1月至7月网上零售额60785亿元 中国步入"零时差消费"时代

原标题：中国步入“零时差消费”时代

●疫情期间，网络零售市场展现出强大的韧性和活力，成为拉动消费的重要力量

●5G、云计算、大数据、人工智能等新基建将加快促进零售数字化转型，为中国消费市场复苏注入新的增长动力

新华社上海8月16日电（记者 龚雯）国家统计局数据显示，7月份社会消费品零售总额32203亿元，同比下降1.1%，降幅比6月份收窄0.7个百分点；环比增长0.85%。业内预计，5G、云计算、大数据、人工智能等新基建将加快促进零售数字化转型，为中国消费市场复苏注入新的增长动力。

1月至7月份，全国网上零售额60785亿元，同比增长9.0%，比1月至6月提高1.7个百分点。其中，实物商品网上零售额51018亿元，增长15.7%，比1月至6月份加快1.4个百分点。在实物商品网上零售额中，吃类和用类商品分别增长38.2%和18.6%。

中国连锁经营协会秘书长彭建真表示，疫情期间，网络零售市场展现出强大的韧性和活力，成为拉动消费的重要力量，越来越多的消费者通过电商平台、数字化商超业务购买商品。同时，在少接触的消费需求下，新的购物模式在零售中快速发展。

除了餐饮，越来越多的零售企业正借助“数智”发力。步步高商业连锁股份有限公司董事长王填近日在2020中国国际零售创新大会上说：“疫情发生前，公司线上业务占比只有2%左右。疫情来了以后，我们顺势而为，通过建立数万个微信群、全员带货，今年预计把线上占比冲到20%左右，提前实现数字化目标。”

北京首旅酒店（集团）股份有限公司总经理孙坚也表示，经此一“疫”，自助办理机、机器人送货、机器人消毒等智能应用，逐渐变成一种实用品，预计之后将有更多有趣且便利的产品服务消费者。

“零售行业的增长以及消费升级的趋势没有变，国内经济的大循环给零售业带来很多新机会。”苏宁科技集团常务副总裁荆伟说，以主打下沉市场的苏宁零售云为例，目前实现全国门店6650家，预计到2021年底增至1.2万家。针对越来越多元和复杂的消费者画像，苏宁正不断重新定义核心场景，为消费者提供一个更精准的到店、到家零售业务。

毕马威发布的《中国领先消费科技50企业报告》提到，中国商业正在由“消费红利”经济向“数智创新”经济进化。产业生态已从单节点效率提升，逐步进化为全生态重塑增长方式，“数智”技术触发了商业生态的全链路转型。

德勤亚太消费品及零售行业主管合伙人张天兵认为，中国消费者已经步入了“零时差消费”时代。零售企业的思维需逐渐从产品、地点、渠道，转向对消费者24小时的掌握和洞察，这将成为企业的核心竞争能力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)