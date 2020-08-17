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一公司非法占用海域  浙江海警局开出2600万元罚单

2020年08月17日07:50  来源：人民网－人民日报
 

　　本报杭州8月16日电  （记者方敏）记者获悉：浙江海警近日依法对舟山一家公司未取得海域使用权非法占用海域案作出行政处罚决定，责令退还非法占用海域，恢复海域原状，并处罚款2600余万元。

　　两个月前，浙江海警局突击检查时发现该公司存在擅自占用所在岛屿附近海域行为。同时，该公司擅自建设一处应急事故水池，造成填海事实。经第三方测量界定，确认该项目共非法填海造地4.5公顷。日前，浙江海警局依据《中华人民共和国海域使用管理法》向涉案公司开出了2600余万元的海洋行政处罚罚单。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月17日 14 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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