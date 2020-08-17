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信贷支持、减费让利、延期还款，融资环境逐步改善

金融活水浇灌个体工商户（经济聚焦·支持个体工商户发展）

本报记者  吴秋余  葛孟超

2020年08月17日05:55  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　今年以来，金融部门采取多项措施，为个体工商户提供便捷、快速的资金支持，助力个体工商户渡过难关。

　　加大资金支持力度，减轻融资负担；创新货币政策工具，提高融资效率；创新推出金融产品，提升服务水平……在一系列金融政策的支持下，融资环境逐步改善，个体工商户的发展活力更足。

　　

　　我国个体工商户达8331.3万，解决了超2亿人的就业问题。受到疫情等因素影响，今年以来，不少个体工商户出现了流动资金紧张等困难，金融部门采取多项措施，加大支持力度，让个体经营者能更容易获得资金支持，为其注入资金“活水”，助力个体工商户渡过难关。

　　加大资金投放，让个体工商户也能轻松贷款

　　“原以为银行贷款都是给大企业的，没想到我们个体户借钱也能这么容易。”7月19日，深圳市龙岗区一家五金商行的老板林晓滨看着手机惊喜万分，工商银行APP显示，自己申请的15.2万元经营贷款已经到账了。

　　“受疫情影响，店里收入减少，租金、工资等还得照常支出，资金很紧张。”林晓滨告诉记者，自己曾经也想过到银行贷款，但又担心申请门槛高、到账周期长。“个体户办贷款最怕的就是繁琐的手续、漫长的等待。”

　　一次去工行龙岗支行办业务的机会，林晓滨了解到工行专门针对小微企业和个体户推出了线上“小微e贷”业务。在客户经理的帮助下，他通过手机APP线上提交申请，无需任何抵押物，整个过程仅耗时一分钟左右。

　　林晓滨的感受并非个例，面对疫情影响，国家采取多项措施加大资金支持力度，引导金融机构增加3000亿元低息贷款，定向支持个体工商户，同时，通过下调支农、支小再贷款利率等措施，降低个体工商户的融资成本。此外，对受疫情影响严重、到期还款困难以及暂时失去收入来源的个体工商户，各地金融机构灵活调整还款安排，合理延长贷款期限，全力帮助个体户渡过难关。

　　记者从人民银行获悉，截至6月末，我国普惠小微贷款余额13.5万亿元，同比增长26.5%，增速比上月末和上年末分别高1.1和3.4个百分点，连续4个月创有统计以来的新高。其中，个体工商户和小微企业主经营性贷款余额8.5万亿元，同比增长22.5%。

　　为了进一步减轻融资负担，金融部门正采取多项措施，鼓励银行向包括个体工商户在内的各类市场主体合理让利。以建设银行为例，今年以来，该行进一步扩大小微企业和个体工商户服务收费减免范围，共减免和优惠35项服务项目。目前建行信用类普惠金融贷款年利率由年初5.0025%下降为不超过4.2525%，疫情防控相关行业小微企业和个体户贷款利率进一步降低至3.8525%。

　　“今年以来，普惠小微贷款余额增长较快，在减费让利、延期还本付息等一系列优惠政策推动下，小微企业和个体工商户的融资环境逐步改善，资金压力得到有效缓解。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林说，个体工商户规模虽小，却关系社会正常生产生活的方方面面，加大金融支持力度，为个体工商户“活血”，将有利于做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

　　创新政策工具，让资金直达个体工商户

　　今年以来，在一系列创新直达实体经济的货币政策工具推动下，个体工商户融资环境逐步改善，融资效率明显提高。

　　6月1日，在前期推出3000亿元抗疫专项再贷款和1.5万亿元普惠性再贷款再贴现基础上，央行再创设两个直达实体经济的货币政策工具：普惠小微企业贷款延期支持工具、普惠小微企业信用贷款支持计划。通过延期支持工具，央行提供400亿元再贷款资金，鼓励地方法人银行对包含个体工商户贷款在内的普惠小微贷款“应延尽延”，预计延期政策可覆盖普惠小微贷款本金约7万亿元。同时，央行通过信用贷款支持计划提供资金支持，预计可带动地方法人银行新发放普惠小微信用贷款约1万亿元。

