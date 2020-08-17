滚石上山不松劲 财政部全力保障脱贫攻坚“粮草军需”

2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，也是全面建成小康社会目标实现之年。3月6日召开的决战决胜脱贫攻坚座谈会，奏响了2020年脱贫攻坚最强音，敲定了一揽子“更强力度”硬任务。为保障如期高质量打赢脱贫攻坚战，财政部始终把脱贫攻坚摆在突出、重要位置，全力保障资金投入，针对薄弱环节补短板，加强扶贫资金监管，切实保障好扶贫资金足额用在“刀刃上”，帮扶帮到群众“心坎上”。

从加快扶贫项目开工复工到支持扶贫产业恢复生产，从开展消费扶贫、产业扶贫到落实好兜底保障……一场场凝心聚力的脱贫攻坚大闯关行动正在进行。财政部以更大决心、更强力度推进高质量完成脱贫攻坚目标任务，确保如期“拔穷根”。

精准施策

三大举措积极应对疫情影响

2020年春节前后，一场突如其来的新冠肺炎疫情迅速向全国蔓延，给脱贫攻坚工作带来新的不确定性。财政部高度重视新冠肺炎疫情给脱贫攻坚带来的新挑战，密切跟踪疫情影响，多措并举支持统筹推进疫情防控和脱贫攻坚工作。

据悉，在财力保障方面，2020年中央财政较大幅度增加专项扶贫资金规模，并向湖北等受疫情影响较重地区适当倾斜，加大对吸纳贫困劳动力较多的东部省份奖励力度。同时，中央财政在测算分配2020年农业生产发展资金等转移支付时，将向湖北等疫情防控重点地区倾斜，适当加大资金支持力度，促进恢复农业生产。通过农业生产救灾资金，支持水稻、小麦等农作物重大病虫害和草地贪夜蛾防控，对湖北省适当倾斜并对其蔬菜病虫害防控适当支持保障“菜篮子”。此外，各地可在2019年至2020年服务业发展资金支持农商互联工作事项中合理安排一定比例资金用于支持疫情防控期间农产品市场保供，具体支持货源组织、储备和对接调运，相关资金不受原有政策规定的资金用途比例限制。

调整优化相关政策方面，财政部督促指导各地结合实际，按照精准施策的要求，在现有资金管理制度框架内，优化中央财政专项扶贫资金使用管理，重点支持受疫情影响较重的扶贫产业、贫困人口就业等方面。财政部还配合国务院扶贫办出台文件，督促各地将2020年光伏扶贫发电收益的80%用于公益岗位工资和村级公益事业建设的劳务费，以支持鼓励贫困劳动力就近就业，减少疫情对务工收入的影响。

加大投入、补齐短板

奏响脱贫攻坚挂牌督战

如期高质量打赢脱贫攻坚战，资金保障十分重要。今年以来，财政部预算安排中央财政专项扶贫资金1461亿元，连续第5年保持200亿元增量，资金分配进一步聚焦，在重点倾斜支持“三区三州”的同时，加大了对“三区三州”之外贫困人口多、贫困发生率高、脱贫难度大的深度贫困地区以及挂牌督战地区的支持力度，资金比往年提前1个多月下达到省。

针对脱贫攻坚中仍存在的短板弱项，财政部以挂牌督战县、村为重点，在2020年已安排1461亿元中央财政专项扶贫资金基础上，再一次性安排支持脱贫攻坚补短板的综合财力补助资金300亿元，支持贫困地区克服疫情影响，重点用于补齐挂牌督战县因疫情影响造成的财政减收、“三保障”和农村饮水安全、易地扶贫搬迁后续扶持、贫困劳动力就业、产销对接、解决有关地区“苦咸水”问题等方面。截至6月上旬，脱贫攻坚补短板补助资金已全部落实到县。

教育、医疗卫生、住房保障等相关转移支付也继续向贫困地区、贫困人口倾斜支持。如，继续安排增量资金10亿元专门支持“三区三州”教育脱贫攻坚。继续通过医疗救助渠道安排深度贫困地区40亿元，专门用于提高农村贫困人口医疗保障水平。

此外，财政部在支持贫困县涉农资金统筹整合试点下足了功夫。2016年以来，财政部落实中央决策部署，牵头研究和推动实施贫困县涉农资金整合试点政策，化零钱为整钱，集小钱成大钱，解决了贫困地区扶贫资金“小散乱”和项目安排“碎片化”的难题，推动形成了“多个龙头放水、一个龙头出水”的扶贫投入新格局。2016-2019年，全国832个贫困县整合资金规模超过1.2万亿元，为打赢脱贫攻坚战发挥了重要支撑保障作用。

统计数据显示，2020年上半年，全国832个贫困县已累计整合涉农资金2494亿元，其中用于农业生产发展的资金占比47.92%，较2019年上升7.33个百分点；用于农村基础设施建设的资金占比47.16%，下降7.46个百分点，支出结构得到进一步优化，为贫困群众通过产业持续增收，巩固脱贫成果奠定了良好基础。

加强资金监管

确保“一分一厘不乱花”

扶贫资金作为贫困群众的“救命钱”“保命钱”和减贫脱贫的“助推剂”，如何管好、用好这宝贵的资金？

在脱贫攻坚冲刺收官的关键阶段，财政部继续将扶贫资金监管摆到突出重要位置，编紧制度的“笼子”，扎密管理的“篱笆”，加快扶贫资金动态监控机制建设，确保贫困群众的“救命钱”一分一厘都不会乱花。

同时，财政部推动监管“一盘棋”，加强扶贫资金监管的统筹协调，进一步明确财政部门内部各方监管职责，建立健全职责清晰、分工明确、上下联动、层层落实、信息共享、协同高效的扶贫资金监管工作机制。

针对扶贫资金绩效评价和排查梳理“回头看”发现的易发多发问题，财政部及时印发指导性文件，要求各地不得将财政专项扶贫资金及其他整合资金用于各类“造景”工程、形象工程，进一步提高资金使用效益。

此外，强化财政部派驻地方的监管机构对扶贫资金的监督职能，将财政扶贫资金监管作为2020年监管局工作重点，强化事前事中监管，积极有效发挥就地就近监管优势和作用。

2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，也是全面建成小康社会目标实现之年。扶贫工作面临新的形势和任务，正由集中力量攻坚向完成剩余脱贫任务、巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴转变。

下一步，财政部将继续把脱贫攻坚工作作为重要任务扛在肩上、记在心上、抓在手上，慎终如始地全力保障好脱贫攻坚“粮草军需”，加大投入保障，优化政策供给，强化资金管理，主动担当作为，滚石上山、攻坚克难，以饱满的精神状况和扎实的工作作风，坚决如期高质量打赢脱贫攻坚战。同时，主动作为，提前谋划，积极推动脱贫攻坚与乡村振兴战略有机衔接。

(责编：栗翘楚、孙阳)