发改委：8月全国日发电量和统调用电负荷快速攀升

人民网北京8月17日电（许维娜）17日上午，国家发改委召开8月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮发布宏观经济运行情况并回答记者提问。孟玮在发布会上表示，进入8月份，全国日发电量和统调用电负荷快速攀升，8月3日、10日、11日，全国日发电量和统调用电负荷连创历史新高。

"初步分析，全国日发电量和统调用电负荷连创新高，既有持续高温晴热天气导致空调负荷快速增长的影响，同时也反映了国民经济继续稳定恢复。"孟玮介绍，8月，日发电量最高达到246亿千瓦时，比去年峰值高出6.86亿千瓦时；统调用电负荷最高达到10.76亿千瓦，比去年峰值高出2400万千瓦。华东、西南2个区域电网以及天津、山东、上海、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、陕西、四川、重庆等12个省级电网负荷累计30次创历史新高。

孟玮指出，从发电看，7月份，全国规模以上工业发电量同比增长1.9%。其中，水电、核电、风电发电同比分别增长6.1%、6.7%、23.2%，火电、太阳能发电同比分别下降0.7%和0.6%。

从用电看，7月份，全国全社会用电量同比增长2.3%。其中，一产、三产和居民生活用电量同比分别增长11.6%、5.3%和13.8%；二产用电量同比下降0.7%，主要是电力、建材、钢铁等高耗能行业用电增幅下降。制造业中，汽车制造业用电量同比增长20.3%，家具制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业、食品制造业用电量增速都在两位数以上，同比分别增长16.7%、14.4%、14.3%、12.7%、11%。分地区看，全国20个省（区、市）用电正增长，其中四川、江西、广西、广东、西藏、福建、内蒙古、云南8个省（区）增速超过10%。

在投资项目审批方面，孟玮表示，7月份，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目11个，总投资382亿元，主要集中在交通和高技术等领域。

关于价格运行情况，孟玮指出，从居民消费价格指数看，7月份，CPI同比上涨2.7%，具体分项上，食品价格环比涨跌互现，变动幅度均在正常波动范围内；受应季水果集中上市影响，鲜瓜果价格在上月下降的基础上继续回落，当月环比降幅为4.4%；鸡肉、鸭肉供求总体稳定，禽肉类价格环比下降0.1%。随着复工复产持续推进，猪肉消费需求逐步扩大，同时因汛情对生猪生产和运输的影响，猪肉价格环比上涨10.3%；受南方强降雨天气和汛情影响，鲜菜价格环比上涨6.3%。此外服装、旅游以及居住类价格环比不同程度下降。1—7月CPI同比上涨3.7%，比1—6月回落0.1个百分点。

从生产者出厂价格指数看，7月份PPI同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点；环比上涨0.4%，在上月转正的基础上继续小幅上涨。

7月份以来，针对重要民生商品价格变化。孟玮进一步指出，国家发展改革委坚持综合施策、多措并举确保价格基本稳定：

一方面，加强生猪和猪肉市场调控。7月份合计投放四批次4.8万吨中央冻猪肉储备，积极引导市场预期。另一方面，不断强化应急调控。针对部分地方出现洪涝灾害、个别地方新冠肺炎疫情复发等突发情况，及时指导协调有关地方加强汛情和疫情防控期间蔬菜、猪肉等重要商品价格监测调控，加快灾后重建，保障市场供应与价格稳定。

(责编：许维娜、毕磊)