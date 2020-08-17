发改委：进一步拓展以工代赈实施范围、建设领域、赈济方式和受益对象

人民网北京8月17日电（许维娜）17日上午，国家发改委召开8月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮发布宏观经济运行情况并回答记者提问。

孟玮表示，日前，我委部署有关省份开展以工代赈巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴战略试点工作，进一步拓展以工代赈实施范围、建设领域、赈济方式和受益对象。此次试点工作利用1.8亿元以工代赈中央预算内投资，组织中西部地区12个省份，从部分以工代赈工作基础好、农村劳动力充足且外出务工受到疫情影响较大、大型易地扶贫搬迁安置区较为集中的已脱贫摘帽县中遴选出22个项目，围绕农村产业发展配套基础设施项目和农村公益性基础设施项目开展试点。

通过实施试点项目，尽最大可能吸纳脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体，特别是因疫情或受洪涝灾害影响滞留农村的贫困劳动力参与工程建设，按照不低于中央资金15%的比例，及时足额发放劳务报酬，防止因疫因灾致贫返贫，并对参与务工的农村群众有针对性地开展实训和以工代训，帮助其掌握就业技能。

孟玮指出，下一步，国家发展改革委将指导有关省份加强试点项目组织实施、跟踪调度和督促指导，及时总结提炼可复制可推广的好经验好做法，推动以工代赈从专项扶贫政策向集基础设施建设、就业促进、收入分配、区域协调发展为一体的综合性政策转变，为“十四五”时期在更大范围、更广领域发挥以工代赈政策作用，探索新的路径和方式。

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