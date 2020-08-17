人民网>>财经

1月至7月网上零售额60785亿元 中国步入"零时差消费"时代

龚雯

2020年08月17日08:09  来源：北京日报
 
原标题：中国步入“零时差消费”时代

　　●疫情期间，网络零售市场展现出强大的韧性和活力，成为拉动消费的重要力量

　　●5G、云计算、大数据、人工智能等新基建将加快促进零售数字化转型，为中国消费市场复苏注入新的增长动力

　　新华社上海8月16日电（记者 龚雯）国家统计局数据显示，7月份社会消费品零售总额32203亿元，同比下降1.1%，降幅比6月份收窄0.7个百分点；环比增长0.85%。业内预计，5G、云计算、大数据、人工智能等新基建将加快促进零售数字化转型，为中国消费市场复苏注入新的增长动力。

　　1月至7月份，全国网上零售额60785亿元，同比增长9.0%，比1月至6月提高1.7个百分点。其中，实物商品网上零售额51018亿元，增长15.7%，比1月至6月份加快1.4个百分点。在实物商品网上零售额中，吃类和用类商品分别增长38.2%和18.6%。

　　中国连锁经营协会秘书长彭建真表示，疫情期间，网络零售市场展现出强大的韧性和活力，成为拉动消费的重要力量，越来越多的消费者通过电商平台、数字化商超业务购买商品。同时，在少接触的消费需求下，新的购物模式在零售中快速发展。

　　除了餐饮，越来越多的零售企业正借助“数智”发力。步步高商业连锁股份有限公司董事长王填近日在2020中国国际零售创新大会上说：“疫情发生前，公司线上业务占比只有2%左右。疫情来了以后，我们顺势而为，通过建立数万个微信群、全员带货，今年预计把线上占比冲到20%左右，提前实现数字化目标。”

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司总经理孙坚也表示，经此一“疫”，自助办理机、机器人送货、机器人消毒等智能应用，逐渐变成一种实用品，预计之后将有更多有趣且便利的产品服务消费者。

　　“零售行业的增长以及消费升级的趋势没有变，国内经济的大循环给零售业带来很多新机会。”苏宁科技集团常务副总裁荆伟说，以主打下沉市场的苏宁零售云为例，目前实现全国门店6650家，预计到2021年底增至1.2万家。针对越来越多元和复杂的消费者画像，苏宁正不断重新定义核心场景，为消费者提供一个更精准的到店、到家零售业务。

　　毕马威发布的《中国领先消费科技50企业报告》提到，中国商业正在由“消费红利”经济向“数智创新”经济进化。产业生态已从单节点效率提升，逐步进化为全生态重塑增长方式，“数智”技术触发了商业生态的全链路转型。

　　德勤亚太消费品及零售行业主管合伙人张天兵认为，中国消费者已经步入了“零时差消费”时代。零售企业的思维需逐渐从产品、地点、渠道，转向对消费者24小时的掌握和洞察，这将成为企业的核心竞争能力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved