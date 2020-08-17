悉心呵护你的信用报告（财经眼）

数据来源：人民银行

制图：张芳曼

信用报告对银行信贷决策有重要影响，银行主要关注逾期和贷款记录等

近日，一则“蚂蚁‘花呗’部分用户接入央行征信系统”的消息引起社会关注。一些用户表示，蚂蚁“花呗”近期以服务升级的方式提示用户将接入央行征信系统。

“接入征信系统？以后使用‘花呗’的记录会在信用报告上显示吗？”“既然接入了央行征信系统，使用‘花呗’会不会影响我的房贷和车贷？”……一时间，各种问题纷纷冒了出来，大多围绕同一个主题——个人信用记录会不会受到影响。

记者了解到，目前“花呗”系统确实正在逐步实现与征信系统的对接，用户使用情况也将逐步被纳入信用报告的记录范围。与此同时，不少互联网金融机构也有意愿或正在计划接入征信系统。而对于接入征信系统后的影响，业内人士表示，只要用户按期正常还款，使用互联网消费信贷产品不会影响个人信用记录。

“目前，在银行信贷审批过程中，查询个人信用报告是业务审批的‘规定动作’，个人信用报告对信贷决策有重要影响。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智说，信用记录最基本的功能是了解、验证他人的信用信息，并通过信用信息的传播来改善交易双方的信息不对称，起到约束交易双方行为的作用。

多位银行信贷审批部门的工作人员表示，拥有良好信用记录的借款人，不仅可以更快获得贷款，还容易获得更高的贷款额度和更优惠的利率。相反，如果借款人有严重的不良信用记录，在信贷申请中有被银行拒贷的可能。

那么，在信贷审批中，哪些因素是银行重点关注的呢？

——逾期记录。银行通过查看信用报告，确定借款人的贷款和信用卡是否存在当前逾期、连续逾期等情况，并关注逾期的期数和金额等。“在信贷审批中，一般情况下，当借款人存在当前逾期记录，或者历史逾期达到‘连三累六’，即连续3期逾期或一年内累计6次逾期时，银行会认为借款人还款意愿不强、信用状态不好，存在拒绝贷款的可能。”华夏银行个人贷款审批官王芳说。

——贷款记录。在个人信用报告中，银行通过查看贷款记录，主要包括房贷、车贷、信用卡、公积金缴存等，来了解借款人的整体信用状况。王芳说，如果借款人的个人信用报告显示其近期曾在多家银行申请过贷款，或者其整体负债较多，银行在信贷审批时，会综合判断借款人收入和负债情况决定是否批贷，或者视借款人信用状况，采取降低信贷额度、提高贷款利率等措施。

——基本信息。“银行通过参考借款人婚姻状况、居住地址、工作单位、职务等基本信息及其变化情况，一方面可以对借款人申请贷款时提供的信息进行比对，鉴别是否存在隐瞒虚报等欺诈风险；另一方面，也可以从工作单位与居住地址的变化判断借款人经济状况的稳定性。”工商银行北京市分行个人业务审批管理部副总经理薛九艳说。

——信用报告查询情况。银行主要通过查看借款人的信用报告查询次数，判断借款人是否存在急于借款、多头借贷等情况。交通银行北京三元支行客户经理李洋告诉记者，借款人的每次查询都会在信用报告中留下记录，如果在一个月以内借款人有过多次查询记录，银行一般会询问原因。不过，根据借款人申请贷款产品的不同，银行对查询次数的考量也可能有所不同。

既然对于银行来说，信用报告主要用来进行贷前审核，那么，是不是只要贷款发放结束，借款人就可以不再关注自己的信用报告了？答案是否定的。王芳告诉记者，按照规定，贷款发放后直至还清前，银行会对贷款定期开展贷后检查，其中一项重点内容就是查询个人信用报告。银行主要关注借款人的贷款和信用卡逾期情况、新增负债情况等，如果借款人负债增加较多、新增逾期金额较大或者连续逾期，银行会及时了解原因，向借款人发出警示，必要时根据合同约定可能提前收回贷款。

