发改委：三方面部署推进“一带一路”境外项目建设

人民网北京8月17日电（许维娜）17日上午，国家发改委召开8月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮发布宏观经济运行情况并回答记者提问。

孟玮表示，疫情发生以来，国家发展改革委作为推进“一带一路”建设工作领导小组办公室单位，认真贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移推进“一带一路”建设，扎实做好“一带一路”境外项目疫情应对相关工作，与沿线国家加强公共卫生国际合作，共同抗击疫情、共建健康丝绸之路。

目前，境外疫情仍在持续扩散蔓延，为妥善应对境外疫情大流行对“一带一路”境外项目的影响，近日，领导小组办公室对统筹推进疫情防控和“一带一路”境外项目建设作出三方面工作部署。

一是严格做好境外项目疫情防控工作。将境外项目人员生命安全和身体健康放在首位，扎实做好境外项目人员安全防护工作。实时监测境外疫情发展情况，因地制宜、精准施策，分区分类开展疫情防控。加强疫情防控国际合作，分享防控经验，提供力所能及的防疫物资援助，协助项目驻在国应对疫情。

二是科学稳妥有序推进境外项目建设。便利归国境外常驻人员有序出境返岗复工，进一步加大境外项目用工本地化力度，保障人员用工需求。指导企业系统梳理境外项目所需物资设备缺口，积极落实生产厂家、创造运输条件，支持国内有关物资设备供应商优先复工复产，保障物资设备供应。简化外汇和境外人民币业务办理流程，增强政策性保险公司保障功能，提升金融服务水平，加大境外项目资金支持力度。

三是切实做好境外项目建设支撑保障。加强政策咨询、法律援助、仲裁调解等服务，妥善解决境外项目合同纠纷等问题。加强境外项目建设安全保障，采取有效措施确保我人员、企业和项目安全。做好宣介引导和舆论应对，推进中外抗疫合作，树立我负责任大国形象。

孟玮表示，下一步，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室将会同有关部门切实加强组织领导和督促落实，把各项工作做细做实，统筹做好疫情防控和境外项目建设。

(责编：许维娜、毕磊)