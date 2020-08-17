创业板注册制首批企业将上市 20%涨跌幅时代来临

创业板注册制即将正式落地。深交所日前宣布，计划于8月24日组织创业板注册制首批企业上市。

截至目前，创业板注册制下已有美畅股份、锋尚文化等在内的18家首发企业完成新股发行，有望成为首批上市的企业。WIND统计数据显示，上述18家企业募资总额为200.66亿元，平均发行市盈率为39.25倍，其中募资金额最高为安克创新的27.19亿元，最低为卡倍亿的2.59亿元。18家企业主要分布于设备制造、医药、汽车、环保等行业。从上市标准看，首批18家公司均采用了“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元”这一指标，18家企业中共有11家2019年净利润超过1亿元。而从网上发行的情况来看，投资者参与热情高涨，18家企业网上发行平均中签率仅为0.0177%。18只新股网上有效申购户数平均有1324万户；网上认购倍数大增，平均值达到5742倍。

从出台方案到首批企业上市，创业板注册制改革可谓迅速，短短四个月内就实现了落地。今年4月27日，中央深改委审议通过《创业板改革并试点注册制总体实施方案》，6月12日，证监会发布《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等规章，深交所同步发布《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的业务规则及配套安排，8月4日，创业板注册制下首批企业进行网上网下发行。深交所表示，将坚持稳字当头，持续抓好改革落地实施各项工作，与市场各方同心协力，推动创业板改革稳起步、开好局。

值得注意的是，伴随着创业板注册制的全面实施和正式落地，整个创业板交易规则将发生重大变化。在第一家创业板注册制股票上市当天，创业板全部存量股票的竞价交易将实行20%的价格涨跌幅限制。创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，之后涨跌幅限制比例由之前的10%提高至20%，向科创板看齐。新的交易制度还增加临时停牌机制，在无涨跌幅限制下，较开盘首次上涨或下跌达到或超过30%和60%的，各停牌10分钟。创业板注册制实施之后，部分股票名称中可能会出现字母标识。此外，此次改革还引入了盘后定价交易方式，增加了连续竞价期间“价格笼子”，设置单笔最高申报数量上限等。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，创业板终于正式踏上注册制的旅程。A股市场注册制的范围进一步扩容，有效地提高市场的包容性，对于企业特别是高科技企业提供的平台将更宽阔。创业板注册制改革到位之后，也将为A股存量市场的注册制改革打下基础。中山证券首席经济学家李湛指出，科创板注册制试点推广至创业板市场，沪深两市同时实施注册制改革，意味着我国资本市场注册制改革正全面铺开，资本市场服务实体经济能力将得到进一步提升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)