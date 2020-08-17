对话7位致富带头人（经济新方位·聚焦52个未摘帽县）

广西三江县丹洲镇西坡村稻田。

吴练勋摄（影像中国）

编者按：2015年以来，习近平总书记就打赢脱贫攻坚战召开了7个专题会议，涉及革命老区脱贫致富、部分省区市扶贫攻坚与“十三五”时期经济社会发展、东西部扶贫协作、深度贫困地区脱贫攻坚、打好精准脱贫攻坚战、解决“两不愁三保障”突出问题、决战决胜脱贫攻坚等，每次围绕一个主题，同时也提出面上的工作要求。

有挂牌督战任务的7个省区坚定不移把党中央决策部署落实好，引导和支持有劳动能力的贫困人口依靠自己的双手创造美好明天。如今，未摘帽县里，一批贫困村有序出列、脱贫摘帽，贫困群众收入水平大幅提高、基本生产生活条件明显改善。结合上述主题，本报记者与这些脱贫村的致富带头人展开对话，期望从他们朴实的话语中，找到摆脱贫困、走向小康的成功密码。

找准路子

一起奔小康

全面建成小康社会，没有老区的全面小康，特别是没有老区贫困人口脱贫致富，是不完整的。镇原县地处陕甘宁革命老区，是六盘山连片扶贫开发重点县。一个地处黄土高原沟壑区的村子，怎样脱贫致富？

甘肃镇原县南川乡东王村养牛大户朱忠辉：我们村在塬上，山大沟深。2200多人，虽然人均3亩地，但塬高水少无法灌溉，只能靠天吃饭。

年轻时，我到工地打工学艺，后来自己当工头。2014年，我开始转行养牛。一是因为当地农村的房子改扩建得差不多了，生意少；二是因为上了年纪，干不动。

最开始，对于怎么养牛我心里也犯怵，就买了不少书，边学边养。一路琢磨下来，养殖规模越搞越大，现在56头。看到能赚钱，不少乡亲找来请教技术。在党委政府帮助下，成立了养殖专业合作社。

合作社现有76头牛，20头是帮家里没劳动力的贫困户代养的。有贫困户把到户产业资金入股，每年保底分红1000元。有的把土地给合作社种饲草，每年领取流转费。

现在，村里有70多户贫困户跟着我养牛。合作社免费提供技术指导，销售防疫药品和饲料。到了销售季，还帮助散养户联系客商、谈价格。

目前看，效益不错。一头基础母牛，能卖2万元；一头1500斤左右的育肥牛，能卖2.3万元。以前，乡亲们最多养一头两头，现在养5头以上、20头以下的已经有30多户。村里牛存栏量已经将近1000头，贫困户年均增收2万多元。

幸福生活不是天上掉下来的。只要找准路子，一定能同全国人民一道奔小康。

（本报记者付文采访整理）

生态底色

荒山变茶园

绿色，贵州的发展底色。脱贫，要打赢的硬仗。怎样结合“十三五”发展目标，在补短板的过程中做好扶贫开发工作？

贵州雾翠茗香生态农业开发公司总经理谭正义：我的老家纳雍县骔岭镇坪箐村，是高寒山区，种地没产量，没有像样的产业，曾经很是贫困。为了找出路，我曾到外面做煤矿生意，几年下来挣了些钱。但这并不是长久之计。

得知政府推广高山生态有机茶，我决定返乡把村里6900亩荒山种上茶树。许多贵州人知道，海拔800米到1000米很适合种茶树。但超过2000米，还能正常生长吗？能种出好茶吗？当年我就把荒山盘了下来，买了两台挖掘机，开始平整土地，挖沟铺垦，差不多一年时间才收拾好。

“山高一丈，水冷三分”，高海拔的荒山，冬天有长达3个月的凝冻，茶树很难存活。连续试验了3年，成活率都不到10%。后来，我尝试在低海拔地区育苗，再移栽，过了一个冬天，茶苗挺了过来。

最大的难题解决了！我请人到周边乡镇搜集农家肥，人背马驮运上山，临时撑一下。接着，在山脚建养殖场，这样一来，茶园锄的草可做成饲料，养殖场产生的沼液，既能发电，又能当茶树的肥料。

有了产业，村民有活干有钱挣。现在基地大概有200个工人，全是附近的贫困户，工资一天80到100元不等，年均增收1万多元。

眼下，荒山已成茶园，因为独特的气候，茶树长出的叶片透亮，鲜美味醇，我准备主打高山云雾有机茶这个品牌。茶种到哪里，花开到哪里，观光步道就延伸到哪里，朝茶旅融合发展，帮助更多人致富奔小康。

