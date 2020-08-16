方太茅忠群：创新变革是企业发展动力 仍不考虑上市

近日，一年一度的方太幸福发布会举办。方太集团董事长兼总裁茅忠群向记者表示，今年第二季度方太实现了6%的增长，全年增长目标要挑战两位数。

创新变革永远是企业发展动力

创新之于企业，犹如血液之于肌理。茅忠群表示，作为企业，最核心的是要做产品的创新。创新是企业发展的第一动力，方太在不断推动产品创新。

茅忠群说：“对于方太而言，满足用户需求，提高用户体验才是驱动创新的根本因素。”他将方太的创新归纳为坚持“原创、引领、美善”。比如做吸油烟机时，就是要做到把油烟“吸净、滤净、排净”；做水槽洗碗机，就是要做到洗碗又快又好，彻底解放用户双手；做净水机，就是要提高饮用水标准和品质，让用户喝上健康的好水。

在方太看来，创新不是急于改变世界，而是改善世界。要做出原创产品也许并不难，但是要实现引领绝非易事，而要把创新做到尽善、尽美就更加不容易。聚焦于对用户具有实际的意义与价值的创新，给用户带来有度、积极向好的幸福体验，才是“为了亿万家庭的幸福”的必经之路。

茅忠群介绍，截至今年8月，方太已拥有超3700件授权有效专利，其中发明专利近500件，“从成立至今，方太坚持每年将不低于 5%的营收投入科研，且对重大项目研发投入不设限，我们拥有 840 余人的研发团队，其中博士近 20 人，硕士近 400 人。”

全年有望实现两位数增长目标

2020年的新冠肺炎疫情让本就处于下滑态势中的厨电行业雪上加霜。工信部下属中国电子信息产业发展研究院发布了《2020上半年中国家电市场报告》显示，今年上半年我国家电市场零售额为3690亿元，较去年同期下降14.13%，市场整体表现低迷。

茅忠群坦言，今年一季度方太在强调员工安全的前提下，在业务推进上没有投入太大的力度，在二季度开始发力后，实现了6%的增长；从5月份开始，方太基本上单月已经做到了两位数的增长；接下来的5个月时间里，如果能达到20%左右的增长，积累下去，方太有希望实现全年两位数增长的目标。

从烟灶消微蒸烤到水槽洗碗机、集成烹饪中心、净水机等多品类的扩容；从单一厨电品类的原创性、颠覆式迭代，到集成化、嵌入式智慧厨电烹饪方案落地……方太走在“慢创新，快迭代”的节奏中。

在这次发布会上，方太推出了两款新品：集成烹饪中心Ⅱ代和全新一代水槽洗碗机E5/Z5。据统计，这是今年以来方太的第5次新品发布活动。

目前仍然不考虑上市

数据显示，2019年方太营收过百亿，公司提出了下一步目标是千亿级，但方太依然没有上市计划。

谈到为何不上市，茅忠群表示，我们是内生式增长，不是通过兼并收购的增长模式。如果通过兼并收购需要大量的资金，靠自有资金是不够的，要靠上市去融资。但是内生式增长，尽管每年研发投入很高，但是我们是在成本计划中消化掉。每年我们的效益也不错，自有资金储备也是不错的，再去上市，拿那么多钱来干什么？

据他透露，方太一直在中西合璧的管理模式上沉下心来花更多的工夫，做更多的实验，也不想上市这样的事件来影响，减小干扰的因素。

不过茅忠群也表示，近年公司在研发、供应链、营销体系都在做一些变革。“百亿到千亿更难，尽管有了一定的基础，还是要不断提升完善。不同的体量，对管理的要求是完全不一样的，比如说千亿级企业，它对管理的要求和百亿级企业完全不是一个概念了。这几年我们转型主要是在管理上下工夫，把过去我们适合几十亿的管理体系升级成适合几百亿的管理体系，过去两年我们发展会慢一些，这也是一个原因。”

(责编：毕磊、夏晓伦)