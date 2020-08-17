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下半年开局成绩单释放更多暖意 宏观政策待深度显效

2020年08月17日08:17  来源：经济参考报
 
原标题：经济复苏再添力 宏观政策待深度显效

　　7月规模以上工业增加值同比增长4.8%，连续4个月同比正增长；商品零售增长0.2%，实现年内首次由负转正；货物贸易出口增长10.4%，增速创下新冠肺炎疫情暴发至今的纪录，远远高于全球其他主要经济体……8月14日，国家统计局发布7月主要宏观经济数据，下半年开局交出的首份经济“成绩单”，释放出更多经济加速复苏的积极信号。

　　专家指出，经济向好态势还在持续，全年保持稳定增长还有很多有利条件。不过，目前国际形势依然复杂严峻，国内经济循环还有待进一步畅通。坚定实施扩大内需战略，深化供给侧结构性改革，加大改革开放力度，进一步激活市场主体，仍要加码发力。近日，多部门负责人频频表态，随着宏观政策效应深度释放，全年经济将实现正增长。

　　商品零售增速年内首次转正

　　7月国民经济运行保持稳定恢复态势，多个宏观经济指标亮眼。

　　工业生产继续复苏。7月全国规模以上工业增加值同比增长4.8%，连续4个月同比正增长。1月至7月，全国规模以上工业增加值同比下降0.4%，降幅比1月至6月收窄0.9个百分点。

　　市场需求逐渐回暖，1月至7月，全国固定资产投资（不含农户）同比下降1.6%，降幅比1月至6月收窄1.5个百分点，基建投资、房地产投资、制造业投资均有所改善。

　　7月社会消费品零售总额同比下降1.1%，降幅比上月收窄0.7个百分点。其中，7月商品零售额同比增长0.2%，今年以来首次由负转正。

　　“在实施扩大内需战略、促进重点商品消费等多项政策带动下，市场销售继续好转，商品零售实现同比增长，餐饮收入继续回升，新型消费保持快速增长。”国家统计局贸易外经司统计师张敏指出，当前，居民消费需求释放的制约因素仍然存在，消费品市场规模尚未恢复至疫情前水平，但近几个月以来，市场销售降幅不断收窄，消费市场呈现明显复苏态势。

　　其中，汽车消费表现尤其抢眼。张敏表示，由于同期基数较低，同时受益于中央和地方出台的多项稳定和促进汽车消费政策，7月，限额以上单位汽车类商品零售额同比增长12.3%，为2017年以来次高增速。

　　此外，外贸方面，7月进出口同比增长6.5%，其中出口增长10.4%，连续4个月实现了正增长。国家统计局新闻发言人付凌晖14日在国新办新闻发布会上表示，外贸增长好于预期，是因为中国经济韧性和潜力巨大，企业特别是外贸企业调整适应能力较强，一系列支持稳外贸的政策对外贸企业稳定和扩大出口起到积极作用。

　　全年稳定增长有利条件充足

　　值得一提的是，专家表示，经济向好态势还在持续，产业升级态势没有改变，发展新动能持续增强，市场预期整体改善。不仅如此，全年保持稳定增长还有很多有利条件。

　　付凌晖指出，国内本土疫情基本得到控制和阻断，这为整个经济恢复奠定了良好基础。今年针对疫情冲击出台了一系列政策，宏观政策力度加大。财政赤字规模增加1万亿元，抗疫特别国债发行1万亿元。同时金融系统向各类企业合理让利1.5万亿元，全年新增减税降费达到2.5万亿元。这些措施对企业纾困和经济下半年恢复会起到重要支撑作用。整个市场需求在增加。制造业PMI中的新订单指数连续三个月回升。

　　“经济进一步向好的方向不会发生变化。”中信建投证券研究发展部联席负责人黄文涛指出，工业中采矿业、电力、燃气及水的生产和供应业仍有修复空间。就业向好、居民收入增速进一步提升，将带动下半年居民消费修复加快。地产投资预计仍较强势，基建投资在政策驱动下增速也将进一步回升，制造业投资则有望在产能利用率回升、PPI通缩收窄和盈利预期改善的驱动下有更好的表现。

　　国家统计局投资司首席统计师丁勇指出，1月至7月，新开工项目计划总投资增速继续加快，同比增长15.8%，增速比上半年加快2.3个百分点；投资到位资金实现正增长，增长2.1%，增速比上半年加快2.1个百分点。“从先行指标看，投资有望继续延续回升态势。”

　　“从下半年来看，改革开放创新的力度还会加大。我们通过深化放管服改革，通过加快经济发展开放步伐，为经济注入新动力。”付凌晖说。

　　经济循环仍有待进一步畅通

　　不过，专家也指出，目前国际形势依然复杂严峻，全球疫情还在蔓延，同时世界经贸增长出现萎缩，二季度主要经济体经济增长都明显下滑。从国内来看，长期积累的结构性矛盾、体制性矛盾、周期性矛盾交织，经济的循环还有待进一步畅通。

　　付凌晖表示，下阶段，要坚定实施扩大内需战略，深化供给侧结构性改革，加大改革开放力度，进一步激活市场主体，着力畅通经济循环。

　　近日多部门负责人对加力扩内需频频表态。国家发展改革委提出，将细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措。

　　国家发展改革委副主任宁吉喆日前在接受媒体专访时表示，下半年，要牢牢把握扩大内需这个战略基点，在投资方面，重点推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程“两新一重”建设，加大公共卫生、应急物资储备、交通能源等领域补短板力度，实施城市更新，加快城镇老旧小区改造。

　　围绕更好发挥消费对经济增长基础性作用方面，商务部部长钟山日前对媒体表示，接下来要在创新流通、促进消费上下功夫。他还列出了提振消费的三大发力点，包括提升城市消费、扩大农村消费、发展服务消费。

　　“内需提振仍要发力。下阶段，要继续加大力度保就业、保企业、保民生，稳定工业生产，提振有效需求，稳住外贸基本盘，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”中国民生银行首席研究员温彬表示，宏观政策要协调发力，落实好已经出台的政策，聚焦重点、优化结构、防控风险，提升政策的前瞻性、精准性和引导性。

　　“特别是要加大对关键领域和薄弱环节的支持力度，对中小微企业要继续提供更加精准和普惠的支持，对制造业加强中长期贷款投放以促进行业加快恢复，加强对脱贫攻坚、基本民生的支持保障力度，促进企业减负、居民增收，提升消费能力和消费意愿，保障好基建项目的资金来源，稳住外贸主体和产业链、供应链，促进经济稳步恢复。”温彬说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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