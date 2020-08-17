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发改委：上半年164家中资企业境外发债1033.1亿美元

2020年08月17日11:08  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月17日电（许维娜）17日上午，国家发改委召开8月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮发布宏观经济运行情况并回答记者提问。

“上半年，共有164家中资企业境外发行中长期债券264笔，共计1033.1亿美元。”孟玮在发布会上表示，虽然境外发债总规模受国际资本市场动荡影响同比有所减少，但呈现出“韧性强、成本低、类型多、结构优”的特点，服务实体经济的作用更加突出，实现了提质增效。

一是韧性强。在3月份疫情严重时期，彭博巴克莱中资美元债指数最低点较年初下降4.14个百分点，与其他美元债市场相比，跌幅较小。二季度以来，中资美元债市场表现出较快且持续的复苏态势，截至6月底，中资美元债指数达到201.85点，同比上涨6.21%，创历史新高。

二是成本低。据市场机构统计，今年上半年中资境外中长期债券加权平均成本为4.94%，同比下降1.3个百分点。5年期以上债券发行量和占比均大幅上升，期限结构得到优化。

三是类型多。中资企业新发外债包含高级固息债券、可转债、永续债、二级资本债、优先股等多种类型，且整体债券资质进一步提升，投资级债券占比达58%，同比上升11%。

四是结构优。中资发行主体涉及41个行业，覆盖面广，分布较为均衡。上半年，信息技术企业发行量同比上升10.9%，工业企业发行量同比上升24%，能源企业发行量同比上升超过200%，金融机构发行量同比略降，但发行规模更加稳健、总体成本控制更加审慎。募集资金主要用于支持实体经济发展，房地产和城投类企业发行量同比均下降，调控效果持续显现，在满足企业合理资金需求的同时，合理把握了外债规模。

孟玮介绍，从6、7月份的情况看，共有84家中资企业境外发行中长期债券125笔，金额合计459.2亿美元，包括工业、金融、房地产、城投、互联网、信息技术等行业。其中，工业企业发行123.3亿美元，同比上升了30%；房地产企业发行124亿美元，同比下降了24%；金融企业发行142.8亿美元，同比上升25%，金融企业发债主要用于支持实体经济发展。

6、7月份外债发行规模回升，根本原因还是由于中国疫情防控取得重大战略成果，复工复产逐月好转，经济秩序有序恢复，国外资本对中国经济和中国企业的信心在不断增强。直接原因还有三个方面：一是主要发达国家持续量化宽松，美元流动性快速释放，海外资金加速回流新兴市场。二是投资者避险情绪进一步修复，中资境外债券市场整体买入兴趣较为浓厚，二级市场交易活跃，带动一级市场发行规模上升。三是此前受疫情影响，很多中资发行人推迟发行计划，把握近期较好的市场窗口，集中完成发行。

孟玮指出，下一步国家发展改革委将按照“控制总量、优化结构、服务实体、防范风险”的原则，充分发挥中长期外债在“扩流入、促投资、稳增长”方面的作用，积极引导外债资金服务经济高质量发展，不断增强中长期外债管理的科学性、针对性、有效性，促进中资企业境外债券市场持续健康发展。

(责编：许维娜、毕磊)
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