从“蛇口模式”到“前海奇迹”

“这么多年，感受到最具体的变化是在开发票这件‘小事’上。”6年前，张爽入职前海微众银行担任办税专员，那时候要给客户开发票，她必须“到税务局提交领购申请-等待审批-领取空白发票-打印发票并邮寄给客户”，几天跑下来忙忙碌碌。如今区块链电子发票时代，发票申请是“秒批”，开票方式是“自助”，送票方式是“发邮箱”，整个流程不到10分钟，开票快了，效率高了，客户也更满意了。从事办税专员多年，张爽经历的“税变化”远不止如此：“全城通办不需要再到处跑、涉税事项审批无需反复找、现场办税不用长时间等待、与税务部门打交道少了事情办理反而简单了。”

深圳经济特区建立40年以来，这样“变化巨大”的“小事”可以说是一桩又一桩。当年的“小渔村”蛇口，率先走出了以公平税制促进吸引外资的新路，如今的前海，也正探索更为开放的税收营商环境，涵养更为多样化的产业生态，一场改革发展的接力正在如火如荼地进行……而“旧貌换新颜”的背后，一股“闯”的精神成为40年来深圳奋进的发展密码，鼓舞着一代又一代深圳人砥砺奋进，生生不息。

●缘起蛇口：率先唱响“税收公平”第一声

如果要对特区精神追根溯源的话，大家首先想到的是什么？一定是蛇口。1979年，“改革开放第一炮”在蛇口工业区打响。这一炮撼动的不仅是土地，还有板结的体制、僵化的思想，也让蛇口成为全国第一批创业者点燃梦想、扬帆起航的天堂，铸就了“蛇口模式”的经济奇迹。

特区税收的发展历程也随着蛇口经济开放逐步拉开序幕。从1979年《中外合资经营企业法》的颁布，到1980年和1981年《中外合资经营企业所得税法》《个人所得税法》《外国企业所得税法》等的颁布，我国初步形成了一套大体适用的涉外税收制度，基本满足了接纳外资的前提。

“1984年，袁庚率领招商局代表团前往美国匹斯堡，与平板玻璃集团（PPG）总裁爱德华·斯莱克促膝夜谈，共商浮法玻璃厂的创建，希望PPG以合适的价格将当时全球最先进的浮法玻璃制造专利技术引入蛇口。”招商局历史博物馆的讲解员介绍。

蛇口工业区成立的最初五年，便引来了90多家企业和20多亿港元的协议外资，首批来料加工厂即达29个，这给蛇口带来了勃勃生机。面对大量“引进来”外资企业逐步在蛇口工业区落地，如何用足、用好、用活国家的政策，推动实现内外资企业适用税制的统一，创造一个公平公正、风险小、依循国际惯例的良好投资环境，是当时的税务部门需要面对的挑战。

“对那时的蛇口税务人而言，‘蛇口精神’就意味着思路活、能干事、敢闯关。”时任蛇口税务局局长邓之驹回忆。1985年，在广东浮法玻璃厂的开办谈判中，由于外商投资企业的工商统一税比内资企业的税负高出70%，外商认为存在税收歧视，谈判有破裂危险。当时的蛇口税务局在企业投产前积极介入，日夜“连轴转”，研究调阅大量政策文件、安排专人专班联络沟通，缜密制订工作方案，在上级的大力支持下，顺利将企业税率降至内资水平，让外商吃下了定心丸。

一批有技术实力的外资企业入驻蛇口，成为蛇口工业从劳动密集型向资本和技术密集型转变的先声。其中，1987年5月，广东浮法玻璃厂正式点火投产，使得中国平板玻璃的生产工艺实现了飞跃。而在敢闯敢试的“蛇口精神”引领下，配合一系列税负较低、税种简化、税负公平的税收制度，蛇口孕育出中国平安、招商银行、中集集团等一批从蛇口创立并走向世界的重量级企业。蛇口税务局的总体税收收入也从1984年的426万元增长到2019年的250.72亿元。

●前海花开：税收助力优化营商环境再谱新章

进入新世纪，随着深圳改革开放规模的迅速扩大，“特区不特”的问题逐渐凸显，“前海”概念便在这样的危机感和紧迫感中应运而生。2010年8月26日，国务院正式批复了《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，前海深港现代服务业合作区成立。此后，各业态创新景象在前海竞相涌现，展现了深圳二次腾飞的“勃勃生机”。

2015年1月4日，45岁的货车司机徐军在无担保、无抵押的情况下，仅凭个人信用就获得了微众银行发放的一笔3.5万元贷款。这在当时以国有银行主导的传统贷款模式下是不可想象的，也是金融经营环境变革中的一件大事。发放这笔贷款的微众银行，是在前海成立的全国第一家互联网银行、民营银行。

