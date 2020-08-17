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黄金上演过山车行情 机构看好投资前景

2020年08月17日07:59  来源：人民网－国际金融报　
 

黄金市场此前过山车一般的走势或许还未结束，受到债券收益率表现的影响，近期金价的波动会继续，但后市仍然看向上行。

上周，贵金属价格如同过山车般起起落落。黄金现货在8月11日一度暴跌近6%，创下7年以来最大单日跌幅，同日白银现货更是重挫14%，创下2008年以来最大单日跌幅。

随后几天，贵金属开始出现反弹。8月13日纽市盘中，现货黄金一度大涨2.63%，触及1966美元/盎司；现货白银盘中飙升8.64%，至每盎司27.716美元。

多重原因导致黄金暴跌

对于黄金的过山车行情，中信期货贵金属研究员杨力向《国际金融报》记者直言，这轮波动很难看明，情况着实有些棘手。

中信期货方面指出，基于新一轮量化宽松的黄金牛市并不牢固，金价在2012年对第三、四轮量化宽松免疫，不涨反跌。美元走弱是必不可缺的重要因素，然而目前美元指数维持在95附近，与2011年黄金牛市时美元指数 75 相比差距很大。此外，美国金融市场信心强劲复苏，美联储利率已经触及下限，负利率无望，美联储缩表意愿或将提前到来。

此外，对于此次黄金暴跌，美国财政刺激方案一直久拖不能落地成为了一大重要因素。从7月底谈到现在，两党一直未能达成任何进展，而国会也将休会到9月。美国新一轮财政刺激法案未能如期落地，美联储资产负债表中的银行准备金款项也于近期大幅萎缩，使得美国M2规模连续两周下降。同时，这也让美国经济面临更多的不确定性，美元止跌回升，导致国际金价暴跌。

不仅如此，黄金作为货币属性最强的有色金属，具有独特的避险功能。而此前，黄金的大涨，很大程度上就是依赖于它的避险功能。

8月11日下午，“俄罗斯首款新冠肺炎疫苗已获国家注册”的消息使得避险情绪受到打压，市场对于海外疫情防控的乐观预期升温，使得黄金上涨受到制约。

回调而非真正跳水

从目前市场的分析来看，上周黄金的暴跌，看起来更像是一次回调，而非真正的跳水。

道富环球顾问公司首席黄金策略师、SPDR黄金信托基金的联合创始人乔治·米林斯坦利(George Milling-Stanley)表示，今年剩余时间内，金价的目标区间在2000至2200美元，金价继续上涨的概率为40%。他还指出金价难以发生大跌，不太可能跌入1700至1900美元区间，下跌的概率仅为20%。

支撑米林斯坦利这一观点的还有一直以来与黄金负相关的美元，8月13日，美元破位下行，且遭遇全面抛售，最低跌至92.93。从数据来看，美元已处于低迷状态，再加上美国国债收益率走弱，更是进一步削弱了美元。

而一些较弱获利多头们的离场，也支撑了黄金这轮波动更像是回调的观点。经纪商CMC Markets首席策略师Michael McCarthy表示，很多较弱的多头都已经离场了，因此接下去黄金市场会重新进行调整，准备下一波上行。

不过，值得注意的是，黄金的调整周期可能还没有结束。外汇经纪商Oanda高级市场分析师Edward Moya指出，黄金市场此前过山车一般的走势或许还未结束，受到债券收益率表现的影响，近期“金价的波动会继续，但后市仍然看向上行”。

机构看好黄金前景

桥水基金8月13日向美国证监会（SEC）提交的持仓报告显示，桥水基金二季度加仓SPDR Gold Trust黄金ETF，占投资组合比例为15.34%，加仓幅度34%，持仓价值超9亿美元。目前，该基金在SPDR中的投资占其总投资价值的第二名。桥水对第五大重仓股Ishare Gold Trust（IAU）的增持比例也高达35%。

华尔街传奇投资者、黑石集团私人财富解决方案部门副主席布莱恩·韦恩（Byron Wien）也认为，随着标普500指数接近历史高位，美股已“充分定价”。他建议投资者购买黄金，以对冲美元进一步走弱的风险。

韦恩认为支撑黄金上涨的一点还有美国较难复苏的经济，他表示，“美国经济正依靠政策支持来维持其势头，距全面复苏还很远，目前经济活动只有2019年水平的约四分之一。”

波士顿联储主席埃里克·罗森格伦（Eric Rosengren）在8月12日的讲话也再此证明了美国经济复苏的难度，他表示，“尽管货币和财政政策制定者进行了大规模干预，但高频经济数据显示，复苏可能正在失去动能，因许多州的经济活动再次受到限制，以减缓新冠病毒的传播。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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