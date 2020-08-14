前海：为稳外贸促增长创新助力

“全国跨境电商看深圳，深圳跨境电商看前海”。作为跨境电商的大本营，深圳约有2万多家大中型跨境电商企业。前海作为特区中的特区，窗口中的窗口，国际贸易规模和新业态发展一直走在前列。特别授权的监管政策、活力十足的市场主体、得天独厚的区位条件、高效便利的通关环境和创新，让前海跨境电商走在全国电商的前列。

今年以来，受疫情影响，国内传统贸易方式受到严重冲击，但跨境电商等新业态增速显著。前海聚焦跨境电商企业所关切，叠加政策红利对冲疫情影响，加大政策支持力度，助力稳住外贸基本盘，逆势而上，保持了良好的发展势头。上半年，前海蛇口自贸片区关区口径进出口总值4640.76亿元，增长21.4%，其中，进口总额913.65亿元，增长40.1%，出口总额3727.11亿元，增长17.5%；前海湾保税港区关区口径进出口总额868.15亿元，增长61.5%。

“前海具有粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区、前海蛇口自贸片区、前海合作区、跨境电子商务综合试验区、海关特殊监管区域等六区功能叠加优势，政策叠加优势得天独厚。”粤港澳大湾区企业家联盟主席、深圳跨境贸易检验认证联盟会长沈琦雅认为，在前海管理局及深圳海关的大力支持下，前海跨境电商奠定了全国贸易便利化领头羊地位。

近年来，前海不断创新，在特殊监管区域内聚齐“网购保税进口” “特殊区域出口”“直购进口”“一般出口”等于一区的进出口4种监管方式，其“一仓多形态、一库多功能”“全球中心仓”“保税+新零售”“MCC（多国集拼）”等前海模式更引领全国。政府主导、市场参与，在前海，形成了包括跨境电商监管中心、e码头、保宏电商、招商保税及众多金融支持在内的全生态跨境电商产业链，为前海跨境电商独步国内、促进深圳外贸稳定增长作出了突出贡献。

监管中心： 打造“跨境电商全业态服务模式+MCC全球中心仓”

2019年7月15日，以叠加“跨境电商9610模式+MCC全球中心仓”为一体的创新业态模式——深圳跨境贸易物流监管中心在前海湾保税港区成立运营。这是全国首个落地于保税港区的跨境电商全业态监管功能区。监管中心由蛇口海关入驻监管。

中心设有储存、装卸、集拼、海关监管查验区。配套国内领先的智能仓储、通关、物流信息化管理系统，已经开通跨境电商出口、进口、退货等电商核心物流通关业务。年处理包裹已达3亿件以上，年累计处理货物吞吐量可达100万吨以上。

在监管区内，货物可按贸易形态在区内分类监管，实现一区多功能、一仓多形态，不同贸易类型的货物在监管区域内一站式完成中转、分拨、集拼、空运打板，分拣打包。监管中心是离香港机场最近的监管场所，地理位置优越。海关应用信息化系统和视频监控系统实行实时的、有效的顺势监管和分类监管。

4月24日，监管中心配合蛇口海关完成了深圳海关首票跨境9610进口业务，此举标志着跨境电商9610BC直邮模式正式落地前海。

7月1日，监管中心再次配合蛇口海关响应总署号召，第一时间开通跨境B2B 9710和9810业务，其中深圳市合创通物流供应链有限公司申报的9810报关单是全国首票9810报关单。7月3日，监管中心配合蛇口海关完成深圳关区首票境外包裹退运至国内的退货业务，至此监管中心可为跨境电商提供“进口”“出口”“退货”于一体的全业态服务模式。

截至2020年7月16日，累计出口包裹3.37亿个，总出口货值199.6亿元。服务电商平台、电商、货代、国际快件物流企业超过300家。

保宏电商：架起中非企业合作之桥

近日，由招商局港口集团投资运营的吉布提国际自贸区“国际商品B2B在线交易平台”——Djimart.com启动试运营，第一批订单已运往吉布提国际自贸区。

Djimart.com由招商局港口集团旗下的保宏电子商务综合服务股份有限公司开发。保宏电商负责人介绍，作为跨境贸易及供应链管理平台，Djimart.com连接前海蛇口自贸片区和吉布提国际自贸区。平台集商品展示、交易、结算、通关、物流于一体，一端连接非洲买方市场，另一端连接国内卖方市场，通过数字信息贯通整个跨境供应链流程，以VMI（供应商管理库存）+ JIT（即时交付）模式，快速响应采购订单。同时，平台与海关的信息化系统和银行结算系统实时数据交互，实现国际贸易线上化，有效降低交易成本，为非洲地区提供优质的中国商品及供应链管理服务。

