调亚马逊中国区总部为民权县跨境电商企业授课，已培养150名电商专门人才。组织海关动植物和食品检疫技术专家实地指导定点扶贫县村发展收益高、见效快的特色种植、养殖产品，助力卢氏食用菌扩大出口，仅1-5月份出口额就达4亿多元。

加大投资和消费扶贫力度。加大对吴家沟村食用菌种植基地基础设施的配套建设、大樱桃品质改良项目、农村技术人员培训资金投入。驻县副县长、选调大学生助力产销对接，通过抖音、今日头条、快手等平台“直播带货”，用好公益中国App，变流量为销量。举办首届吴家沟村大樱桃洽商会，帮助销售卢氏县大樱桃1500万元。助力民权县把大闸蟹等水产品销售到澳门和香港市场。

(责编：栗翘楚、孙阳)