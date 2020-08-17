基金高仓位运行 千亿资金候场

A股市场素有“88魔咒”的说法，但近期股票型基金仓位中位数保持在88%以上，私募基金也看好市场不断加仓，不少投资者借道基金踊跃入场。

近期大盘持续震荡，新基金发行热度不减，越来越多的机构看好调整带来的机会。截至8月13日，本月以来共有5只百亿新基金成立，均属于主动权益类基金。整体来看，本月新发权益类基金份额接近千亿份，接下来，这部分基金建仓后，将会有千亿资金流入场内。

从券商最新公募仓位测算数据来看，偏股混合型基金和普通股票型基金仓位较为稳定，分别维持在85%和88%以上。私募排排网数据显示，截至上月底，百亿规模的私募基金股票仓位环比加仓1.32个百分点，整体股票私募环比加仓0.61个百分点，达到76.29%。

业内人士对《国际金融报》记者表示，目前，市场风格不会轻易发生改变，短期震荡其实是市场对过去一年多结构性牛市的整固。

公私募均保持较高仓位

东方财富Choice数据显示，截至8月13日，本月以来共有59只新基金成立，发行份额达到1987.5亿份。其中，股票型基金发行份额达到100.85亿份，混合型基金发行份额达到824.85亿份，权益类基金发行份额合计接近1000亿份；债券型基金发行份额达到1054.37亿份。

对比来看，7月新成立的股票型与混合型基金发行份额分别是566.6亿份、2684.3亿份；6月这一数字分别为152.6亿份、1517.8亿份；5月分别为393.1亿份、807.4亿份。

兴业证券公布的公募基金仓位测算数据显示，8月首周基金仓位仍然处于较高位置。据兴业证券测算，8月首周偏股主动型基金的平均仓位为74.90%。其中，普通股票型基金的平均仓位约88.24%，偏股混合型基金的平均仓位约85.86%，灵活配置型基金的平均仓位约66.21%，平衡混合型基金的平均仓位约61.32%。

中融基金权益投资部副总经理柯海东在接受《国际金融报》记者采访时表示：“一直坚持的投资方法是相对集中持股、行业均衡配置，通过对个股的深入研究和跟踪，选择优秀的上市公司并长期持有、弱化择时。今年以来，在大的行业配置方向和重点持有的个股上并没有大的变动。”

除了公募基金保持高仓位和源源不断的新基金入市外，私募基金也看好市场不断加仓。私募排排网数据显示，截至7月底，股票私募仓位连续两连升，创出近四年来新高，历史上仅次于2015年的仓位水平。股票私募整体仓位指数为76.29%，环比加仓0.61个百分点，百亿私募加仓幅度在所有规模中最大，环比加仓1.32个百分点。

“目前仓位八成，有合适的股票也会继续加仓，不会受到大盘影响。目前仍然维持大盘结构性行情的看法，指数很难大涨，但赚钱机会还会存在。看好5G换机所带来的产业链机会和光伏板块。”万霁资产董事长牛春宝向记者表示。

金格投资控股集团董事总经理张海亮对记者表示：“目前仓位还不重。根据国家统计局公布的7月宏观数据，国内经济正处于稳步回升的态势，预测三四季度实体经济将进一步回温，未来会根据经济形势的变化来管理仓位。”

承珞资本合伙人徐泯穗对记者表示，当前投资者入市热情不减，近两年来基金业绩表现远超一般散户。如果持续获得资金申购，基金肯定会继续加仓。

市场投资风格是否转变

从央行公布的最新金融数据来看，7月社融存量同比达到12.9%，环比上升0.1个百分点，但略低于市场预期。市场对宽松政策环境将会收紧的担忧体现在二级市场上，近期大盘震荡加剧，行业轮动明显，表现最为突出的板块要属国防军工，此外，黄金也曾有过强势上涨。

东方财富Choice数据显示，截至8月13日，8月以来领涨市场的申万行业指数有国防军工（9.49%）、农林牧渔（3.92%）、汽车（3.55%）、银行（3.41%）、房地产（3.36%），领跌市场的指数有休闲服务（-10.22%）、医药生物（-6.65%）、计算机（-3.16%）、食品饮料（-2.61%）、有色金属（-2.5%）。

关于近期市场投资风格是否转变，业内争论不断，众多投资者为之苦恼，究竟选择什么行业板块最为合适？

徐泯穗向记者分析称：“因为疫情后经济增速尚未恢复到正常水平，周期走强没有强力的基本面支持，所以难言彻底切换。但成长与价值的估值差已经达到历史极值，预计未来市场风格应该比较均衡。弱复苏阶段，比较看好有基本支持的可选消费、顺科技周期的科技板块，以及自主可控、进口替代的成长板块。”

沪上某中型公募基金经理向记者表示，看好市场的流动性，但目前市场风格不会有根本的转换，只是原先那些低估值周期板块可能会有一些性价比出来，但投资主线还在科技、医药、消费。

未来看好高成长行业

市场重回震荡走势，资金还在持续借道基金入市。机构人士认为，当前走势可能会维持一段时间，部分估值过高的个股需要业绩消化，消费和科技领域具备高成长性，依旧是未来长期方向。

德邦基金认为，当前基本面还不足以支持政策收紧，至少宽信用政策还将持续甚至加码，短期震荡其实是市场对过去一年多结构性牛市的整固。维持市场进入横盘期的判断，特别是经过今年以来的大幅上涨，不少成长股的估值需要消化，业绩有待中报或者三季报的验证。

徐泯穗指出，美元贬值趋势下，新兴市场受到资金青睐。而中国是唯一一个目前基本走出疫情困扰的国家，并且货币比其他新兴市场都要稳定。所以，外资将会持续流入。另外，在理财产品打破刚兑、房产投资受到政策抑制的情况下，居民资金入市是大势所趋。

“消费是中国新经济未来的方向，长期看好消费领域的投资机会，持续关注中长期高景气的子行业，尤其是医药、食品饮料、农林牧渔等行业中具备高成长性，同时业绩持续验证的公司。”柯海东表示。

柯海东还谈到，当前社会各界对国产替代的逻辑尤为关注。具体到细分行业，芯片是一个长期可以看好的方向，与芯片类似的是新能源车，这个行业对传统汽车的替代也是一个不可逆的趋势。芯片与新能源车的涉及面都很广，上下游产业链很庞大，有非常广阔的空间，可以寻找有竞争力的公司。

张海亮认为，随着国内经济复苏节奏加快，长期来看，未来市场走势大概率还是会继续向上。从行业整体涨跌可以看出，市场处于热点切换的趋势中，前期涨幅较大的板块，短线面临较大的回调压力。投资者可以关注影视板块，另外，高科技、新基建（例如5G、数据中心、充电桩、芯片）和医药生物等也是长期看好的行业。

(责编：李都也(实习生)、李栋)