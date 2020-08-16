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东航8月16日起恢复国内航线热餐供应

2020年08月16日18:53  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月16日电 （记者乔雪峰） 随着国内疫情形势逐步向好，民航业迎来快速复苏。东航做好常态化疫情防控，加快恢复航班运行，同时聚焦旅客服务体验，于8月16日起全面恢复除新疆、大连地区外国内航线航班热餐供应。

进入8月以来，东航国内航班量日均突破2400班，已恢复至正常水平的95%以上，并同步推出“随心飞2.0”——“早晚随心飞”航空产品，激发市场需求，提升消费信心，即面向普通旅客，也支持企业客户批量购买，助力加快恢复生产生活秩序，提振航空旅游全产业链消费水平，畅通国内大循环。面对快速回暖的民航市场，根据各地常态化疫情防控的相关要求，东航在8月份开始有序恢复国内航线航班热餐，从北京、上海等地商务精品航线，到全国大部分地区航线，东航推出了超过500种航空餐食菜品供旅客品尝。

上线的“云端美食”中，头等舱和公务舱的旅客不仅将再次品尝到匠心独具的“东航那碗面”，还能品味龙井虾仁、排骨年糕、蟹粉狮子头等各地特色菜品。经济舱“妈妈的味道”系列餐食也将回归，旅客们将能再次品尝到咸菜肉丝素鸡面、油豆腐烧肉饭、腊味双拼饭等“家常味道”。除正餐外，广受好评的“溢彩Edainty”系列的精品点心餐食也将继续在机上供应，绿豆糕、瑞士卷、能量挞等精致美味的点心，搭配简约素雅的中国风外包装，根据舱位不同以便于携带的“伴手礼式”食盒或纸袋进行呈现，风韵独特，可谓既有“内涵”，又有“颜值”。

餐食制作过程中，东航在原有的食品安全管控体系基础上，采取多项措施对生产人员和食品原材料进行管理，进一步加强了对食品卫生的管控力度。在餐食生产过程中，不仅严格按照防疫要求做好员工的健康检查和体温测量，同时暂停采购使用进口的冷冻海鲜原辅料，采用牛肉、猪肉等对相关餐食菜品进行改良，在保证餐食安全卫生质量的同时，不断提升餐食的口味。

据悉，8月16日热餐全面恢复后，对于实际飞行时间超过91分钟的国内航班，东航会在早、中、晚正餐时段为全舱位旅客供应热餐；另外厦门-上海、长沙-上海两条航线的公务舱也会在晚上8:30分之前供应热点餐。东航还通过精细化配餐、提供更可口更精美的餐食、乘务员口头提示等措施，携手旅客一起践行“光盘行动”，对“餐饮浪费”说“不”。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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