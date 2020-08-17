应对养老难题，老百姓该如何配置保险？

8月16日，中国养老金融50人论坛“养老财富储备系列公开讲座”保险业专场在京召开。与会专家们表示，随着老龄化程度不断加深，保险作为养老保障第三支柱日益受到重视。长期利率中枢下行，凸显保险的财富管理优势。疫情冲击下，保险观念转变，更多潜在需求被激发。

随着长寿时代的到来，人们对健康养老、活力养老的需求升级，多层次、多样化、品质化的保险需求尤为突出。市场上的保险产品层出不穷，那么到底该如何配置才更合理呢？多位业内人士表示：并非一张保单走天下，保险配置策略的核心在于组合配置——重疾险抵御健康风险，年金险保障与生命等长的现金流，终身寿险养老传承两相宜。

健康风险要转移，重疾险是保障根基

2020年上半年各家保险公司理赔报告综合分析来看，癌症和心脑血管疾病依然是高发病种。趁身体还没有风险预警，为自己配置高性价比的重疾险等基础型健康风险保障，才能弥补因重疾治疗造成的工作中断所带来的收入损失，保障长寿预期不“被中断”或者健康风险“自掏腰包”。

中国保险市场上最受欢迎产品无疑是重疾险，其产品可谓琳琅满目。以大家人寿的“超惠保”重疾产品为例，重点聚焦需求比较强烈的急性心肌梗塞、恶性肿瘤等特定、高发病种，进一步细化、精选保险责任，去除多余的附属责任，专注特定重疾保障至终身。同时，缴费周期最长可达30年，极大地降低了客户的缴费压力，针对高发重疾风险需求具有较强的性价比优势。

财富积累不嫌少，年金险配置要提早

对于财富积累，有年轻人说，理财、买房、股票都是一种不错的选择啊，干嘛一定要买保险？殊不知从理财三要素要看，收益性、安全性和流动性，三者不可兼得。

而年金险的安全性，是其他金融资产难以比拟的。在全球负利率环境下，年金险通过锁定长期利率，是利率下行期比较有竞争力的产品。当然，年金险的流动性会差一些。但是，养老首要的不就是要有一笔稳定、安全，与生命等长的的现金流吗？

也有年轻人说，开销太多，存不下钱买年金险。在应对养老、孩子教育这类问题，钱到用时方恨少，遭遇拮据的尴尬境地怎么办？

对于很多具有养老忧患意识、但苦于手里不够宽裕的年轻人来说，合理分配好收入，从“少”到“多”，随着收入提升，多次、分批配置年金险，积少成多，提前为自己存一笔养老金。年金险最大的特色，在于能够定时、定量、稳定地拿一笔钱。年轻人，可以一步一步准备。

近年来，随着“保险+服务”模式的兴起，简单的“现金给付”已经不能满足追求养老品质的新中产需求。以大家人寿安享好家年金保险（分红型）为例，其年金给付时间久，可终身领取，达到一定金额，还可以提前锁定大家保险高端养老社区的入住席位，甚至可以先安排父母入住，真正做到了“现金+服务”给付，让客户后顾无忧。

终身寿，养老传承两相宜

寿险的核心价值在于，如果家庭支柱不幸身故，保险公司会赔偿一笔钱，这笔钱就是寿险身故金，它可以确保被保险人的家人能正常的生活下去。所以，寿险其实解决的是家庭支柱的“爱与责任”。有句通俗的说法，寿险能做到“活着是印钞机、倒下是人民币”。因此，那些正在“挑全家经济大梁”的上有老、下有小，中间有房贷、车贷的人，最需要这种保险。而终身寿险随着被保险人年龄增长，保额会水涨船高，可以有效抵御通胀风险，随着我国人均寿命的不断抬高，此类终身寿的价值正在被更多的人所接受。

终身寿产品虽然相对定期寿产品价格费用高一些，但对于焦虑感与收入提升中的新中产家庭来说，无疑是一种化解最重大家庭责任风险的有效选择。以大家人寿久安19终身寿险为例，其责任设计更加灵活、保额逐年稳步递增，写入合同，安全稳健；年龄越大，保单越值钱，匹配养老期限，可以助力个人补充养老金储备。

长寿时代，财富储备与健康保障缺一不可，高品质的长寿人生离不开健康和充足财务的支持。当然，适合自己的保险，要根据自身实际情况综合分析：查找风险缺口、确定需要购买的险种、确定要买多少保额、规划好保费支出、根据自身身体和财务状况有针对性的选择保险产品及组合，并在不同人生阶段不断审视和评估，做出阶段性的调整和完善也是科学合理的配置理念。

(责编：李都也(实习生)、李栋)