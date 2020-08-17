发改委：四方面工作加快推进县城城镇化补短板、强弱项

人民网北京8月17日电（许维娜）近期，国家发改委接连牵头印发了城镇化补短板等相关的文件，目前进展如何？以及下一步在推进县城城镇化建设方面还有哪些举措？对此，国家发改委新闻发言人孟玮在国家发改委8月份例行新闻发布会上表示，县城是我国推进工业化、城镇化的重要空间，是城镇体系的重要一环，也是城乡融合发展的关键纽带。加快推进县城城镇化补短板、强弱项，从短期看有利于扩大投资、促进消费，推动实施扩大内需战略；从长期看，有利于优化城镇化空间格局，推进城乡融合发展，提升人民群众获得感。

孟玮介绍，今年以来，国家发展委围绕推进县城城镇化补短板强弱项工作，加快工作部署，打出了一套组合拳。

一是着力加强顶层设计。今年5月底，印发《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》，这是一个抓总的文件，提出了4大领域17项建设任务。根据这个文件，近期又陆续印发关于推进县城产业平台、县城智慧化改造，以及流通设施、公共停车场和公路客运站补短板强弱项等一系列配套文件，明确了各项具体任务的实施路径。

二是创新配套支持政策。国家发改委会同6家开发性政策性和商业性金融机构联合印发通知，引导信贷资金支持县城建设。研究制定《县城新型城镇化建设专项企业债券发行指引》，以更好的发挥资本市场作用。

三是强化示范带头引领。按照发展基础扎实、财政实力较强、政府发债率较低这样的原则，选择120个县和县级市开展县城新型城镇化建设示范工作。

四是统筹加强资金支持。截至7月底，通过中央预算内投资、企业债券、开发性政策性金融等渠道，已投入资金超过1200亿元。与此同时，地方政府专项债券也加大投入力度。

孟玮指出，下一步，国家发展改革委将聚焦政策和项目落地，重点抓好四个方面工作。

一是压实地方主体责任。推动各地区加快制定实施方案，组织各市县加强项目谋划设计，加快推进项目前期工作。二是持续加强示范带动。引导120个示范地区推进建设示范性项目，创新资金投入方式和运营模式，尽快形成示范效应。三是促进形成投资合力。引导各地统筹利用各类财政性资金，积极吸引社会资本投入，建立政银企对接的长效机制，加大中长期信贷和企业债券融资支持力度，重点保障县城城镇化补短板强弱项各项任务落实。四是加强监督检查评估。重点盯住五个“严防”，即严防地方政府隐形债务风险、严防“大水漫灌”，严防“半拉子工程”，严防“大拆大建”，严防“贪大求洋”，加大督查力度，引导各地区尽力而为、量力而行，确保投资精准有效，不留后遗症。

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