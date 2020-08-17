表现与基本面脱节 美股不再是经济“晴雨表”？

纳斯达克指数目前比2月下旬至3月下旬新冠疫情恐慌席卷全球市场之前还高出10%；标普500指数则接近历史最高水平，上周收于3349点，仅比2月19日的高点3386点低1%。相形之下，2007年至2008年全球金融危机之后，过了5年，标普500指数才从大跌中逐渐恢复元气。

而与此同时，美国经济正遭受重创：失业率超过10%，第二季度GDP按年率下降32.9%，创历史新高。

美国经济目前的状况比全球金融危机期间要糟得多。但联邦政府反应迟钝，国会无法就新的经济刺激方案达成共识。

通常，股市能够反映有关经济的信息。买卖股票往往是对新信息的即时响应。过去，在失业率上升之前，股票市场就已经出现下跌。

而如今，美国股票市场表现与经济基本面背道而驰，股市的大幅上涨并没有反映出美国民众遭受的痛苦。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）在接受CNN Business采访时表示，政府和大企业应采取行动减轻民众负担。

美股成最佳投资选项

广义上讲，投资者可以在五个地方投入资金：股票、房地产、大宗商品、债券以及存款。

目前，在美国投资房地产变得极其危险。由于临时刺激计划，房价仍然很高，并且存在大幅下降的风险。

大宗商品的价格起伏不定，疫情期间，大宗商品价格出现下降。世界银行在4月的《大宗商品市场展望》中警告说，可预测的双向风险都很大。

债券的吸引力取决于所支付的利息，而这一利息取决于对利率和通胀的期望。

利率和通胀在新冠病毒大流行之前都走下坡路，而新冠疫情将其进一步压低。3月，美联储将其利率目标范围降至0-0.25%。澳大利亚储备银行将利率目标下调至0.25%，但实际上已经准备好接受接近零的现金利率。

债券的利率受到影响进而也影响了银行存款的收益。

这样看来，美股成了当下为数不多的投资选项。

目前，美国股票市场的显着特征是散户投资者的涌入。自市场在2月下旬触顶以来，散户已成为股票的净买家，而专业机构投资者已成为净卖家。研究人员Carole Comerton-Forde和Zhou Zhong认为，这可能是由于人们的可投资渠道变少，以及在疫情期间有了更多的时间造成的。而政府对企业和个人的部分补助金可能也进入了股市。

股市表现与基本面脱节

LPL Financial公司认为，有四个理由来解释为何美股表现会与经济基本面脱节。

首先，新冠病毒大流行总有结束之时。LPL认为，市场往往具有前瞻性，目前市场对于疫苗面世后将能终结新冠病毒大流行表现出充分的信心。

这与Fundstrat的汤姆·李（Tom Lee）的分析一致。汤姆·李在7月表示，133种冠状病毒候选疫苗中至少有一种可能会成功，这可能会导致二元化市场，可能使股票升至新高。

其次，低利率因素。尽管股票价格昂贵，但将其与美国国债相比，股票价格实际上看起来很便宜，目前十年期国债收益率约为0.6%。

LPL表示：“当以如此低的利率折现未来利润时，股票估值将得到大幅提升。”

第三，大规模的货币刺激。美联储的宽松货币政策大幅推动了货币供应。

LPL认为，其中一些钱投入到了股票市场上。“从历史上看，货币供应量的增长和股价都是同步增长的”。

最后，疫情中的“赢家”支持。在7月底，Facebook、苹果、亚马逊和Alphabet财报强劲，高科技公司的股票驱动股市上扬。标准普尔500指数中约40%被归类为科技、数字媒体或电子商务。

LPL继续提醒投资者，在经济衰退期间股价大涨并非“破天荒”。该研究公司称，第二次世界大战之后的12场衰退中，有7次衰退出现股票上涨，平均涨幅为5.7%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)