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银保监会主席郭树清：房地产金融化泡沫化势头得到遏制

潘福达

2020年08月17日08:11  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 潘福达）昨天，央行官方微信公众号发布消息，2020年第16期《求是》杂志刊发中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清的文章——《坚定不移打好防范化解金融风险攻坚战》。

　　郭树清在文中介绍，按照党中央的决策和部署，防范化解金融风险攻坚战已取得重大成效，主要体现在金融资产盲目扩张得到根本扭转、影子银行风险持续收敛、不良资产认定和处置大步推进、互联网金融风险大幅压降、房地产金融化泡沫化势头得到遏制等方面。

　　2017年至2019年，银行业向实体经济提供的信贷资金和债券投资年均增速分别高达12.1%和13.9%。而资产年均增速只有7.7%，不及2008年至2016年的一半，相当于向实体经济多投入64万亿元资金的同时，银行业资产少扩张88万亿元。保险业激进的投资理财型业务得到遏制，寿险业务的中短期保费占比从31%的历史高点降至4%。企业部门杠杆率稳中有降，居民和政府部门杠杆率增速放缓。宏观杠杆率扭转了2008年至2016年年均上升10多个百分点的势头，最近3年总体稳定在250%左右。

　　我国影子银行风险隐患一度非常严重。影子银行层层嵌套，风险隐蔽，与房地产泡沫、地方隐性债务、非法互联网融资等紧密交织。2017年，金融系统开始集中整治不规范的同业、理财和表外业务，2018年资管新规落地实施，经过几年努力，初步呈现根本性好转势头。2019年末，影子银行规模较历史峰值压降16万亿元。同业理财、同业投资和券商资管分别较峰值缩减87%、26%和42%。委托贷款、信托贷款和各类交叉金融投资产品持续收缩。一些国际组织和专业机构给予高度评价，认为中国降低影子银行风险的成绩最为显著，从根本上维护了金融体系稳定。

　　互联网金融方面，经过集中整治，一大批违法开办的互联网理财、保险、证券、基金和代币机构被取缔。全国实际运营P2P网贷机构，由高峰时期约5000家压降至2020年6月末的29家，借贷规模及参与人数连续24个月下降。

　　房地产泡沫是威胁金融安全的最大“灰犀牛”。近年来，各地区各部门根据“房住不炒”和“一城一策”精神，优化金融资源配置，严防资金违规流入房地产市场。2019年与2016年相比，房地产贷款增速下降12个百分点，新增房地产贷款占全部新增贷款的比重下降10个百分点。既满足房地产行业平稳发展的正常需要，又避免因资金过度集中出现更大风险。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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