　　广东省云浮市新兴县的个体工商户苏钜森从事餐饮业多年，在新兴县经营多家餐饮店。今年6月，苏钜森在新兴农商银行的一笔50万元贷款就要到期，受疫情影响，店铺资金紧张，加上人工和水电费等固定支出，实在难以还上这笔贷款。

　　就在一筹莫展之际，新兴农商银行的业务员主动上门，提出要给这笔贷款办理延期。6月12日，苏钜森尚未归还的34万元贷款顺利延至明年6月12日，资金压力得到了缓解。

　　“这笔贷款得到了央行普惠小微企业贷款延期支持工具的帮助，给客户延期了，我们就能获得激励资金支持。”新兴农商银行董事长廖兴华告诉记者，仅6月份，该行就办理了19笔贷款延期手续，支持小微企业和个体工商户16家，涉及贷款本金4985万元。“在人民银行云浮市中心支行支持下，这些贷款本金的1%，也就是49.85万元的激励资金，已于8月12日给了我们银行，有了这样的好政策，我们支持小微企业和个体工商户的积极性更高了。”廖兴华说。

　　融资渠道畅通，支持力度增加。记者在采访中发现，今年上半年，各家银行普惠金融业务的工作人员工作量明显加大，小微企业和个体工商户的贷款数量有了不小提升。

　　网商银行副行长冯亮介绍，今年3月，全国工商联和网商银行共同发起“无接触贷款助微计划”，超过100家银行加入，希望在半年内帮助1000万户小微企业和个体工商户，计划发起刚3个多月，目标便已完成。

　　“截至7月末，分行普惠性小微贷款余额达39.66亿元，较年初增加11.39亿元，完成全年计划的91.12%，贷款户数2951户，较年初增加813户，超额完成全年计划。”交通银行四川省分行普惠金融事业部负责人李兰兰说。

　　提升金融服务，为个体工商户量身定制产品

　　个体工商户经营情况千差万别，金融服务需求也多种多样。各地金融机构创新推出金融产品，提升服务水平，个性化满足个体户金融需求。

　　重庆万州中银富登村镇银行依据收款二维码创新推出“码上贷”产品，只要个体户满足连续3个月每月收款笔数在20笔以上、金额在5000元以上，即可申请最高20万元的信用贷款。

　　在服务个体工商户过程中，各金融机构也充分感受到这一客户群体对自身发展的重要意义。

　　“银行和实体经济共生共荣，支持实体经济是银行业的职责。”中信银行杭州分行个人信贷部总经理黄自强认为，从银行自身经营看，个体工商户是数量庞大的客户群体，把他们服务好、经营好，就能够获得双赢。同时，个体工商户也是具有成长性的市场主体，积极帮助他们成长，也是为银行未来发展蓄势。

　　工商银行重庆万州分行普惠部副经理杨聃表示，从业务发展角度看，个体户的金融服务涉及银行卡、POS收单、贷款等很多方面，有利于补齐银行业务发展短板，是银行发展的蓝海。

　　“个体工商户的普惠金融需求潜力很大，全面覆盖银行的存款、贷款、结算、交易支付等各个业务领域，做好个体工商户金融服务，是当前银行业重要的改革转型目标。”民生银行研究院高级研究员应习文认为，为更好地解决个体工商户的金融需求痛点，银行业必须转变经营理念，回归服务大众和实体经济的本源，同时要借助金融科技力量，不断创新产品、风控和服务模式，为个体工商户提供高效、便捷、个性化的金融服务。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月17日 13 版）
(责编：白宇)
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