“虽然现在各种‘信用贷’已经很流行了，但是当时那种放款模式如果没有政策支持，是不可能取得突破的。这也是最初前海吸引公司落户的重要原因，因为这里有足够宽松和灵活的发展空间，包括用地、金融、税收等方面的支持。”谈到落户前海的初衷，微众银行监事长万军无不感慨。“微众与前海的创新基因相通，借助前海的开放政策，公司业务多项指标实现大幅突破”。

仅用6年的时间，微众银行实现从0到1的跨越，跻身中国银行业百强，在民营银行中首屈一指，被誉为“世界领先的数字银行”，初步探索出一条商业可持续的普惠金融发展路径。

“如果说当初来前海看重的是政策优势，那么现在更吸引我们的是这里优质的营商环境。”万军说，“前几年我们就接到了税务部门的电话，说可以直接享受税务局局长挂点服务，有什么事直接找局长，而且安排专人跟我们对接税收政策释疑、风险排查提醒、发票审核审批等。”

关注到微众银行在科技创新方面正在加大投入，税务部门还积极对接，帮公司梳理了相关税收优惠政策，专门针对公司研发费用加计扣除开展了多次专项辅导，既帮助企业享受了政策，也防范了风险。“在前海，政府部门无微不至的关心才是最吸引人的。”万军说。

微众银行只是前海众多企业中的一例，资料显示，前海蛇口自贸片区已经成为我国发展最快、效益最高的区域之一。前海展示厅有面电子屏，上面一个个数字，彰显着生机和活力：注册企业15.5万家，引进世界500强投资企业359家，内地上市公司936家，每隔几秒，数字就跳动更新一次，代表着又有新的企业落户前海，又有新的目光开始注视前海。前海必将再一次演绎40年前深圳发展的奇迹。

●薪火相传：特区税务人永不停步

从蛇口到前海，企业的发展故事成为深圳改革创新的生动注脚，而深圳这座城，也成为中国改革开放前行方向的瞩目窗口。特区精神薪火相传，深圳税务也成为社会大众观察中国营商环境变化的窗口。

“1996年，正式入职原蛇口税务局的第二年，当时国内信息化还处于起步阶段，我参与了蛇口局试点开发建设全国第一个电子报税及税款征收无纸化系统工作，这个系统建成并在全市推广后，在当时可是引起了不小轰动。”前海税务局信息科副科长饶峰回忆起入职初期的经历，仍感慨万分。

改革开放以来，深圳纳税人数量和税收规模实现万倍增长，征管效率、营商环境更是取得了质的飞跃，这得益于深圳税务率先走出了一条“税收信息化之路”。饶峰1994年入职至今一直奋战在信息化岗位，可以说是深圳税务信息化发展历程的见证者。

资料显示，深圳税务的信息化建设成效持续领跑全国，包括全国第一个创立纳税服务热线99511、第一个推出电子报税系统、第一个推出信息系统整合工程规划和数据应用规划、第一个推广区块链发票等等，为全国税务部门开展信息化建设探索出了一条新路。

3年前，在蛇口工作了22年的饶峰被划转到前海，又一次到了深圳改革的最前沿。谈到蛇口和前海的对比，饶峰毫不掩饰赞美之情：“前海的‘年轻化’随处可见，城市新、思想活、发展快，传承了蛇口的发展基因，但有更强的可塑性、无限的想象空间，能有幸再次身处改革前沿，参与和见证时代的变革，我感到万分自豪。”

特区建立以来，深圳税务积极落实国家税制改革各项举措，大力深化“放管服”，在管理端通过大数据分析和应用，对企业突出“不打扰、免打扰”，在服务端，推出了电子税务局、全面推广普及增值税电子发票等，让纳税人“好办税、易办税”，也将更多的创新制度在蛇口和前海率先试点，从税收角度积极为经济发展打基础、创条件，让企业能够在公平、公正、高效、便捷的营商环境中持续健康成长壮大。

微众银行的办税专员张爽聊起纳税服务的变化时滔滔不绝：“深圳不愧为改革前沿城市，在这里我们企业的‘税收幸福感’很强，税收环境一直在大踏步往前走，刚在前海注册时候，代扣代缴备案、抄报税都要朝税务局跑，现在都只需在电子税务局上操作，另外，链上开票、信用服务等措施，让我们办税既省心又便捷。总之，对企业而言，深圳税务越来越像是我们的贴心助手，税收的变化简单概括起来可以说是更快速、更便捷、更亲民、更贴心了。”

2014年12月，前海、蛇口双双划入自由贸易试验区，继续为我国经济开放探索新路。从蛇口的“时间就是金钱，效率就是生命”，到前海的“开局就是决战，起步就是冲刺”，沿着深圳发展的足迹，我们发现，40年弹指一挥间，或许荒凉不再，困苦不再，但那种追求卓越、敢拼敢闯的创业精神却似乎从未走远，而且已经悄悄蔓延在各个领域，恣意生长。

40年税企奋进，深圳未来可期。

(责编：李栋、毕磊)