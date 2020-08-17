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发改委：“十三五”易地扶贫搬迁住房建设任务和配套设施扫尾工程已全部完成

2020年08月17日11:15  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月17日电（许维娜）17日上午，国家发改委召开8月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮发布宏观经济运行情况并回答记者提问。

有记者问：易地扶贫搬迁是脱贫攻坚的“头号工程”和标志性工程，目前收尾工作进展如何？在巩固易地扶贫搬迁的成效方面，下一步将有何部署？

孟玮表示，易地扶贫搬迁是脱贫攻坚里面一块“硬骨头”，是重中之重、难中之难。“十三五”以来，国家发改委认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同有关部门和22个有搬迁任务的省份，全力推进、合力攻坚，推动易地扶贫搬迁取得了决定性成就。

截至目前，全国已建成集中安置区约3.5万个，建成安置住房266万多套。“十三五”易地扶贫搬迁住房建设任务和配套设施扫尾工程已全部完成，建档立卡贫困搬迁群众基本实现全部入住。有关产业发展、就业帮扶、社区治理和不动产登记等专项政策陆续出台实施，异地扶贫搬迁后续扶持政策体系逐步形成。

孟玮指出，下一步，国家发展改革委将着力在深化扶持和加强督导上下功夫，不断巩固易地扶贫搬迁工作成果。

在深化帮扶方面，重点是用好用活各类资金资源，统筹做好产业培育、就业帮扶、社区管理、权益保障、拆旧复垦等后续扶持各项工作，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

在加强督导方面，重点是加大跟踪调度和工作指导力度，积极协调有关部门强化后续扶持政策支持，督促指导有关地方将易地扶贫搬迁工作重心全面转到后续扶持上来，并结合当地实际情况，细化实化各项任务举措，确保易地扶贫搬迁后续扶持各项措施能够真正落实到位。

(责编：许维娜、毕磊)
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