（本报记者苏滨采访整理）

大家来帮

我也得使劲

20多年来，闽宁协作拓展到两地经济社会建设全方位多层次深度协作。如何用好扶贫协作和对口支援等各类资源，带动当地贫困户增强自我发展能力？

宁夏西吉县偏城乡涵江村村民马智才：3年前，我家只种了10亩糜子和洋芋，日子紧巴巴，成了建档立卡贫困户。村干部帮我联系了5万元贷款，我用3万元买了辆三轮车、2万元买了4头小牛犊，这一发展起来，当年就脱了贫。两年后，家里有了30头牛。为了更好搞养殖，村干部帮忙联系成立了以我命名的合作社，现在社里有70头牛了。

我能建起合作社，离不开村里用闽宁协作对口帮扶资金建的不同专业领域的合作社，很多购销需求在村里就解决了，价格低、品质好。前不久，我还清了之前的贷款，又贷了49万元。继续发展养殖，我很有信心。

说起闽宁协作，村里人都知道，福建莆田有个涵江区，一直在帮我们。我们涵江村几年前还叫“烂泥滩村”，天晴灰尘跑、下雨满身泥。哪像现在，田地绿油油，硬化路通门口，家家都有自来水。是涵江区出了300多万元，修路修灯等，也给了一个发展产业的好底子。

村里和我个人的发展，大家都看在眼里。过去靠天吃饭惯了，后来村里生活一改善，大家心态也变了，开始想发展、想致富。很多贫困户跟我讨经验，我就手把手带他们，比如马金梅家没地方养牛，就入股到合作社，把牛托管给我。我这有四排牛棚，村民有补栏需求，也不用去远处购牛了，我低于市场价出售。

如今我们村，平均每家养着7头牛，几年前就脱贫摘帽了。大家都说哩：闽宁示范村，就是不一样！

（本报记者禹丽敏采访整理）

多学技术

靠双手致富

深度贫困地区往往生存条件比较恶劣，且一些群众安于现状。如何调动群众主动性创造性，培育他们发展生产和务工经商的基本技能，实现“弱鸟先飞”？

新疆皮山县乔达乡巴什拉克比纳木村村民麦麦提·如孜：几年前，我还是贫困户，除了种地没什么技能。为了让家人过得好点，我跟着乡里的大工干些搬砖、搬水泥的活。辛苦，赚的钱还不多。

后来，自治区党委宣传部驻村工作队来到村里，请来专家教授建筑、养殖技术，培训学习的机会很多。我掌握了泥瓦、钢筋、油漆等技能，从小工变大工，可以独立承包一些小项目，收入有了明显增长。另外，我还学了养牛技术，有了7头牛，在村委会和驻村工作队帮助下开了商店、买了饲草机，赚钱渠道更多了。

3年过去，现在我家脱贫了，人均收入超过2万元。我还是村里唯一精通砌墙手艺的大工，成立了自己的施工队。随着村里巴什拉克湿地公园开工，庭院改造不断推进，我带领10多个村民承包了盖安居房、修水渠、修路缘石等工程。有了湿地公园，旅游业会很有发展前景，我正计划把自家房子打造成民宿。现在教育扶贫的政策很好，希望儿子努力学习，成为大学生，将来回馈村里。

村里常说一句话：“勤劳的人吃羊腿，懒惰的人喝凉水”。这几年，村里变化很大，勤劳致富的观念深入人心。帮扶就好比是足球场上的啦啦队，加油鼓劲。上了球场，奔跑踢球的必须是自己。多学技术，靠双手致富，好日子才持久。

（本报记者李亚楠采访整理）

因地制宜

帮扶有准星

打好脱贫攻坚战，成败在于精准。如何按照因地制宜、因村因户因人施策的要求，扎实做好产业扶贫等精准扶贫重点工作？

四川金阳县热水河乡大沙坝村村主任徐贵发：早在2016年，我们村就摘了穷帽，是大凉山里较早的一批。能走在前面，关键在于帮扶有准星、有特色。

村里耕地少，地势起落大，没法大规模种地，之前只能零星种些青花椒。但是由于海拔低、气温高，青花椒产量逐年减少。后来，同省的广汉市对口援助我们，请农科所专家实地查看，建议种芒果。确实，金沙江对岸的云南村子，种芒果成了富裕村，我们眼馋了好多年。早些年村里也利用集体土地试种过，但一没资金二没技术，果子又小又酸。

