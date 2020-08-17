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特斯拉“拒交门”进展：上海消费者提车 武汉车主订单被取消

2020年08月17日13:28  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月17日电（记者夏晓伦）特斯拉“拒交门”事件又有新进展。8月16日，有位来自上海的拼多多团购车主表示，已经成功提车，并已为车辆办理保险。

据了解，在上海车主提车的前一天，特斯拉对外表示，拒绝向湖北武汉的团购车主交付Model 3，并已取消了这名车主的订单。特斯拉相关工作人员还给该团购车主留下了两种选择：一是到特斯拉官网重新下单；二是起诉特斯拉。

首位团购车主成功提车

8月16日下午，一辆崭新的特斯拉Model 3停在秦先生（化名）楼下。秦先生是抢到拼多多“限时秒杀”团购特斯拉的幸运儿之一，家住上海，是个90后。“我开始也是抱着试一试的心态参与团购，没想到成功买到了，特别开心。”秦先生表示。

上个月，连锁汽车销售机构宜买车在拼多多平台推出特斯拉拼团活动，特斯拉Model 3的拼团价仅为每台25.18万元，而同款车型的官方指导价在减去新能源汽车补贴后为27.155万元，拼多多价格比官方售价优惠近2万元。

特斯拉随即发布声明，表示未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作。拼多多也回应称，车辆是正品，补贴也是真的。

秦先生抢到团购特斯拉后，授权宜买车以他自己的邮箱与个人身份信息，在特斯拉官网下单。“抢购成功之后，（宜买车）就联系我要了邮箱地址和身份信息，之后以我的邮箱地址注册了特斯拉官网账号，帮我下单并完成支付。”秦先生表示，“我可以随时登陆账号看到订单明细，付款金额是27.155万元，的确补贴了2万元。”

当被问及后继提车是否遇到问题时，秦先生表示一切正常，没有受到特斯拉的为难，并且已经成功为车辆办理保险。“之后就是对接特斯拉官方销售人员，他们服务态度都挺好的，约定好提车时间后，提前办理了保险。”秦先生说。

由于近期上海天气炎热，约定提车日又恰逢周末，秦先生不愿出门，便选择了“送货上门”服务。8月16日下午，特斯拉安排人员把车辆送至秦先生住处进行交付。秦先生对整个服务流程表示满意。

武汉车主交付遇阻 特斯拉取消官网订单

与上海车主顺利提车形成对比的是，武汉车主被特斯拉单方面拒绝交付，随后官网订单被取消。就在上海车主提车的前一天，8月15日晚间，特斯拉方面称，在拒绝向一名来自湖北武汉的拼多多团购车主交付车辆后，已经关闭了这名车主的Model 3订单。

一位在特斯拉负责交付的工作人员表示，这个订单本应该在8月13日进行交付，后来特斯拉从该车主处得知，该订单为拼多多团购订单，遂拒绝交付。8月14日中午，这笔订单依然处于未交付（undelivered）的状态，到了晚间，这笔订单状态变更为取消。

特斯拉官方给出的拒绝交付理由是，该车主涉嫌违反特斯拉“禁止转卖”的有关规定，依据合同违约条款单方面取消了此订单。

该工作人员还提到，如果车主想要重新交付，有两种选择：其一是到特斯拉官网重新下订单；其二就是起诉特斯拉，要求特斯拉按合约进行交付。

此前披露的武汉车主车辆订单和银行转账流水显示，订单是用车主本人信息在特斯拉官网完成，并已支付了订金和尾款。

对于两地车主的不同遭遇，拼多多“秒拼”事业群小二乐福表示：“我们已从武汉车主处证实，车辆也是其本人授权宜买车在特斯拉官网下单，并完成支付，与上海提车车主的操作过程完全一致，消费者本人购车也是自己使用，没有任何转卖意愿和意图，其购车用车也没有任何‘恶意’。”

乐福对此事给消费者带来的不便表示抱歉，称会继续落实车辆交付工作。“我们对特斯拉的做法表示遗憾，同时对因此给消费者带来的不便表示万分抱歉。我们将继续推进落实其余团购车主的车辆交付工作，给消费者一个满意的交代。”乐福说。

专家：尾款代付不能认定是转卖 特斯拉涉嫌违约

多位消费维权专家和法律人士也对特斯拉“拒交门”发表了看法。中国消费者协会专家委员会专家、北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌在接受《中国之声》采访时表示，特斯拉的条款中并未禁止消费者购车时找第三方代付，因此车主的行为并不违反“禁止转卖”条款，特斯拉单方面拒绝交付才是违约。

“宜买车和消费者之间的关系不是特斯拉车辆的买卖关系，双方是委托支付的关系，宜买车受消费者委托，代为支付了汽车价款。”邱宝昌说，“消费者在特斯拉官网下单，是与特斯拉签订的电子合同，现在单方面拒绝交付或取消订单，都是违约行为。”

汽车法律专家、北京朗诚律师事务所主任武峰也表示，发生两个或两个以上买卖合同关系，这才叫转卖，事件中并不存在“车辆先卖给拼多多，拼多多再卖给消费者”的情况，拼多多和宜买车的角色只是代消费者支付购车款，在法律上是没有禁止的。

邱宝昌还指出，特斯拉不应该歧视消费者，对车主区别对待。“在市场上做大做强的经营者都是依法经营，维护消费者合法权益，重视并尊重消费体验，经营者绝不能仅凭一时的技术、销量领先，忽视了对消费者权益的保护和消费者感受，切记赢得消费者的信任才能赢得市场。”邱宝昌说。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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