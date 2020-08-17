7月份商品住宅价格环比涨幅回落 70个大中城市房地产市场价格总体平稳

日前，湖北省竹山县杜家沟公租房建设项目通过竣工验收，为解决城区中低收入群体住房提供了可靠保障。

邵义龙摄（人民视觉）

国家统计局8月14日公布的新建商品住宅销售价格指数显示，70个大中城市房地产市场价格总体平稳，1-7月份，全国房地产开发投资75325亿元，同比增长3.4%，增速比1-6月份提高1.5个百分点。随着中央与地方联动加强调控，坚持“房住不炒”定位不动摇，业内人士认为，下半年房地产市场将逐渐走向平稳。

涨幅回落，房价有所降温

7月份商品住宅销售价格变动情况统计数据显示，房价上涨的城市数量由上个月的61个减少到59个，各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅回落或与上月相同。

国家统计局城市司首席统计师孔鹏介绍，7月份，初步测算，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.1个百分点，其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.3%、0.4%、0.8%和0.6%；二手住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.3个百分点，其中，北京持平，上海、广州和深圳分别上涨0.5%、1.6%和1.2%。

孔鹏表示，7月份各地深入贯彻落实党中央、国务院部署，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，着力稳地价、稳房价、稳预期，因城施策、一城一策，及时科学精准调控，促进房地产市场平稳健康发展，70个大中城市房地产市场价格总体平稳。

具体来看，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.6%和5.7%，涨幅比上月分别扩大0.3和0.5个百分点；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均连续15个月相同或回落；三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.5%和1.8%，涨幅比上月分别回落0.1和0.2个百分点，均连续16个月相同或回落。

“这说明在今年7月份中央对房地产市场的工作定调后，二线城市积极进行了房地产市场的把控，也取得了较好的表现。”易居研究院智库中心研究总监严跃进分析。

房地产开发投资增长3.4%

7月份房价环比涨幅回落的同时，全国房地产开发投资完成情况进一步回暖，商品房销售面积降幅收窄。

1-7月份，全国房地产开发投资75325亿元，同比增长3.4%，增速比1-6月份提高1.5个百分点。其中，住宅投资55682亿元，增长4.1%，增速提高1.5个百分点。

从结构看，住宅投资同比增长4.1%，办公楼投资和商业营业用房投资则分别同比下降1.4%和8.9%；从区域看，中部地区同比下降3.1%，东部、西部和东北地区的房地产投资，分别同比上升了4.0%、8.3%和2.5%。

在销售端，1-7月份，商品房销售面积83631万平方米，同比下降5.8%，降幅比1-6月份收窄2.6个百分点。其中，住宅销售面积下降5.0%，办公楼销售面积下降21.8%，商业营业用房销售面积下降18.8%。

植信投资研究院研究员马泓认为，7月份，在房产销售、开工回升，融资环境相对较好的背景下，房地产行业景气度继续回升，房地产开发投资成为投资“三驾马车”中表现最突出的行业。

严跃进表示，当前房地产开发投资的增速一方面与各地积极供地、企业积极开工等有关；另一方面也在稳投资方面发挥了积极作用，尤其是对于固定资产投资的拉动作用非常明显。

房地产调控及时精准

疫情发生以来，“是否要将房地产作为刺激经济复苏的手段”成为舆论焦点。7月24日召开的房地产工作座谈会明确提出，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，因城施策、一城一策，直接回应了舆论。

严跃进表示，在房地产工作座谈会后，各地对于房价管控继续收紧，尤其是从交易秩序稳定的角度看，各地积极督查高价盘项目，这也使得房价涨幅得到了控制，体现了各地绷紧房价调控之弦的导向。

此后，7月30日召开的中央政治局会议再次强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。今年7月份以来，已经有深圳、杭州、郑州、东莞、南京、宁波、长春、海口等10多个城市出台楼市收紧政策。部分城市出现局部过热的情况，负有调控主体责任的城市政府及时出台调控措施为楼市降温，彰显了有关城市促进房地产市场平稳健康发展的决心。

“疫情没有也不会改变‘房住不炒’的政策基调。”中原地产首席分析师张大伟认为，中央会议一周内连续两次强调“房住不炒”定位，这表明中央对于房地产市场的态度是坚决的，将保持政策稳定性和延续性。

“随着中央和地方‘稳地价、稳房价、稳预期’政策不断出台，局部调控加码，下半年房价涨幅总体可控。”马泓说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)