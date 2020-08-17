银行让利带来银企互利（财经观）

对1.5万亿元让利措施，金融机构应该从全局高度、用发展眼光来科学看待，更加自觉地将为企业减负作为重要责任，更加积极地落实好各项让利措施，尽可能争取“早让利”“多让利”，与实体经济一同茁壮成长

“抓好阶段性督查和评估验收，推动企业融资成本明显下降，切实推动金融系统向企业让利。”近日召开的人民银行下半年工作电视会议，再次对金融系统让利企业作出部署。今年《政府工作报告》提出“鼓励银行合理让利”，国务院常务会议要求“推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元”。这项影响深远的惠企政策备受社会关注，无论是1.5万亿元的让利规模，还是其所涉及的“减少银行收费”“引导利率下行”等具体措施，都引发各方热烈讨论。市场关心让利政策能给企业带来多少实惠，也有人担忧让利措施会对银行等金融机构带来压力。

的确，单从规模看，1.5万亿元着实不少。今年上半年，受疫情冲击，一些商业银行出现了利润下滑的情况。在这种背景下，让银行等金融机构大幅让利，对其经营业绩无疑也是一次较大考验。

然而，对1.5万亿元让利措施，银行等金融机构不能只看到一些短期损失，还应当用全面、辩证、长远的眼光来看待。在一个健康的经济体系中，金融机构与实体经济的关系绝非此消彼长，而是相互依存。经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。金融系统向企业让利不可避免会影响自身利益，暂时可能损失一些利润，但应当看到，金融机构的利润增长归根到底还是来自于实体经济的健康发展，只有让实体经济肌体健康、行稳致远，金融机构才会有更加光明、更可持续的发展前景。因此，全面看待1.5万亿元让利举措，不能只盯着眼前的损失，更要看到其对经济发展全局的重大意义。

辩证地看，1.5万亿元让利举措既有利于帮助企业渡过难关，也有利于帮助金融机构防范化解风险。“皮之不存，毛将焉附”，对金融机构来说，短期利润低一点，并不是影响发展的根本性因素，而实体经济发展受阻，才是最大的风险来源。今年以来，受疫情影响，一些企业出现了一定程度的经营困难，如果不通过各种措施助力其走出困境，势必加剧经营风险，可能导致呆坏账上升、融资需求萎缩，金融业发展也难以独善其身。通过合理让利帮助实体经济渡过难关，不但有助于稳定市场信心和预期，也有助于降低金融市场波动，防范化解金融风险。

长远地看，1.5万亿元让利举措既是给企业让利，也是为金融机构的未来发展投资。金融业本质上是为社会提供融资等服务的行业，为实体经济服务是金融立业之本，只有实体经济根深蒂固，金融才能枝繁叶茂。1.5万亿元让利，看似是减了银行的利，影响了短期业绩，但通过改善融资环境，减轻融资负担，能够助推许多企业行业成长壮大，进而产生更多金融服务需求。从这个意义上说，1.5万亿元让利也是对金融机构长远健康发展的投资，会为金融业高质量发展带来源源不断的新动力。

疫情防控期间，许多金融机构主动采取了多种让利措施，惠及广大中小微企业，有力地推动了复工复产、复商复市进程，也有效促进了金融与实体经济的良性循环，为自身更好发展创造了条件。事实证明，让利才能带来互利。对1.5万亿元让利措施，金融机构应该从全局高度、用发展眼光来科学看待，更加自觉地将为企业减负作为重要责任，更加积极地落实好各项让利措施，尽可能争取“早让利”“多让利”，与实体经济一同茁壮成长。

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 18 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)