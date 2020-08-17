澳门通过电子支付平台推动恢复旅游业

据新华社澳门电 （记者胡瑶）记者近日从澳门特区政府旅游局获悉，旅游局和经济局通过电子支付平台支付宝推出澳门线上线下联合优惠活动，吸引广东省游客赴澳门旅游消费，推动恢复澳门旅游业。

据介绍，旅游局和经济局通过支付宝平台推出大湾区劲赏节，支付宝在澳门超过两万家合作商户推出多种优惠和折扣活动，并配合旅游局的“澳门心出发”电子优惠平台，包括美妆、餐饮、超市及连锁店等多种行业。

同时，旅游局通过多个线上渠道为大湾区劲赏节活动进行宣传，支付宝也在广东省境内推广澳门线下零售品牌及特色商店，吸引更多广东省游客赴澳门旅游消费。

旅游局局长文绮华表示，澳门已经做好准备，欢迎内地旅客来访。澳门丰富的旅游体验，相信一定能给旅客带来难忘的回忆。

国家移民管理局８月11日发布公告，公安机关出入境管理部门将分区域分步骤恢复办理内地居民赴澳门旅游签注（含团队旅游、个人旅游签注）。

(责编：李都也(实习生)、李栋)