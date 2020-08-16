人民网>>财经>>产业

方太茅忠群：创新变革是企业发展动力 仍不考虑上市

人民网记者 毕磊

2020年08月16日09:09  来源：人民网-财经频道
 

　　近日，一年一度的方太幸福发布会举办。方太集团董事长兼总裁茅忠群向记者表示，今年第二季度方太实现了6%的增长，全年增长目标要挑战两位数。

　　创新变革永远是企业发展动力

　　创新之于企业，犹如血液之于肌理。茅忠群表示，作为企业，最核心的是要做产品的创新。创新是企业发展的第一动力，方太在不断推动产品创新。

　　茅忠群说：“对于方太而言，满足用户需求，提高用户体验才是驱动创新的根本因素。”他将方太的创新归纳为坚持“原创、引领、美善”。比如做吸油烟机时，就是要做到把油烟“吸净、滤净、排净”；做水槽洗碗机，就是要做到洗碗又快又好，彻底解放用户双手；做净水机，就是要提高饮用水标准和品质，让用户喝上健康的好水。

　　在方太看来，创新不是急于改变世界，而是改善世界。要做出原创产品也许并不难，但是要实现引领绝非易事，而要把创新做到尽善、尽美就更加不容易。聚焦于对用户具有实际的意义与价值的创新，给用户带来有度、积极向好的幸福体验，才是“为了亿万家庭的幸福”的必经之路。

　　茅忠群介绍，截至今年8月，方太已拥有超3700件授权有效专利，其中发明专利近500件，“从成立至今，方太坚持每年将不低于 5%的营收投入科研，且对重大项目研发投入不设限，我们拥有 840 余人的研发团队，其中博士近 20 人，硕士近 400 人。”

　　全年有望实现两位数增长目标

　　2020年的新冠肺炎疫情让本就处于下滑态势中的厨电行业雪上加霜。工信部下属中国电子信息产业发展研究院发布了《2020上半年中国家电市场报告》显示，今年上半年我国家电市场零售额为3690亿元，较去年同期下降14.13%，市场整体表现低迷。

　　茅忠群坦言，今年一季度方太在强调员工安全的前提下，在业务推进上没有投入太大的力度，在二季度开始发力后，实现了6%的增长；从5月份开始，方太基本上单月已经做到了两位数的增长；接下来的5个月时间里，如果能达到20%左右的增长，积累下去，方太有希望实现全年两位数增长的目标。

　　从烟灶消微蒸烤到水槽洗碗机、集成烹饪中心、净水机等多品类的扩容；从单一厨电品类的原创性、颠覆式迭代，到集成化、嵌入式智慧厨电烹饪方案落地……方太走在“慢创新，快迭代”的节奏中。

　　在这次发布会上，方太推出了两款新品：集成烹饪中心Ⅱ代和全新一代水槽洗碗机E5/Z5。据统计，这是今年以来方太的第5次新品发布活动。

　　目前仍然不考虑上市

　　数据显示，2019年方太营收过百亿，公司提出了下一步目标是千亿级，但方太依然没有上市计划。

　　谈到为何不上市，茅忠群表示，我们是内生式增长，不是通过兼并收购的增长模式。如果通过兼并收购需要大量的资金，靠自有资金是不够的，要靠上市去融资。但是内生式增长，尽管每年研发投入很高，但是我们是在成本计划中消化掉。每年我们的效益也不错，自有资金储备也是不错的，再去上市，拿那么多钱来干什么？

　　据他透露，方太一直在中西合璧的管理模式上沉下心来花更多的工夫，做更多的实验，也不想上市这样的事件来影响，减小干扰的因素。

　　不过茅忠群也表示，近年公司在研发、供应链、营销体系都在做一些变革。“百亿到千亿更难，尽管有了一定的基础，还是要不断提升完善。不同的体量，对管理的要求是完全不一样的，比如说千亿级企业，它对管理的要求和百亿级企业完全不是一个概念了。这几年我们转型主要是在管理上下工夫，把过去我们适合几十亿的管理体系升级成适合几百亿的管理体系，过去两年我们发展会慢一些，这也是一个原因。”

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved