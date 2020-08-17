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英国经济现有记录以来最大季度降幅

2020年08月17日07:59  来源：人民网－国际金融报　
 

英国二季度国内生产总值（GDP）环比暴跌20.4%，同比暴跌21.7%，这是英国统计局自1955年有记录以来的最大季度降幅。

8月12日，英国国家统计局（ONS）发布今年第二季度经济数据。数据显示，英国二季度国内生产总值（GDP）环比暴跌20.4%，同比暴跌21.7%，这是英国统计局自1955年有记录以来的最大季度降幅。

疫情对经济拖累严重，截至8月14日记者发稿，根据约翰逊·霍普金斯大学的数据，英国累计确诊病例已超31万例，累计死亡超4万例。

德意志银行分析师桑贾伊·拉贾说，英国经济面临“大量下行风险”，包括更多地方性“封城”措施、外部经济增长放缓、“脱欧”不确定性和失业率攀升。

明年底才能回疫情前水平

今年第一季度英国GDP下降2.2%，一般连续两个季度GDP萎缩即被视作技术性衰退，英国经济上一次衰退是2009年，也就是全球金融危机爆发后。

ONS表示，二季度，英国服务业、生产和建筑产都出现了创纪录的季度下滑，在那些最容易受到政府限制的行业，这种情况尤其普遍。在英国2020年第二季度GDP支出中，私人消费占了70%以上，下降了23.1%，资本形成总额和政府消费也出现了显著下降。

据彭博社报道，英国经济遭受了比其他欧洲主要国家都要严重的打击。德国、法国、西班牙、意大利和葡萄牙二季度GDP分别萎缩10.1%、13.8%、18.5%、12.4%和14.1%。

事实上，疫情暴发前，英国经济已增长乏力，主要缘于“脱欧”的不确定性以及去年12月的议会选举拖累商业投资和消费支出。

今年3月，英国政府公布了一项前所未有的3500亿英镑的金融救助计划，旨在“支持就业、收入和企业”，缓解疫情对经济的冲击。

7月底，英国政府继续扩大疫情纾困计划，以救助徘徊在倒闭边缘的小型企业，使更多的小型企业有资格获得最高500万英镑的贷款。截至6月底，已有5万多家企业获得超过110亿英镑的贷款。

《卫报》报道称，眼下英国政府正试图在放松“封城”措施和刺激经济增长间达到平衡。经过4个月的严格防疫管控，越来越多企业财务承压，岗位流失日益严重。

经合组织预测，英国经济今年将下滑11.5%，欧元区将下滑9.1%。英国央行则预测，在不暴发二次疫情以及英欧达成自贸协议的前提下，英国经济今年将萎缩9.5%，至少要到2021年底才能回到疫情前水平。

就业与贸易谈判陷僵局

8月11日，ONS公布了英国就业数据，受疫情冲击，自3月份以来，英国失业人数已达73万人，升至2009年金融危机以来最高。其中，6月份失业人数增加7.4万人，7月份增加了11.4万人。

据统计，申请失业救济的人数在7月份达270万，这一数字较3月增长了一倍。

ONS统计学家乔纳森·阿休（Jonathan Athow）表示，最年轻和最年长的工人以及那些从事低技能工种的人，就业率下降幅度最大。

为稳住就业，在疫情暴发之初，英国政府就实施了“休假资金补助计划”，大量待在家中“休假”的职员仍然被归为有工作的一类。根据该计划，政府将向英国大约840万名员工支付其工资的80%，最高为每月2500英镑。原计划持续到7月底。

5月12日，英国财政大臣里希·苏纳克宣布该计划继续延长至今年10月份。英国经济学家露丝·格雷戈里（Ruth Gregory）表示，目前还处于“暴风雨前的平静”，一旦该计划在10月份结束，更严峻的失业困境将全面显现出来。

除了就业问题，英国与欧盟已经进行了多轮贸易协议谈判，在几个领域取得了良好进展，但在“几个重大问题”上仍存在分歧。

目前两个难点在于英国渔业水域的准入，以及欧盟要求英国遵守欧盟在国家援助、劳工和环境等方面的标准，以确保英国不会用劣质商品削弱欧盟的单一市场。

北京时间8月13日下午，英国“脱欧”谈判首席代表戴维·弗罗斯特发推表示，将于下周前往布鲁塞尔与欧盟进行第七轮“脱欧”协议谈判，英方评估，双方可在9月达成协议。

此外，英国近期也在与日本、美国等国谈判，希望在“后脱欧时代”加强双边经贸往来。但据英国天空新闻网8月11日报道，就日本对从英国进口奶酪征收关税的问题，双方已陷入僵局。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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