信用报告客观记录个人信用历史，目前主要有三种查询方式

“前段时间因为要申请房贷，我想查看一下自己的信用记录，于是就登录了央行征信中心的网站，下载了信用报告。”在北京一家事业单位工作的王昊说，这是他第一次看到自己的信用记录。“个人信用报告内容挺丰富的，包括基本信息、信贷记录、非信贷交易记录、公共记录、查询记录等，整体看下来，我的信用报告没有显示还款逾期等问题，这样我就放心了。”

目前，中国人民银行征信中心运行和维护的征信系统已成为世界上收录人数最多、数据规模最大、覆盖范围最广的征信系统，基本上在全国范围内为每一个有信用活动的企业和个人都按照统一的格式标准建立了“信用档案”。截至去年底，征信系统已收录10.2亿自然人、2834.1万户企业和其他组织的信息。去年，个人和企业征信系统累计查询量分别为24亿次和1.1亿次，日均查询量分别为657万次和29.6万次。

“信用报告记录了个人借债还钱、履行合同、遵纪守法等信息，是个人信用历史的客观记录。”黄大智说，对个人来说，信用报告主要用于银行信贷和信用卡审批，对整个社会来说，信用报告对于防范化解金融风险、维护金融稳定等都具有重要意义。

个人信用报告如此重要，应该如何查询自己的信用报告？

记者了解到，目前查询个人信用报告的途径主要有三种。一是现场查询，目前全国各类查询点向公众提供柜台、自助终端查询服务，现场查询地址可登录中国人民银行征信中心网站查看。二是互联网查询，公众登录互联网个人信用信息服务平台，注册用户成功后，提交查询申请的次日可以获得查询结果。三是通过获得授权的全国性商业银行的手机银行查询，记者在工商银行、建设银行等银行的手机银行APP显著位置，均找到了个人信用报告的查询入口。

“个人征信系统大大提升了整个社会的信用意识。”黄大智说，随着征信系统建设的逐步完善，个人征信体系中的惩戒机制让失信者、违法者付出代价，失信者的失信成本大大提高。

避免过度负债，养成良好还款习惯，维护良好的信用记录

公众应该如何维护良好的信用记录？

“要维护良好的信用记录，最重要的是考虑自身实际需求和偿还能力申请贷款，量力而行，避免过度负债。还要养成良好的还款习惯，按时足额还款，避免出现逾期，尤其不要产生连续逾期，一旦逾期要立即补足。”黄大智建议，个人应及时查询信用报告，对自己的信用状况做到心中有数。在查看时重点关注本人基本信息是否有误，信用报告中记录的逾期等信息是否与实际一致，如果发现问题要及时申诉。

在采访中，不少银行信贷审批部门的工作人员都表示，对个人信用报告必须悉心呵护。

薛九艳建议，个人信息发生变化后，要联系业务办理银行及时更新预留信息，尤其是联系方式。每次对外提供信息时，要保证信息的真实性和完整性，确保个人信用报告上展示信息的真实和准确，避免银行在使用信用报告识别客户资质和风险时出现偏差。

“个人在办理贷款或使用信用卡后，要按照协议或合同约定及时还款，珍惜自己的信用记录。如果因为特殊原因暂时没有还款能力，要及时联系业务办理银行，妥善协商，争取调整还款安排，避免形成逾期记录。”薛九艳说。

一旦有了不良记录，是否还能消除呢？我国《征信业管理条例》规定，征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为5年；超过5年的，应当予以删除。

需要注意的是，“5年保存期限是从不良记录终止日开始计算的，也就是如果借款人发生了逾期等行为，自还清欠款后，不良记录还会被保存在个人信用报告中5年，5年过后不良记录才会被删除。如果借款人出现了不良记录，但一直都没有处理，那么这笔不良记录将一直在个人信用报告中存在，不管是过5年还是10年，不良信用记录都不会被删除。”黄大智说，千万不要轻信社会上一些打着“信用修复”的旗号、号称“可以修改不良信用记录”的公司，违规修改信用记录属于违法行为。如果确有欠款，个人要及时还款，不要抱有侥幸心理。

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 18 版）

(责编：白宇)