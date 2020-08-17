中国保险行业协会：谨防“代理退保”风险

近日，一些消费者反映，有人冒充监管部门或保险公司工作人员进行欺诈，称消费者所购人身保险、个人信用贷款保证保险等产品“存在欺诈行为，已有多名消费者投诉”或“继续持有保单将蒙受经济损失”等，诱导消费者委托其代理“全额退保”，并以此收取高额手续费。中国保险行业协会提醒广大消费者，此类行为以非法牟利为目的，扰乱保险市场正常经营秩序，损害保险消费者合法权益。消费者要加强风险识别与防范，根据自身需求理性退保，依法保障自身合法权益。

据了解，一些从事“代理退保”的个人或团体引诱消费者终止正常保险合同，使消费者丧失保险带来的风险保障，消费者未来再次投保时，可能面临重新计算等待期、保费上涨甚至被拒保的风险；有的不法分子要求消费者支付高额手续费或交纳定金，诱导消费者“退旧投新”，购买所谓“高收益”理财产品或其他公司保险产品；还可能利用其所掌握的消费者银行卡及身份证复印件等，截留消费者退保资金，甚至诱导消费者落入非法集资骗局。

此外，“代理退保”个人或团体在代理投诉、全额退费时可能造成消费者贷款逾期、保费断交等合同违约，从而形成征信不良记录，对消费者未来的贷款、出行、就业等产生不良影响。“代理退保”个人或团体教唆、指使一些消费者编造理由、伪造证据、提供虚假信息进行投诉、举报或诬告，消费者可能因此参与违法行为。

保险行业协会有关负责人提醒消费者对“代理退保”提高警惕，尤其要慎重对待所谓“退旧投新”“高收益产品”等宣传，防止上当受骗。消费者应了解所购保险产品的保险责任和退保损失等重要信息，根据自身需求谨慎办理退保。

这位负责人还说，消费者应注意保护个人信息，不要轻易将银行卡、身份证、保险合同等重要单证的原件或复印件转交他人，不要轻易向他人发送移动支付二维码、网银验证码。如遇不法分子窃取和非法利用个人信息、利用投诉和退保实施诈骗等，应第一时间向公安机关报案。对非法机构或个人诱导虚构事实、伪造证据材料等行为，消费者也应及时向有关部门反映。

此外，消费者对保险产品有疑问，可直接拨打保险公司公布的投诉热线，也可拨打“12378”银行保险消费者投诉维权热线向监管部门反映，或通过申请调解、仲裁、诉讼等方式解决。

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 18 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)