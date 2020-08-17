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世界500强，中企上榜数跃居首位（专家解读）

受访专家：中国国际经济交流中心美欧所首席研究员  张茉楠

2020年08月17日07:55  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　7月31日，第十八届中国国际数码互动娱乐展览会在上海新国际博览中心开幕。本届展会以“科技·引领数字娱乐新浪潮”为主题，涵盖上海新国际博览中心的10个展馆，总计吸引包括腾讯、网易、完美世界、盛趣、巨人、快手、百度、京东、哔哩哔哩、暴雪等在内的400家企业参展。图为观众在体验小米智能魔方。
　　王 初摄（人民图片）

　　美国《财富》杂志近日发布了最新的世界500强排行榜。其中，中国内地和香港上榜公司数量达到124家，历史上首次超过美国（121家）。加上台湾地区企业，中国共有133家公司上榜。《财富》杂志网站报道称，2008年以来，中国企业在排行榜中的数量加速增长。中国企业实力和规模的持续走强，离不开中国持续不断地深化改革和扩大开放。

　　俄罗斯《生意人报》网站称，今年榜单的特点是中国企业明显占多数，前5名当中有3家来自中国。互联网技术和零售行业企业榜单同样如此。在上榜的七大互联网企业中，中国企业占据4席，分别是京东、阿里巴巴、腾讯和小米。

　　

　　根据美国《财富》杂志公布的最新世界500强排行榜，中国企业上榜数量首次超过美国，创下新高。其中，中国大陆上榜企业数量居前五的行业分别为采矿和原油生产、金属产品、贸易、银行/商业储蓄、工程与建筑。

　　从行业分布来看，中国企业上榜数量增加，与中国的内需庞大以及国内市场规模增速较快有关。企业入围世界500强，主要是靠销售收入和净资产规模等。作为全球第二大经济体，近年来中国不断打造国内大市场，整体市场规模以及经济实力日益增强，由此带动了中国企业的销路与收入。自2008年全球金融危机之后，中国持续成为推动世界经济增长的主要动力源。近年来，中国对世界经济增长的贡献率达30%左右。中国市场的蓬勃发展以及经济体量的迅速扩大，对中国企业的市场份额以及资产规模的扩大都起到积极作用。

　　此外，近年来，中国大力推动国企改革，减税降费，内挖潜力，效果显著。总体来说，改革之后的国企，净资产收益率、劳动生产率及盈利能力都在稳步提高。这也是不少国企入围世界500强的重要原因。可以说，中国企业要做大做强，国企是一支重要的领军力量。除了改革之外，国家不断加大对企业的支持力度，也推动了企业快速发展。

　　除了国企之外，还值得关注的是，尽管遭遇各种挑战，但是华为仍然保持上升势头，由去年的61位上升至今年的49位，从中可见华为强劲的科技实力，尤其是在全球5G领域具有明显优势。2019年，华为在东南亚、欧洲、南美洲等地区依然拥有较强的市场竞争力，整体市场份额仍在扩大。此外，2019年是中国的5G元年。中国在5G基础设施建设方面的大力投入，也对华为的整体业绩以及在世界500强中的排名提升起到积极影响。

　　未来，对中国企业来说，机遇与挑战并存。日前，中央强调要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局。在此背景下，中国企业首先应将国内市场做大做强，提高自身盈利能力，扩大净资产规模，增强竞争力。其次，面对充满不确定性的外部环境，中国企业还应提高风险意识，在企业合规、法律仲裁等方面做好规避风险的相关应急预案，避免不确定因素造成冲击。此外，政府层面也可给予企业发展更多支持，如在产业救济等领域建立长效机制，在制度设计、法律框架等方面推进相关立法，从而更有力地保护中国企业的海外利益不受侵害。

　　（本报记者  严  瑜采访整理）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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