近年来，作为前海本土企业的保宏电商，陆续开发了Djimart.com、Comb2b.com等跨境贸易电商平台产品，成功解决了贸易碎片化趋势下跨境电子商务小额高频次的采购需求，带动了深圳地区跨境电商产业的蓬勃发展。保宏电商负责人表示，未来，将充分利用前海自贸区联盟机制，推动Djimart模式在其他自贸区的推广复制，将“双区联动”逐步发展为“多区联动”，为中国制造进入全球市场提供更为高效便捷的贸易及供应链服务。

e码头：打造“一带一路”货进中国大平台

“保税+社区新零售”是前海电商(集团)供应链管理有限公司（简称e码头）在深圳海关、前海管理局等支持下取得的贸易便利化创新成果。作为前海跨境电商赋能综合服务平台，该模式综合运用国家级“跨境电商综试区”“前海湾保税港区”及“供应链创新与应用试点区域”的叠加优势，创造性提出“保税+新零售”模式。该模式把卖场从保税港区搬到市民居住的社区，海外商品可以凭保出区，市民可以更便利地买到心仪的商品，企业也可以加快货物和资金的流转。

e码头负责人介绍，“保税+新零售”模式在全国率先实现了跨境电子商务、实体店、物流到家的优势互补、叠加创新技术与理念，以“新零售 ”助推消费升级。借助该模式，前海湾保税港区的跨境电商保税商品，陆续从e码头保税仓进驻到kk one、kk more、大仟里、华润万象天地等商业中心区，增加了自贸区贸易便利化政策的溢出效应。

继“保税+新零售”全国创新成果后， e码头又推出“一店三态”“厂到店”等全国贸易便利化创新模式，帮助海外商家一网进全国。目前，e码头把这一“前海模式”陆续输出到海南、福建、河北等省。下一步，e码头将持续在货源网、实体销售网及金融网的构建中精耕细作，并携手新华集团、中国供销社、中石化易捷等实力企业，共同打造“一带一路”货进中国大平台。

发挥产业优势 为跨境电商提供金融支撑

金融业与现代物流业均为前海支柱产业。前海金融业积极参与前海建设大湾区“新型国际贸易中心”使命，充分利用国家授权的政策优势，运用新技术手段，支持监管难点，破解通关效率和贸易真实性等问题，为包括跨境电商在内的国际贸易提供必要的金融支持服务，推出了众多贸易金融产品与创新项目，为前海形成完备的跨境贸易产业链打下坚实的基础。

前海银行积极开展基于区块链技术、核心企业授信的线上供应链金融业务。中国银行基于与海关系统直连的“汇总电子征税保函”，进口方向推出了创新类融资产品“跨境融易达”，出口方向则与中信保合作推出“出口信保融资”方案。浦发银行对FT自由贸易账户相关业务复制推广，出台跨境电商全球收款等新业务。南洋商业银行依托香港总部优势，开展对港资跨境“注册易”服务。

前海商业保理推动行业细分，主动服务中小微企业。联塑保理在建材行业开展基于跨境电商海外仓电子仓单的“订单+仓单”保理业务。深耕出口电商的华甫达信息技术与银行合作，提供“反向保理”订单贷，基于线上化新型保险服务积累的出口电商订单、物流、资金流等数据及电商企业授权，实现短期低息、无抵押无担保、线上线下相结合。

保税港区：助力跨境电商全业态发展

前海湾保税港区（一期）是前海发展跨境电商的重要载体。在这里，聚集了菜鸟、小红书、集美优、跨境监管中心、保宏物流、e码头等多个电商物流企业和电商平台，服务耐克、美赞臣、皇家美素等众多知名终端品牌。

作为前海湾保税港区（一期）的运营方，招商保税的仓库利用率近年来保持在95%以上。随着海关1210、9610、9710、9810等跨境电商全业态业务模式的发展，园区业务形成良性互补。园区内设立的前海离港空运服务中心，更为跨境电商出口货物提供了空运打板，通过香港机场直飞全球的新通道。前海离港空运服务中心将香港、深圳、广州三个国际机场空运打板理货服务前置到前海湾保税港区，在海关特殊监管区域内将空运货物按照航空器载运要求打包装载到航空载货板上，实现集货、分拨、打板、整板运输、安检服务、空运进口到达分流、海运货转至三大机场六大功能。打造以前海为中心的“全国揽货-前海集聚-大湾区直飞”出口贸易生态圈，实现大湾区国际空运资源的互补互联互通。

记者从前海管理局获悉，前海湾保税港区（二期）已经完成围网建设，封关验收后将为前海跨境电商提供更加充足的仓储空间。

(责编：李栋、毕磊)