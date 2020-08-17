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监管持续收紧 7月信托发行2113亿元锐减4成

2020年08月17日08:20  来源：经济参考报
 

　　7月集合信托产品发行规模大幅缩水。用益信托最新数据显示，截至记者发稿时止，7月共计发行集合信托产品2249款，相较于6月2978款产品，环比减少24.5%，发行规模2113.3亿元，相较于上月3662.7亿元，环比下滑42.3%。

　　对此，用益信托研究员喻智认为，7月集合信托产品发行下滑幅度较大，从时间节点上来看，主因或是监管层对融资类信托业务的窗口指导。集合信托市场目前仍旧以融资类产品为主，资金信托新规、监管层压降融资类业务，对多数信托公司的展业有着较为直接而有力的冲击。

　　另据普益标准数据显示，7月共有59家信托公司发行了2101款集合信托产品（包含根据成立日期推算的发行产品），发行数量环比减少了667款，降幅为24.10%。而从7月成立信托数量来看，共有52 家信托公司成立了1940款集合信托产品，成立数量环比减少243款，降幅为11.13%，共募集资金1569.28亿元（不包括未公布募集规模的产品），环比减少459.5亿元，降幅为22.65%。自此，全月信托产品实现发行和成立数量的“双降”。

　　信托分析人士表示，整个7月，因为政策收紧和市场环境变化，基础产业类信托、房地产信托和工商企业类信托下滑明显。

　　事实上，就当下集合信托出现大幅下降外部环境而言，信托公司在资产端和资金端面临双重困境。“一方面，非标投资比例的限制和融资类业务的规模压降，信托公司面临着业务转型的迫切需求，但长期以来的业务模式和客户群体使得合适的底层资产更加难寻；另一方面，信托爆雷风险事件频发的当下，市场情绪不高同样影响了集合信托资金的募集。”上述分析人士表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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