援助干部驻村后，不但争取到10多万元产业发展资金，还引进了新的芒果品种，安装了喷灌设施，专家手把手教大家搞田间管理。脱贫当年，38亩芒果树挂上了沉甸甸、香喷喷的果子，加上套种的西瓜，销售收入超20万元，村里顺利地把贫困帽摘了下来。

芒果园的土地是集体的，但收益是大伙儿的。广汉市出资帮我们建立了专业合作社，将芒果园20%的收益用于补贴少数还没脱贫的村民，未来还会将80%的收益用于资助学生上学、增加贫困户收入等公共事项，为摘帽后的村子增加发展后劲。

如今，芒果园超过50亩，越来越多村民主动到果园套种乌洋芋和红米花生。以前个别游手好闲、没有脱贫动力的人，现在都成了果园务农的好手。大家一心一意谋致富，未来生活一定会越来越好。

（本报记者张文采访整理）

教育路上

脚步不能歇

“两不愁三保障”，很重要的一条就是义务教育要有保障。再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育。如何在提升“两不愁”质量水平的同时，解决“三保障”问题，让脱贫摘帽成为贫困群众新生活新奋斗的起点？

广西三江侗族自治县同乐苗族乡归东村村支书龙秀昌：“家贫不常得油，夏月则练囊盛数十萤火以照书，以夜继日焉。”书声琅琅，这是村里归东小学的孩子们在放假前准备考试。

还记得以前的学校，立在悬崖上，教室破烂，地面尘土飞扬。当时，我看在眼里，急在心上。教育不能落下。我读小学时就换过几个教学点。中学时，每次上学得背上一周吃的大米，步行两个钟头。那会儿就想：有了钱，我一定要建学校。

早些年，我在自家地里种茶叶，去外县种植基地考察，请教栽培技术专家，渐渐有了一些积蓄。后来，我从山上挖来野生葡萄藤，移植培育，收入颇丰。就这样，我办起野生葡萄种植发展专业合作社，吸纳了9户未脱贫户参与，还带着大家改良葡萄品种，利用远程教育系统学习科技种养。大家的生活也蒸蒸日上。

赚了钱，头一件事，就是帮孩子们重建教学楼。自己添点，政府给点，热心企业支援点，筹齐建小学的资金。新校址地势平坦，上学方便。

这些年，教室、食堂、围墙、球场、步道、图书馆，都建起来了。去年10月，村里最后两个辍学生也在我和帮扶干部的劝导下成功返校。

教育路上，脚步不能歇。最近，我又把自家的几间屋子倒腾出来，作为村里的幼儿园。每当听到孩子欢快的笑声，我就觉得自个儿做的这些事有意义。

（本报记者张云河采访整理）

盘活土地

增收可持续

今年是决战脱贫的收官之年，各项工作任务更重、要求更高。在云南，通过易地扶贫搬迁，99.6万名贫困群众摆脱了“一方水土养活不了一方人”的困境。搬迁后，怎样利用好留下的土地，群众如何切实享受到产业发展的红利？

云南会泽县娜姑镇发基卡村书勇合作社负责人杨勇：过去我们这里，很多贫困户的家就建在地质灾害隐患点上。这些年，大家住进了城里的新房。

远离土地，年轻人纷纷选择外出务工。留下来的大多年纪偏大、缺少技能，他们的生计咋办？我们的石榴种植基地，解决的就是这个群体的收入问题。

搬迁户，最重要的生产资料是土地。就拿隔壁炉房村来说，过去缺水，土地给我，都不敢种石榴。如今，政府架通水渠，荒山荒坡一亩地租金涨到了400元。单靠土地流转金，农户就能拿到近万元。这笔钱看似不多，意义可不小：解决了搬迁进城后的基本生活，能让大家放心去闯。

贫困户，最值钱的还是劳动力。在我们石榴种植基地工作的贫困户大多50岁上下，都是熟练工。他们可以自己选择工资计算方式：按天、计件，还有包管户。一般来说，刚来的会选择按天结算，每天工资80元；熟悉一段时间后就会选择计件，每天多的能赚200多元；等到跟着种上个一两年，不少人会选择成为包管户，一年下来能有六七万元收入。

贫困户负责种好，我的重点是卖好。石榴8月中旬上市，我千方百计联系商户，最好的1000吨果，已经找好了销路。受疫情影响，今年水果售价不比往年，我少赚点，争取让贫困户收入再涨些。

（本报记者杨文明采访整理）

制图：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 02 版）

(责编：白宇)