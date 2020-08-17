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法国零售业加快线上转型步伐

本报驻法国记者  刘玲玲

2020年08月17日07:50  来源：人民网－人民日报
 

　　为期4周的法国夏季打折季近日结束。今年打折季与往年相比更显冷清，线下商家销量创下新低，而线上销售额则逆势增长。根据法国贸易促进联合会的最新数据，今年打折季期间其会员商家网络销售量整体增长了35%。全球市场研究机构eMarketer发布的报告指出，目前法国电子商务整体表现优于传统零售，预计今年的线上零售额将增长17.1%。

　　打折季是法国民众消费购物的黄金期，分夏冬两季。自5月11日起，法国各大商场逐步开放营业，但客流量恢复缓慢。法国贸易促进联合会发布的数据显示，非食品零售业在5月和6月的客流量同比分别下降40%和35%。相比往年，法国今年夏季打折季推迟了3周，不少商家折扣力度加大，在第一周就推出六折甚至五折优惠，但销售情况依然不尽如人意。巴黎大区工商会对巴黎约400家商铺进行调查的结果显示，79%的受访商家对促销结果“非常失望”，87%的商家表示营业额与去年相比出现下滑。

　　在线下销售遇冷的同时，网络购物获得了更多消费者的青睐。“许多消费者倾向于选择网上下单，不少品牌顺势推出或完善了线上购物服务。”巴黎大区工商会主席迪迪埃·科灵表示，疫情防控期间，电子商务占尽优势，更多消费者逐步养成网上购物的习惯。

　　以法国电器零售公司Fnac Darty为例，该公司近段时期新增网络客户超过100万，线上销售额同比增长160%，“解封”后线上销售业绩依然稳定。进入夏季打折季后，公司继续发挥线上销售优势，上线更多物品类别和品牌，并加大优惠力度，为消费者提供多样选择。“得益于线上和线下的销售模式及多样的商品选择，Fnac Darty在打折季期间新增19万网络客户，线上销售额与去年同期相比有很大增长。”该公司首席执行官马丁内斯表示。

　　法国《费加罗报》分析称，疫情导致法国商家关门近两个月，对现金流产生了影响，加速了品牌的调整和重组。消费者越来越热衷于网络购物，促使不少线下商店采取线上转型的措施，甚至闭店以节省开支。巴黎大区工商会的调查结果显示，半数以上受访商家表示将加快网络化转型。法国商人联合会主席弗朗西斯·帕隆比指出：“更多商家意识到线上销售的巨大优势，将进一步加快转型和创新的步伐。这不仅有利于带动消费，同时也会促进物流、数字支付等领域的发展，为法国经济复苏注入动力。”

　　（本报巴黎8月16日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月17日 16 版）
(责编：李都也(实习生)、李栋)
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